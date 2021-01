Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os serviços de videoconferência se tornaram extremamente populares, permitindo que você se encontre virtualmente com outras pessoas quando não é possível conversar pessoalmente. Para o Zoom, isso levou à criação de seu recurso de plano de fundo virtual, permitindo que você altere o plano de fundo para ajudá-lo a fingir que está em uma biblioteca, na praia ou em qualquer lugar onde quiser.

Na verdade, orientamos você sobre como configurar e usar um fundo virtual em Zoom aqui ou no vídeo na parte inferior da página (sem necessidade de tela verde). Essencialmente, ele permite que você escolha qualquer imagem como plano de fundo. É útil se você tiver uma sala bagunçada ou ambiente desordenado que deseja ocultar durante uma chamada de vídeo. Até a Disney e a DC são fãs do recurso de plano de fundo virtual do Zoom, pois agora eles compartilharam imagens gratuitas para as pessoas usarem.

Pessoas comuns têm feito o mesmo nas redes sociais, o que resultou em algumas ideias de fundo do Zoom bastante hilárias e divertidas.

Sente que precisa adicionar algum desespero distópico à sua chamada de Zoom? O CD Project Red compartilhou uma série de imagens Cyberpunk que você pode usar.

Os personagens de The Office passaram a maior parte de seus dias de trabalho conversando com câmeras. Agora, você está basicamente fazendo a mesma coisa, mas com o Zoom.

Se seu chefe não achar que este é um pano de fundo apropriado para uma reunião, apenas lembre-os de que todo trabalho e nenhuma diversão tornam Jack um menino chato. Todo o trabalho e nenhuma diversão tornam Jack um menino enfadonho. Todo o trabalho e nenhuma diversão tornam Jack um menino enfadonho. Todo o trabalho e nenhuma diversão tornam Jack um menino chato.

Esse pano de fundo basicamente engana seus colegas de trabalho, fazendo-os pensar que sua casa está realmente bem organizada e limpa.

A Fox lançou fundos gratuitos de sua série animada de sucesso. Este faz parecer que você está trabalhando na sala de estar dos Simpsons.

A Fox também divulgou um histórico de Bobs Burgers e mais dois de Family Guy. Esse histórico particular funciona como um bom exemplo de distanciamento social entre Linda e Bob.

Deixe seus colegas de trabalho saberem que você prefere jogar Minecraft do que trabalhar. Claro, seu chefe pode começar a se perguntar o que você faz o dia todo.

Todos podem se identificar com o meme This is Fine pelo menos um pouco agora. Então, por que não torná-lo seu plano de fundo do Zoom?

Todos nós gostaríamos de me buscar ao longo do dia, então isso só pode ajudar na sua autoconfiança quando você entrar na sua próxima videoconferência e ver o namorado de alguém olhando para você.

Mostre onde você está roubando material de escritório, participando da próxima reunião do escritório na escadaria do Tribunal de Justiça, graças a este histórico divulgado pela DC Comics .

DC também lançou um pano de fundo para o esconderijo icônico do Batman, a Batcave. Use este para discutir com seus colegas de trabalho por que Batman tem um T-Rex em tamanho real e um pôster do Coringa de 3 metros em sua Batcaverna.

A Disney tweetou fundos de alguns dos maiores sucessos da Pixar, incluindo este de Inside Out, além de Toy Story e Finding Nemo.

Se você está sentindo falta de alguém que está em sua ligação, diga a essa pessoa que você deseja colocar sua poltrona ao lado da dela com este fundo de cima.

A conta Disney Princess no Facebook postou uma coleção de fundos inspirados nas histórias da Disney, como esta com o castelo icônico.

A RuPaul postou quatro origens diferentes na conta do RuPauls Drag Race no Twitter, para que você sinta que está no programa.

Participe da próxima reunião ao vivo da lua!

Este é o cenário perfeito para qualquer Trekkies ligando para uma reunião. Apenas certifique-se de que seu uniforme da Frota Estelar esteja passado para a ocasião.

O Aquário da Baía de Monterey colocou uma página carregada de fundos de vários amigos aquáticos, incluindo esta imagem de água-viva.

Deixe seus colegas de trabalho saberem que você acha que Carole Baskin definitivamente fez isso, ou que você é um fã do Rei Tigre na Netflix, com um histórico de Joe Exotic.

Intimide seus colegas de trabalho mostrando-lhes que o rei dos monstros está protegendo você. Legendary Pictures tuitou esta imagem junto com algumas outras para fundos de Zoom, incluindo um com King Kong.

Troque seus colegas de trabalho por um co-piloto com este background do Zoom do novo filme Top Gun: Maverick. A conta oficial do Twitter tuitou esta imagem junto com algumas outras .

A equipe por trás do remake de Final Fantasy VII compartilhou quatro lindos cenários de ficção científica Zoom do próximo jogo.

