Acompanhe sua pegada de carbono com esses aplicativos e sites úteis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Tornar-se neutro em carbono ou negativo em carbono é um objetivo de muitas empresas e indivíduos há muito tempo - na Pocket-lint, decidimos compensar nossa pegada de carbono plantando árvores (consulte Ecosia ), mas existem outras maneiras de tome medidas, é claro.

Mas como você monitora sua pegada de carbono em primeiro lugar? Obviamente, antes que você possa compensar, você precisa calcular quanto carbono suas várias ações emitem.

Várias calculadoras e aplicativos estão disponíveis online e apresentamos alguns dos melhores aqui.

Este aplicativo permite que você acompanhe coisas como o tipo de alimento que você come, bem como o carbono que você usa para obter. Pode prever o seu modo de transporte e calcular em conformidade. Você também pode definir uma meta semanal para ver como você se compara aos amigos e comparar suas próprias emissões de semana para semana.

Existem também dicas para reduzir suas emissões de carbono, enquanto você também pode optar por compensar através de projetos florestais reconhecidos.

Download Captura para Android | iOS

Esta calculadora de carbono simples não permite que você rastreie outras coisas em sua vida, como alimentos ou energia, mas faz seu trabalho singular - você pode calcular a dívida de carbono de qualquer jornada (quase) por qualquer meio.

Tudo é baseado no Google Maps e você pode fornecer à calculadora informações bastante detalhadas sobre seus métodos de transporte - para que o tamanho do motor de carros

Ir para o mapa Minhas emissões

Depois de criar uma conta com este aplicativo, você será incentivado a inserir algumas informações pessoais, como o tipo de veículo que você dirige e se possui painéis solares ou quem é seu fornecedor de energia. Você também pode inserir suas leituras de gás e eletricidade. Você poderá ver o impacto de cada resposta.

O aplicativo também pergunta qual tipo de dieta você possui e, portanto, fornece uma pontuação com base no uso de alimentos, bem como no consumo de viagens e energia.

Download For Good para Android | iOS

Esta é uma calculadora simples que leva em consideração transporte e estilo de vida e, além disso, também se ajusta automaticamente para o país em que você mora e para o número de pessoas em sua casa. Você também pode inserir o tamanho da casa em que vive, além de informações diferentes sobre sua dieta e outros fatores.

É certamente uma boa maneira de obter uma compreensão decente de quanto carbono você está usando semana a semana.

Vá para a calculadora da pegada de carbono da ONU

Esse é um nicho um pouco em termos de área coberta, mas se você estiver no País de Gales, Midlands, Oeste ou Sudoeste da Inglaterra, isso mostrará dados de geração de energia. No entanto, outros fornecedores de energia também podem ter aplicativos semelhantes.

Download WPD Carbon Tracer para Android | iOS