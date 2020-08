Como o aplicativo de rastreamento de contato de coronavírus NHS COVID-19 funcionará

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O governo do Reino Unido está trabalhando em um aplicativo de rastreamento de contatos COVID-19. O secretário de saúde Matt Hancock revelou pela primeira vez que o ramo de inovação digital do Serviço Nacional de Saúde, NHSX, estava trabalhando em um aplicativo que ajudará a rastrear a disseminação do COVID-19 em abril de 2020. O aplicativo é simplesmente chamado de NHS COVID-19 e é projetado para funcionar juntamente com o esquema de teste e rastreamento do Reino Unido, que começou em 28 de maio de 2020.

"Se você não se sentir bem com os sintomas do coronavírus, pode informar com segurança a este novo aplicativo NHSX, e o aplicativo enviará um alerta anonimamente para outros usuários do aplicativo com os quais você teve contato significativo nos últimos dias, mesmo antes você teve sintomas para que eles saibam e possam agir de acordo ", explicou Hancock durante um briefing diário sobre pandemia no Reino Unido.

Desde o anúncio original, o aplicativo foi testado, descartado e um segundo aplicativo está sendo desenvolvido para substituí-lo - com o novo aplicativo entrando em testes a partir de 13 de agosto, de acordo com a BBC. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O aplicativo de rastreamento de contatos NHSX usará sinais de Bluetooth Low Energy (BLE) para rastrear aparelhos de telefone. Ele detectará quando você está em contato significativo com outras pessoas executando o aplicativo via BLE e, usando esse método, criará um mapa de contato rastreável.

O aplicativo usará o sistema de rastreamento de contatos da Apple e do Google , com o Reino Unido enfrentando desafios técnicos ao desenvolver seu próprio aplicativo; agora está trabalhando com a Alemanha para usar parte de seu código para fazer o sistema do Reino Unido decolar.

Se o teste de um usuário for positivo para COVID-19, ele disparará um alerta para outras pessoas às quais foram expostos e que podem precisar de quarentena; da mesma forma, se você estava em contato com alguém cujo teste deu positivo, você receberá um alerta por meio do aplicativo.

O uso do aplicativo estará de mãos dadas com o sistema de rastreamento de contato HNS Test and Trace realizado por humanos, bem como com a rede de teste mais ampla que agora está disponível no Reino Unido.

O aplicativo também permitirá a leitura de códigos QR na entrada de edifícios para ajudar a estabelecer redes de contato, caso haja um surto. Atualmente, muitos locais, como bares e restaurantes, estão pedindo aos clientes que registrem seus dados para permitir o rastreamento de contatos se houver um surto relacionado a esse local. A leitura de um código QR centraliza potencialmente esse sistema - embora atualmente não esteja claro como os dados são compartilhados. Novamente, se você esteve em um restaurante (por exemplo) ligado a um surto, mas não entrou em contato próximo com a pessoa infectada (o que teria sido detectado por uma conexão Bluetooth), isso permite que outro método seja rastreado e alertá-lo.

O Google e a Apple anunciaram no dia 10 de abril que estavam trabalhando em conjunto em uma API (interface de programação de aplicativo) que permitiria aos dispositivos Android e iPhone compartilhar anonimamente os dados necessários para realizar o rastreamento de contatos, usando BLE. Como a Apple e o Google controlam em conjunto quase todo o mercado de smartphones, isso cobriria praticamente todos os smartphones em uso, exceto alguns modelos muito mais antigos, dos quais existem poucos no Reino Unido.

As peças necessárias para este sistema foram atualizadas na maioria dos aparelhos iPhone e Android ativos, o que significa que eles estão prontos para interagir com o aplicativo do NHS assim que ele for desenvolvido e pronto para uso.

Isso fornece uma plataforma que as agências de saúde podem usar para obter os dados dos dispositivos para compartilhar com outros usuários. No futuro, o sistema permitiria que os dispositivos Google e Apple tratassem os dados em um nível de sistema, descentralizando esses dados e garantindo que a privacidade fosse protegida pelos termos da Apple e do Google, respectivamente. Isso significa que você não terá que ter o aplicativo aberto e em execução o tempo todo - ele funcionará em segundo plano e também significa que os dados permanecerão privados.

Foi originalmente confirmado que o NHS não usaria o sistema Apple e Google , porém Matt Hancock, em resposta a perguntas da BBC em 5 de maio de 2020, confirmou que o NHS continuou a trabalhar com a Apple e o Google. Surgiu em 8 de maio que o NHSX havia comissionado um segundo aplicativo usando o sistema Apple-Google de acordo com o The Financial Times , antes da confirmação final em 18 de junho de que o Reino Unido iria transferir seu aplicativo para o sistema Apple e Google.

O Departamento de Saúde e Assistência Social fez questão de enfatizar que as partes do sistema da Apple e do Google sozinhas não resultam em um aplicativo completo e que mais trabalho é necessário, especialmente em torno de estimar a distância entre os usuários do aplicativo.