A conta do Twitter de John Wick 3: Parabellum compartilhou algumas imagens de fundo para o Zoom. O único problema é que não devemos conduzir negócios em terras continentais.

O recém-lançado Animal Crossing se tornou um grande sucesso. Achamos que não há melhor maneira de convidar um amigo ou colega de trabalho para sua ilha quando você estiver fora do horário do que com este fundo Zoom.

Uma das melhores piadas no programa Os Simpsons são os ditados ridículos sobre os sinais de diferentes locais que o personagem visita. E isso simplesmente acontece, eles formam fundos de zoom perfeitos.

A conta do Twitter de Knives Out entrou na mania do fundo Zoom ao compartilhar imagens do filme de mistério e assassinato de grande sucesso.

Participe de sua próxima ligação virtual a bordo de uma nave estelar da Federação com os planos de fundo Zoom de Star Trek: Picard. A conta oficial de Star Trek no Twitter tuitou mais algumas imagens que você também pode usar.

A conta Parks and Rec no Twitter também compartilhou experiências de seu programa de sucesso. Nosso favorito permite que você compartilhe o mesmo escritório que Ron Swanson.

Se você não se cansa de Yorkshire Tea e das colinas onduladas do norte da Inglaterra, então este cenário certamente o agradará. Uma visão quintessencialmente inglesa completa com uma grande máquina voadora vermelha.

Este fundo de zoom com certeza fará com que todos se sintam um pouco mais calmos. Um cenário clássico que inclui uma bela vista do campo, algumas pequenas criaturas peludas e até um clássico jogo de críquete. O que mais você poderia querer? Uma boa cerveja, é claro.

Não consegue passar o dia sem uma boa cerveja? Este fundo é tudo que você precisa para expressar seu amor pelo chá.

O riacho de Schitt pode estar no fim, mas isso não significa que você não possa desfrutar de alguns dos locais reconhecíveis como planos de fundo do Zoom. Existem alguns deles disponíveis para download e destacam o seu amor pelo programa.

Parks and Recreation é outro programa favorito sólido e com cenas instantaneamente reconhecíveis também. Novamente, existem alguns planos de fundo para escolher . Perfeito para fãs do show.

Se você é um jogador, então pode muito bem ter um estilo diferente de zoom em mente. Que tal este cenário incrível de um dos nossos jogos de PC favoritos Kingdom Come: Deliverance. Situados em uma época muito mais simples, muito antes de trabalhar em casa ser uma coisa, esses cenários mostram uma paisagem maravilhosamente medieval.

Não há perigo real de Stewie ou Brian entrar enquanto você está em uma chamada do Zoom e isso pode muito bem ser uma pena, mas isso não torna esse passado de Uma Família da Pesada menos legal.

Este pode ser um pouco oportuno e exigir uma audiência compreensiva, mas gostamos da ideia irônica de ter uma pilha enorme de rolos de papel higiênico como pano de fundo da reunião.

Se você é um amante das belas-artes, talvez se interesse pelas 100.000 imagens gratuitas que você pode baixar do programa Open Content da Getty . Isso inclui todos os tipos de obras de arte, desde os clássicos até as fotografias mais modernas. As obras de Vincent Van Gogh são apenas uma das opções potenciais brilhantes.

As reuniões são confusas. Ainda mais quando você trabalha em casa e passa a maior parte do dia de pijama. Tudo bem, todos nós já passamos por isso. Mostre sua confusão com a ajuda deste meme transformado em um plano de fundo Zoom.

O Windows XP pode muito bem estar morto há muito tempo, mas isso não impede o Bliss, o papel de parede padrão do sistema operacional sendo um clássico instantaneamente reconhecível. Agora você pode mostrar sua idade e seu amor pela Microsoft durante as chamadas do Zoom.

O CD Projekt Red lançou várias imagens diferentes de The Witcher 3 Wild Hunt (um de nossos RPGs favoritos). Ideal se você é um jogador ávido e quer mostrar seu amor pelo jogo incrível durante uma chamada Zoom.

Se aquela torre tem memórias muito obscenas para o seu encontro com o Zoom, que tal este maravilhoso cenário completo com montanhas e vida selvagem local? Contanto que nenhum monstro apareça na chamada que precise ser morto, tudo deve ficar bem, certo?

Inicie sua chamada de Zoom com uma vista de antigas ruínas em ruínas. É o contraste perfeito com a sua videoconferência moderna e um lembrete de como é o mundo exterior.

Além de lançar fundos de The Witcher, o CD Projekt Red também compartilhou vários de seu próximo lançamento, Cyberpunk 2077 . Vistas futuristas gloriosas com um toque cyberpunk.

Finja que está de volta à escola de elfos aprendendo a ser o ajudante do Papai Noel com Will Farrell do filme Elf.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Chris Hall.