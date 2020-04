Como se transformar em uma batata (e outras coisas) para reuniões de Zoom, Chamadas de equipes e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A menos que você tenha dormido sob uma rocha, você pode ter notado o aumento da popularidade de vários aplicativos de videochamadas. Agora os usuários estão procurando maneiras de tornar essas chamadas interessantes.

Além de vários fundos legais para Zoom, o usuário também tem feito coisas loucas como transformando-se em batatas para Chamadas do Microsoft Teams .

Se você está se perguntando como animar suas reuniões chatas, então nós temos exatamente o que você precisa. Este guia explicará como adicionar filtros aos seus aplicativos favoritos de videochamadas.

O primeiro passo deste processo é baixar algum software para adicionar um filtro à sua webcam. A boa notícia é que o software deve ser bastante familiar se você já se envolveu no Snapchat , pois é um pedaço de software dessa empresa que é projetado para trazer lentes Snapchat para sua área de trabalho.

Snap Camera, como é conhecido, é um aplicativo gratuito para baixar para Windows e Mac.

Snap Camera existe desde 2018, trazendo milhares de lentes Snapchat para seu desktop ou laptop. Estes podem ser usados para todos os tipos de coisas. Quer se trate de transmitir seus jogos no Twitch ou para videochamadas com amigos, familiares e colegas.

Com este software, você pode aumentar suas ligações para torná-las mais interessantes.

Uma vez que você tenha Snap Camera baixado você pode simplesmente ir para as configurações e selecionar sua webcam principal, em seguida, pesquisar o seu caminho através dos filtros até encontrar um que você gosta. Há muito para escolher, listamos alguns dos nossos favoritos mais adiante neste guia.

Já escrevemos antes sobre o que é Zoom e como usá-lo, também compartilhamos o melhores fundos para usar na sua reunião do Zoom , mas que tal se tornar uma batata?

Bem, agora que você tem Snap Camera baixado, é fácil fazer exatamente isso.

Primeiro, carregue Snap Camera e escolha o filtro de sua escolha - não precisa ser a batata, é claro. Uma vez aplicado, abra o aplicativo Zoom.

Na parte inferior desse aplicativo, você verá que “Iniciar vídeo” está desabilitado por padrão. Primeiro, clique para ativá-lo. Em seguida, clique na pequena seta para cima no lado direito e selecione Snap Camera como sua câmera em vez de sua webcam. Essencialmente, o que estamos fazendo aqui é rodar sua câmera pela Câmera de Snap primeiro e depois para o Zoom Meeting.

Isso significa que você pode alterar o filtro em tempo real se quiser dentro do aplicativo Snap Camera. Caso contrário, você pode simplesmente adotar uma batata para a totalidade da chamada e aproveitar sua nova vida como uma batata de sofá até ser demitido por não levar as reuniões a sério.

O aplicativo Snap Camera pode ser usado para aplicar qualquer filtro que você gosta às reuniões do Microsoft Teams também.

O processo é o mesmo. Primeiro, carregue Snap Camera e aplique o filtro direito. Em seguida, quando você estiver em uma chamada do Teams, clique no ícone do menu e escolha a Câmera Snap como seu dispositivo de vídeo.

Isto deve aplicar o filtro escolhido à sua câmara e permitir que as brincadeiras comecem.

Sim, também é possível adicionar esses filtros a chamadas do Skype.

Carregue o Skype e clique no ícone de menu de três pontos no canto superior esquerdo.

Depois: Clique em configurações

Clique em Áudio e Vídeo

Clique no menu suspenso ao lado da câmera

Selecione Snap Camera em vez de sua webcam padrão

Assim como acontece com os outros aplicativos de chamada de vídeo, você pode alterar o filtro sempre que quiser durante a chamada a partir do aplicativo Snap Camera.

Essa mesma lógica pode ser usada de tudo para Slack para Skype com facilidade.

Existem milhares de filtros Snapchat para usar e experimentar. Rastreamos alguns para escolher nossos favoritos para você desfrutar. Eles também podem ser baixados e usados no aplicativo Snapchat padrão também, mas listamos eles com seus nomes para que você possa encontrá-los no aplicativo Snap Camera rapidamente.

O que mais você poderia querer do que a capacidade de disparar lasers de seus olhos enquanto outros gatos voam através do espaço exterior atrás de você. Provavelmente um pouco distraído para uma chamada, mas hilário e divertido.

Com fome? Este filtro transforma você em um lanche saboroso. Sprinkles e tudo. Não podemos deixar de pensar no Homer Simpson com este. Talvez não seja a vibração que você está tendo durante uma reunião profissional?

Atenção, a berinjela é um pouco maluca. Ele mexer-se e balança por todo o lugar com o menor movimento da cabeça. Nem vamos começar com as implicações do emoji.

Torne-se o pinguim show infantil clássico com este filtro. Nós desafiamos você a fazer a voz quando em suas chamadas também.

Millennials são obrigados a aprovar este. Um filtro que te transforma em um abacate, mas não em qualquer abacate, um amante de disco. Mais uma vez, há muito movimento neste filtro, então esteja avisado que é um toque de distração.

O pão pode estar em falta no momento, mas pelo menos você pode provocar seus amigos e colegas com algum gostoso gostoso bondade.

Este filtro aplica uma aparência psicodélica à sua câmera que não só apresenta um cogumelo bastante louco, mas também algumas cores e formas trippy para acompanhá-la.

Uma provocação do mundo exterior e um suculento tomate vermelho maduro também. Há algo desconcertante em se ver como um tomate vermelho rosado completo com olhos e boca.

Se preferir estar em qualquer lugar, mas no meio de uma reunião, que tal uma praia deserta e quente repleta de abacaxis? O único problema é que você é o abacaxi.

Deixe a casa praticamente com um fundo que o coloca no mundo real com algumas palmeiras maravilhosas. Este filtro também vem completo com alguns sunnies sérios também.

Não podemos deixar de pensar em Pickle Rick ao aplicar este filtro. Com um clique rápido, você pode se transformar em um pepino sorridente, flutuante e magnífico. Estranho, maravilhoso e obrigado a entreter.

A batata clássica. Completa com olhos, boca e localização subterrânea. Este filtro de batata consegue ser hilário e perturbador ao mesmo tempo. O suficiente para te transformar numa dieta só de carne?

Fique um pouco mais sério com um filtro que o transforma em uma caneta. Você pode até mexer as sobrancelhas para estender e retrair a ponta. Talvez você possa se voluntariar para tomar as atas da reunião?

Cheese Noodle Boss nos lembra de um dos muppets. Estilo hilário e um rosto divertido também.