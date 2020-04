Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os fãs de Harry Potter estão em tratamento durante o bloqueio do coronavírus, já que JK Rowling está oferecendo acesso ao primeiro livro - Harry Potter e a Pedra Filosofal (Harry Potter e a Pedra Filosofal) gratuitamente.

Trabalhando com uma série de parceiros - incluindo Bloomsbury (a editora), Audible (a plataforma de audiolivros), OverDrive (uma plataforma para empréstimos de e-book através de bibliotecas), Pottermore Publishing e Scholastic - haverá uma variedade de entretenimento de Harry Potter disponível enquanto nós está tudo bloqueado.

Chamado "Harry Potter em casa", começaremos com o audiolivro. Esta é a versão do Reino Unido narrada por Steven Fry e você poderá acessá-la através do Audible, a plataforma de audiolivros da Amazon.

Para acessar a The Philosophers Stone gratuitamente, você precisará acessar o stories.audible.com , que é o recurso gratuito de títulos do Audible enquanto as escolas estão fechadas. Está disponível em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e japonês - basta acessar o site, procurar Harry Potter e pressionar play.

Para aqueles que desejam ler o ebook, ele estará disponível no OverDrive, que é uma plataforma de ebook que gerencia empréstimos através de bibliotecas. Você precisa ser membro de uma biblioteca que usa o OverDrive, mas isso inclui muitas bibliotecas públicas e escolares.

Você precisará ser membro dessa biblioteca, mas se tiver seu cartão de biblioteca à mão, poderá se registrar no aplicativo Libby no Android ou iOS .

Você poderá procurar o que deseja emprestar e ler - e há muito mais disponível nos empréstimos digitais da sua biblioteca do que apenas Harry Potter.

Para os professores, JK Rowling já concedeu uma licença aberta (até o final de julho) para os professores lerem os romances de Harry Potter para crianças através de plataformas educacionais, o que significa essencialmente que as condições normais de direitos autorais nessas circunstâncias não se aplicam.

As guloseimas de Harry Potter em casa vão mais longe, com uma série de atividades oferecidas no WizardingWorld.com, para que os fãs de Potter possam se divertir muito.