A UE publicou projetos de regras sobre como os aplicativos de rastreamento de contatos devem funcionar

À medida que a situação global da saúde em andamento evolui e se desdobra ainda mais, muitos países, incluindo o Reino Unido, estão discutindo planos de lançar aplicativos para ajudar a rastrear a pandemia do COVID-19 à medida que ela se espalha.

Esses aplicativos para smartphone podem rastrear o contato das pessoas com outros usuários do aplicativo via Bluetooth e solicitar que eles apresentem quaisquer sintomas que possam ter, a fim de criar uma sensação de quem provavelmente contraiu o vírus ou que corre o risco de fazê-lo. com base no seu comportamento.

Agora, a UE publicou um longo conjunto de rascunhos de diretrizes para os estados membros usarem ao projetar ou liberar seus aplicativos - diretrizes que países como o Reino Unido que não estão sob a jurisdição da UE indicaram que seguirão de qualquer maneira.

Uma das principais preocupações em torno desses aplicativos é o gerenciamento de privacidade e dados, provavelmente o motivo pelo qual as regras se concentram nisso. Isso inclui argumentos de que os aplicativos podem não precisar do número de telefone das pessoas, o que preocupou alguns observadores, por exemplo.

As regras também argumentam que os aplicativos devem ser desativados automaticamente, com todos os dados pessoais armazenados eliminados, quando não forem mais necessários. Será interessante observar se isso também acontece.

De fato, também é interessante ver que a UE considera que os dados de localização, que algumas pessoas podem supor que seriam coletados, não seriam necessários e seriam complexos do ponto de vista da proteção de dados. Ele argumenta que o aplicativo deve simplesmente determinar se algum outro usuário do aplicativo esteve por perto usando Bluetooth, em vez de mapear dados.

No entanto, consequentemente, outros usos não parecem opcionais, a conectividade Bluetooth e o uso de notificações por push para notificar as pessoas sobre riscos ou possivelmente contatos.

Se toda a conversa sobre esses aplicativos implica que eles são iminentes, talvez seja necessário pensar novamente. A linha do tempo da UE parece ter como objetivo fazer recomendações de segurança em maio, antes de dar conselhos sobre o compartilhamento de dados em junho, indicando que ouviremos mais sobre seus planos e idéias por algum tempo.

Se os países avançam e começam a lançar seus aplicativos antes desses documentos formais, é claro, é outra coisa que teremos que esperar para ver.