Como o aplicativo de rastreamento de contatos com coronavírus do NHS funcionará

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O governo do Reino Unido está desenvolvendo um aplicativo de rastreamento de contatos COVID-19.

O secretário de Saúde Matt Hancock revelou que o Serviço Nacional de Saúde está trabalhando em um aplicativo que pode ajudar a rastrear a disseminação do COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus que infectou um milhão de pessoas em todo o mundo e matou mais de 100.000.

“Se você se sentir mal com os sintomas do coronavírus, poderá informar com segurança esse novo aplicativo do NHS e o aplicativo enviará um alerta anonimamente a outros usuários com os quais você teve um contato significativo nos últimos dias, mesmo antes você teve sintomas para que eles saibam e possam agir de acordo ”, explicou Hancock durante um briefing diário sobre pandemia no Reino Unido em 12 de abril.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o aplicativo de rastreamento de contatos do NHS, inclusive quando você pode obtê-lo em seu dispositivo móvel.

O aplicativo funcionará permitindo que os usuários se reportem se estiverem apresentando sintomas do vírus. Se o fizer, notificará outros usuários - com um aviso amarelo - se estiverem em contato com um usuário infectado. Se um usuário tiver um resultado positivo para o COVID-19, ele receberá um código para entrar no aplicativo, acionando um alerta vermelho para os outros de que eles foram expostos e podem precisar de quarentena.

O NHSX acha que mais de 60% da população precisa usar o aplicativo para ser eficaz em ajudar o país a voltar à normalidade.

O novo aplicativo de rastreamento de contatos do NHS está em desenvolvimento e ainda não está pronto para baixar e usar.

De acordo com o The Sunday Times , o NHSX, o ramo de inovação digital do NHS, planeja testar uma versão inicial do aplicativo de rastreamento de contatos do NHS no norte da Inglaterra a partir da semana de 13 de abril. O Google e a Apple lançam uma API em maio, que facilita a criação de aplicativos de rastreamento de contatos, e o NHSX planeja integrar essa tecnologia ao aplicativo.

Portanto, não esperamos que o aplicativo seja iniciado em breve.

O secretário de saúde Matt Hancock abordou questões de privacidade sobre o aplicativo de rastreamento de contatos do NHS, explicando que o uso será totalmente voluntário. O NHS também não manterá os dados do aplicativo por mais tempo que o necessário. "Todos os dados serão tratados de acordo com os mais altos padrões éticos e de segurança e serão usados apenas para atendimento e pesquisa do NHS", disse ele.

O aplicativo usa sinais Bluetooth para rastrear telefones e fontes de multidões e retransmitir dados. Nenhum nome será dado sob nenhuma circunstância; apenas informações sobre a proximidade do vírus e se outros usuários estão apresentando sintomas.