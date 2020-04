Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O sistema em que a Apple e o Google trabalham em conjunto para permitir o rastreamento de contatos por meio de dispositivos iPhone e Android estará disponível para desenvolvedores a partir de 28 de abril.

O sistema foi projetado para permitir que os dispositivos do Google e da Apple sejam interoperáveis, usando Bluetooth Low Energy para detectar quando esses dispositivos estão próximos de outros dispositivos e para ser usado como base para o rastreamento de contatos para ajudar a combater a propagação do COVID-19.

"Tim Cook me disse que uma primeira versão da tecnologia que a Apple está preparando em parceria com o Google estará disponível para desenvolvedores em 28 de abril", disse Thierry Breton, comissário europeu para mercados internos.

A história vai muito além da Apple e do Google, no entanto, e isso não significa que os aplicativos de rastreamento de contatos estarão disponíveis para o público em geral. Em vez disso, é nesse momento que os desenvolvedores poderão trabalhar com as ferramentas que o Google e a Apple estão disponibilizando, que alimentarão diferentes aplicativos nacionais para rastreamento de contatos, por exemplo.

Essas ferramentas foram projetadas para permitir o acesso a dispositivos de maneiras que de outra forma não estariam disponíveis, mas que vêm com restrições de ambos os lados. A UE delineou suas próprias orientações sobre privacidade nos aplicativos de rastreamento de contatos, enquanto o Google e a Apple desejam garantir que suas próprias condições de privacidade sejam atendidas.

Tive uma boa conversa com o CEO da Apple , @tim_cook, sobre a necessidade de garantir que os aplicativos de rastreamento de contatos sejam totalmente:

anonimizado

voluntário

transparente

temporário

seguro

e interoperável entre sistemas operacionais e fronteiras. Os aplicativos #Deconfinement devem respeitar nossa #privacy . pic.twitter.com/VrnUXOsrat - Thierry Breton (@ThierryBreton) 22 de abril de 2020

Um dos obstáculos é potencialmente o que você fará e não poderá fazer com o iPhone. A Apple não permite que aplicativos de terceiros acessem o Bluetooth quando não estão em execução. Isso foi projetado como uma medida de segurança, mas potencialmente significaria que alguns aplicativos de rastreamento de contratos não funcionariam em segundo plano no iPhone, tornando-os um pouco inúteis - e eliminando cerca de 50% da base de usuários em potencial na maioria dos países europeus.

Um exemplo é o aplicativo francês StopCovid, que está em desenvolvimento e atualmente não planeja usar a estrutura Apple-Google. Isso levou a uma briga entre as autoridades francesas e a Apple, com os franceses querendo que a Apple relaxasse seus sistemas para suportar essa funcionalidade - e algo que Breton está pressionando com a Apple.

"É de responsabilidade de empresas como a Apple fazer todo o possível para desenvolver soluções técnicas apropriadas para que os aplicativos nacionais funcionem", disse Breton. O aplicativo do Reino Unido em desenvolvimento pelo NHSX pode se encontrar na mesma posição, querendo acessar as funções do iPhone que normalmente não são permitidas, pelo menos em primeira instância.

Não é a primeira vez que os governos se opõem às restrições de segurança da Apple: o governo do Reino Unido quer que a Apple permita o acesso ao sistema NFC do iPhone para o aplicativo Exit ID Document Check da UE e que, segundo informações, exigiu muita negociação .

Uma outra questão é como as autoridades podem querer usar os dados: algumas agências de saúde podem querer acessar os dados para informar seu próprio monitoramento de infecções, mas essa coleta de dados em nível estadual levanta enormes preocupações com a privacidade de vários ângulos.

Por outro lado, esse argumento é o Google: com a quantidade de dados que o Google poderia ter potencialmente à disposição, é provável que haja preocupação de que ele possa criar mapas de infecção por COVID-19 fora dos controles do governo nacional, o que é provavelmente por que a UE deseja pressionar suas próprias limitações sobre como esses dados podem ser usados.

O mais importante é que todas as partes estão dispostas a criar um sistema que funcione e que muitas das peças se encaixem. Com a Apple e o Google dominando o espaço do smartphone e fornecendo as ferramentas, os aplicativos nacionais de rastreamento de contatos no desenvolvimento e muitas pessoas envolvidas com o processo, muitas dessas barreiras serão superadas e, finalmente, farão parte da facilitação do bloqueio que grande parte dos o mundo atualmente se encontra abaixo.