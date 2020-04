Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Devido à pandemia de coronavírus e ao auto-distanciamento que ocorrem em todo o mundo, muitas pessoas foram forçadas a trabalhar em casa. Os serviços de videoconferência, como o Zoom, estão se tornando extremamente populares, pois permitem que você se encontre virtualmente com outras pessoas quando as conversas pessoais não são possíveis. Para o Zoom, em particular, isso levou à descoberta de seu recurso de plano de fundo virtual.

Na verdade, orientamos você sobre como configurar e usar um plano de fundo virtual no Zoom aqui (nenhuma tela verde é necessária). Essencialmente, permite escolher qualquer imagem como plano de fundo. É útil se você tiver uma sala bagunçada ou um ambiente confuso que deseja ocultar durante uma vídeo chamada. Até a Disney e a DC são fãs do recurso virtual de fundo do Zoom, pois agora compartilham imagens gratuitas para as pessoas usarem.

As pessoas comuns têm feito o mesmo nas mídias sociais, o que resultou em algumas idéias hilariantes e divertidas de fundo do Zoom.

Os personagens do The Office passavam a maior parte de seus dias úteis conversando com câmeras. Agora, você está basicamente fazendo a mesma coisa, mas com o Zoom.

Se o seu chefe não acha que esse é o pano de fundo apropriado para uma reunião, lembre-os de que todo o trabalho e a diversão não fazem de Jack um garoto chato. Todo o trabalho e nenhuma diversão fazem de Jack um garoto chato. Todo o trabalho e nenhuma diversão fazem de Jack um garoto chato. Todo o trabalho e nenhuma diversão fazem de Jack um garoto chato.

Esse pano de fundo basicamente engana seus colegas de trabalho a pensar que sua casa é realmente organizada e limpa.

A Fox lançou fundos gratuitos de sua série animada de sucesso. Este faz parecer que você está trabalhando na sala de estar dos Simpsons.

Fox também divulgou um histórico de Bobs Burgers e mais dois de Family Guy. Esse contexto em particular funciona como um bom exemplo de distanciamento social entre Linda e Bob.

Informe seus colegas de trabalho que você prefere jogar Minecraft do que trabalhar. Claro, seu chefe pode começar a se perguntar o que você faz o dia todo.

Todos podem se relacionar com o meme Isso é bom, pelo menos um pouco agora. Então, por que não torná-lo seu fundo de zoom?

Todos nós poderíamos usar um pouco para me buscar ao longo do dia, então isso só pode ajudar a sua autoconfiança quando você faz login na sua próxima videoconferência apenas para ver o namorado de alguém te verificando.

Mostre onde você está roubando material de escritório, participando da próxima reunião de gabinete das etapas do Salão da Justiça, graças a esse histórico divulgado pela DC Comics .

A DC também lançou um plano de fundo para o esconderijo icônico de Batman, o Batcave. Use este para que você possa discutir com seus colegas de trabalho por que o Batman tem um T-Rex em tamanho normal e um pôster do Coringa de 10 pés em sua Batcaverna.

A Disney twittou fundos de alguns dos maiores sucessos da Pixar, incluindo este de Inside Out, além de Toy Story e Finding Nemo.

Se você está sentindo falta de alguém que está na sua ligação, informe-o de que você deseja colocar a cadeira reclinável ao lado da deles com este plano de fundo da Up.

A conta da Disney Princess no Facebook publicou uma coleção de fundos inspirados nas histórias da Disney, como esta com o icônico castelo.

Este é outro histórico da Disney que nos lembra o palácio de Aladim.

O RuPaul postou quatro fundos diferentes na conta do Twitter do RuPaul Drag Race, para que você possa se sentir como se estivesse no programa.

Todo mundo que tem idade suficiente para se lembrar de Pee-wees Playhouse vai adorar esse cenário, mas seus colegas de classe Z vão pensar que você tem um gosto estranho em design de interiores.

Participe da próxima reunião ao vivo da lua!

Este é o cenário perfeito para qualquer Trekkies telefonando para uma reunião. Apenas certifique-se de que seu uniforme da Frota Estelar esteja pressionado para a ocasião.

O Monterey Bay Aquarium publicou uma página carregada de fundos com vários amigos aquáticos, incluindo esta imagem de água-viva.

Informe seus colegas de trabalho que você acha que Carole Baskin definitivamente fez isso e que você é um amigo do Rei Tigre, com um histórico de Joe Exotic.