"Nossa resposta a este vírus foi e continuará sendo parte de um esforço internacional. É por isso que, como parte de uma abordagem colaborativa, concordamos em compartilhar nosso próprio trabalho inovador de estimar a distância entre usuários de aplicativos com o Google e a Apple, trabalho que esperamos que beneficie outros, ao usar sua solução para resolver alguns dos desafios técnicos específicos identificados por meio de nossos testes rigorosos ", disse a Baronesa Dido Harding, presidente executiva da NHS Test and Trace e Matthew Gould, CEO da NHSX em uma declaração conjunta.

Falando no briefing de Downing Street em 18 de junho de 2020, Matt Hancock, Secretário de Saúde, disse que o sistema da Apple e do Google "não mede distâncias bem o suficiente ... [e] nosso aplicativo não funcionará porque a Apple não mudará seu sistema ", antes de confirmar que o algoritmo de medição de distância NHSX deveria ser compartilhado com a Apple-Google para ajudar a melhorar seus sistemas.

É importante ressaltar que o sistema Apple-Google é descentralizado, enquanto o sistema original proposto foi centralizado.

Grande parte da discussão sobre aplicativos de rastreamento de contatos fala sobre sistemas centralizados e descentralizados. Em um sistema centralizado, todos os dados vão para um servidor central para processamento. Esse é o sistema que França, Austrália e Noruega, por exemplo, pretendem usar.

A vantagem de um sistema centralizado é que as autoridades podem usar os dados para obter mais informações sobre como o vírus está se espalhando, locais onde há muito mais contatos relatados que podem apontar para um surto que precise de alguma outra forma de intervenção.

Um sistema descentralizado apenas compartilha dados entre telefones, o que significa que é muito mais privado e seguro, porque esses dados não podem ser acessados por ninguém, como um órgão governamental.

Originalmente o NHSX queria usar um sistema centralizado, dizendo: "Seria muito útil, epidemiologicamente, se as pessoas estivessem dispostas a nos oferecer não apenas os contatos de proximidade anônimos, mas também a localização de onde esses contatos ocorreram - porque isso nos permitiria saber que certos lugares ou determinados setores ou o que quer que fosse uma fonte particular de contatos de proximidade que posteriormente se tornaram problemáticos ", disse o CEO da NHSX Matthew Gould, de acordo com o TechCrunch , quando o aplicativo foi discutido no Comitê de Ciência e Tecnologia do Common em 28 de abril de 2020 .

Adicionar a leitura de código QR é potencialmente uma solução alternativa, permitindo o rastreamento centralizado de quem vai aonde, fora do sistema controlado pela Apple e Google - embora os detalhes de como essa parte do sistema funcione ainda sejam verificados.

O NHSX acredita que mais de 60 por cento da população precisa usar o aplicativo para que seja eficaz em ajudar o país a voltar à normalidade, mas relatórios mais recentes sugeriram que 80 por cento dos usuários de smartphones (56 por cento da população) fariam tem que usá-lo para obter os melhores resultados, de acordo com especialistas da Universidade de Oxford conversando com a BBC .

A equipe de big data em Oxford - aconselhando a equipe NHSX - não incluiu os maiores de 70 anos nesse grupo, porque se supôs que eles estariam protegendo em casa quando as restrições de bloqueio começassem a diminuir.

O problema é fazer com que um grande número de pessoas use qualquer aplicativo, especialmente porque seu uso será voluntário.

O aplicativo de rastreamento de contatos NHSX está atualmente em desenvolvimento e ainda não está disponível para download e uso em iPhones e dispositivos Android.

A versão antiga do aplicativo foi testada originalmente na Ilha de Wight. Anunciado por Hancock no briefing de Downing Street em 4 de maio de 2020, o Ministro da Saúde destacou que a Ilha de Wight era um campo de testes perfeito para o sistema porque é isolado, tem uma autoridade e um NHS Trust, e níveis bastante baixos de coronavírus. Tempo. Esse teste terminou e o aplicativo foi descontinuado enquanto uma nova solução é desenvolvida.

A nova versão do aplicativo começou a ser testada em 13 de agosto, embora não pareça ter visto muito alarde - provavelmente para evitar as críticas em torno da versão anterior e dos testes.

O governo do Reino Unido inicialmente disse que estava olhando para o lançamento em meados de maio. O meio de junho foi sugerido, seguido por uma declaração confirmando a mudança para o sistema Apple-Google em 18 de junho, com a linha do tempo parecendo mais com o final do ano.

Falando em 18 de junho no briefing de Downing Street, Hancock disse "estamos trabalhando nisso", quando questionado sobre quando o aplicativo estaria disponível, antes de enfatizar que eles não lançariam o aplicativo até que tivessem certeza de que iria fazer o trabalho exigido. Esperançosamente, estamos chegando um pouco mais perto dessa posição.

A UE descreveu como acredita que os aplicativos de rastreamento de contato devem funcionar para os estados membros da UE - e isso vai incluir o escrutínio do sistema da Apple e do Google, para garantir que ele se encaixe com as próprias regras de privacidade da UE. Essas coisas incluem que um indivíduo não deve ser capaz de ser identificado através do sistema e que ele é desativado quando a necessidade de rastreamento de contato passa.

A UE determinou essencialmente que um sistema centralizado ou descentralizado será aceito, desde que seja usado apenas para rastreamento de contatos de coronavírus, anonimizado e voluntário.

Escrito por Chris Hall.