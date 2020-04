Por que as senhas de reunião do Zoom agora estão ativadas por padrão?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você usou o Zoom nos últimos dias, você saberá que as senhas agora estão habilitadas por padrão, bem como a chamada Sala de espera.

Por que isso?

Bem, alguns dias atrás, o chefe executivo do Zoom publicou um post sincero no blog pedindo desculpas por problemas recentes de segurança, incluindo a questão da Zoombombing, onde as pessoas entram em conversas que não deveriam ter acesso.

Zoom tem lutado para lidar com sua enorme explosão nos usuários desde o início do ano. No final de dezembro, 10 milhões de pessoas estavam usando isso. Agora a plataforma tem 200 milhões de usuários.

Para se certificar de que somente as pessoas que você deseja estar em reuniões podem acessá-las, Zoom agora introduziu senhas para reuniões como padrão.

As reuniões agendadas anteriormente (incluindo as agendadas através da sua ID de reunião pessoal) terão senhas ativadas. Portanto, agora você não pode simplesmente participar de uma reunião com o ID da reunião - você também precisa do número da senha.

Se seus participantes estiverem ingressando por meio de um link de reunião (endereço da Web) e tiverem uma conta Zoom, não haverá alteração.

Para reuniões agendadas a partir de agora, a senha da reunião pode ser encontrada no convite. E se você criar uma reunião instantânea (uma reunião improvisada sem convite), a senha será mostrada no cliente Zoom caso você queira que outras pessoas se juntem.

Aqui está um vídeo explicando as mudanças:

A Sala de Espera Virtual sempre esteve lá, mas muitas pessoas a desligaram no passado. Agora está ligado por padrão, novamente para garantir que as pessoas na reunião são as pessoas que você realmente quer na reunião.

O recurso é exatamente o que parece - uma caneta de retenção para pessoas que se juntam a uma reunião. O anfitrião tem que deixá-los entrar quando estiverem prontos. A desvantagem disso é que você pode não perceber que as pessoas estão esperando, então, como um anfitrião, você precisa tomar cuidado com eles.

Para admitir participantes em uma reunião, um host precisa selecionar Gerenciar Participantes (canto superior direito) para exibir a lista completa de participantes. Você pode então admitir individualmente selecionando o botão Admitir azul ou tudo de uma vez com a opção Admitir tudo.

Você pode ver como fazer isso aqui: