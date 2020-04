Como obter o Zoom na sua TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Zoom é ótimo em seu telefone ou laptop, mas e se você quiser levá-lo para a tela grande? Talvez você esteja assistindo a uma aula de yoga online ou participando de um quiz Zoom pub e queira suas mãos livres, ou apenas quer que tudo seja maior?

Zoom oferece uma solução de conferência profissional para empresas - Zoom Rooms - mas como usuário doméstico, você só precisa dela na sua TV. Há muitas opções para obter Zoom em sua TV, mas eles basicamente se encaixam em duas áreas - com ou sem fio. A vantagem de fio é que é uma conexão mais estável (menos para dar errado), a vantagem de wireless é que você pode manter o telefone e a câmera perto de você.

Aqui está um resumo de suas opções.

Uma das maneiras mais fáceis se você tiver um iPhone, iPad ou Mac, é usar o AirPlay e a Apple TV. Isso permitirá que você espelhe sua tela na TV via Apple TV. Espelhamento é onde uma segunda tela mostra o que está na primeira tela.

Como sempre nos dispositivos Apple, certifique-se de que o software está atualizado tanto no iOS como no dispositivo, bem como na Apple TV. Verifique se o dispositivo iOS está conectado à mesma rede Wi-Fi da Apple TV, caso contrário, ele não funcionará. Puxe o Centro de Ação da parte superior direita do seu iPhone ou iPad em iPhones habilitados para Face ID ou qualquer iPads que seja capaz de executar iPados. Você precisa deslizar o dedo de baixo para cima em outros dispositivos Touch ID. Toque em Espelhamento de tela. Toque no nome da Apple TV que aparece na lista. O ecrã será espelhado para a Apple TV. Abra Zoom e faça a chamada.

Esse processo também funciona com um Mac para que você possa compartilhar com um monitor do AirPlay. Se essa opção estiver disponível para você, você verá o ícone na barra na parte superior da tela e, em seguida, basta clicar para compartilhar a tela do Mac com a TV. Novamente, isso coloca Zoom na tela grande.

Esta opção também funciona se tiver uma televisão recente que suporte o AirPlay. Não há um grande número que faça, mas se você tem uma TV Samsung recente, por exemplo (como um modelo 2019), então você pode estar com sorte. Uma lista completa de TVs compatíveis pode ser encontrada aqui. Como acima, você pode então AirPlay Zoom em seu telefone para sua TV - lembrando-se de compartilhar a tela antes de abrir o aplicativo Zoom.

Chromecast fornece uma ponte ideal entre um dispositivo - seu telefone ou PC - e a televisão. O dongle Chromecast liga-se ao televisor através de um HDMI, dando-lhe uma forma de controlar o que vê. Normalmente, isso seria Netflix ou Disney+, mas também suporta espelhamento de tela de telefones Android, navegador Chrome ou ChromeOS (Chromebooks).

Você terá que encontrar a opção de elenco, com o logotipo de fundição (uma caixa com o que parece um logotipo Wi-Fi no canto) - que você verá no Chrome o navegador (em todas as plataformas), o menu no ChromeOS ou no seu telefone. Todos os fabricantes de Android têm um nome diferente para ele: Pixel, Sony, Xiaomi e outros dizem “elenco”, Samsung chama Smart View, Huawei chama de projeção sem fio, outros têm outros nomes, mas os telefones mais recentes podem fazê-lo e você vai encontrá-lo no menu de configurações rápidas na parte superior do seu telefone.

Configure o Chromecast, verifique se o telefone está conectado à mesma rede Wi-Fi que o Chromecast. Encontre a opção de transmissão no seu telefone, procure dispositivos para compartilhar. Toque no Chromecast e a tela do telefone aparecerá na TV. Abrir Zoom como normal no seu telefone, girar em paisagem lhe dará a melhor visão.

O mesmo processo que acima se aplica para laptops, mas você precisa lançar toda a área de trabalho em vez de apenas a guia. Isso porque Zoom quer ser executado em seu próprio aplicativo e se você estiver apenas lançando uma guia, você só vai obter essa guia e não o aplicativo Zoom real.

Você provavelmente não sabia que poderia fazer isso, mas os dispositivos Roku também permitem que você espelhe sua tela na sua TV e isso é suportado pelo ecossistema Android. Se você tem um telefone Android e um dispositivo Roku, você provavelmente está pronto para ir.

Novamente, a opção de compartilhar sua exibição terá nomes diferentes dependendo do telefone que você tem - elenco, Smart View, Projeção sem fio, etc - mas muitos telefones suportarão esta opção, por isso vale a pena tentar se você tiver um Roku.

Configure seu dispositivo Roku como normal, verifique se seu telefone está na mesma rede Wi-Fi. Encontre a opção de elenco ou espelho em seu telefone e procure dispositivos. Você verá seu modelo Roku, toque nele. Terá de confirmar que pretende permitir que o telemóvel apareça na TV. Abra Zoom, gire seu telefone em paisagem e vá embora.

Vale a pena notar que sempre que você está espelhando, seu telefone precisa ficar ligado - o que acontece no seu telefone, acontece na sua TV. Ao espelhar assim, o som também será enviado para a TV, então, se as coisas estiverem silenciosas, aumente o volume do telefone e aumente o volume da TV para obter o nível desejado.

Há uma série de TVs que suportam funções de espelhamento sem necessidade de dispositivos extras. Por exemplo, as Smart TVs Samsung suportaram espelhamento de muitos telefones - mas os telefones da Samsung em particular - por vários anos.

Você pode ser capaz de espelhar seu telefone diretamente em sua TV e ligar o aplicativo Zoom, então vale a pena verificar. Certifica-te de que não estás a tentar espelhar na televisão do teu vizinho.

Conectar via cabo significa que você não precisa se preocupar em soltar o sinal sem fio, então pode ser mais estável - mas também significa que seu dispositivo de origem é então conectado à TV, então você não pode simplesmente dar uma volta. Isso também pode significar que a câmera e o microfone estão mais longe de você do que você deseja.

Mas com fio também é muito simples. Se você tiver HDMI em seu laptop, conecte-o e conecte-o à TV. É tão simples quanto isso, embora você possa ter que dizer ao laptop o que está acontecendo com esse segundo monitor se ele não descobrir por conta própria.

Se você não tiver um HDMI, você tem USB-C em vez disso, e precisa de um dongle, então certifique-se de que ele suportará HDMI e o dispositivo ao qual você está conectando. Descobrimos que alguns adaptadores simplesmente não fazem nada, então você provavelmente é melhor obter um do fabricante do seu dispositivo.

Então isso não é estritamente sobre colocar coisas em sua TV, porque é sobre som - mas vale a pena considerar. Os telefones e laptops geralmente têm alto-falantes e microfones fracos, o que reduzirá a experiência de áudio. Se você estiver compartilhando com sua TV, provavelmente estará usando o alto-falante da TV ou um sistema de cinema em casa para o áudio, o que poderia soar muito melhor.

Uma alternativa é usar um alto-falante Bluetooth. Isso significa que você pode conectar um alto-falante Bluetooth e ter isso perto de você, manter seu telefone através da sala e você ainda será capaz de ouvir tudo. Isso é ótimo se você estiver Zooming em um grupo - e se o alto-falante tiver um microfone, isso pode ser melhor para aqueles que estão na outra extremidade também.

Se você está por conta própria, então isso é menos uma consideração, mas usar um fone de ouvido com um microfone lhe dará melhor som, tanto porque você está usando fones de ouvido quanto porque você está usando um microfone mais próximo de você.