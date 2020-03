Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O aplicativo de videoconferência Zoom está desfrutando de um grande aumento nos usuários como resultado da pandemia da COVID-19, pois uma grande parte da força de trabalho do mundo trabalha em casa ao mesmo tempo.

Você provavelmente esperaria que esse aumento da popularidade pudesse trazer alguns obstáculos ao longo do caminho, e a Zoom anunciou que um desses problemas foi resolvido.

Um relatório da Motherboard na semana passada revelou que seu aplicativo iOS estava enviando dados para o Facebook que os usuários talvez não percebessem que haviam lançado, mesmo que não usassem uma conta do Facebook para fazer login no Zoom.

Zoom agora esclareceu que isso era resultado do uso do SDK do Facebook, ou Software Development Kit, e esclareceu que não sabia que os dados extras estavam sendo coletados ou enviados, em uma postagem de blog de seu CEO , Eric S Yuan.

Como os detalhes da postagem, o SDK não estava apenas coletando informações sobre as reuniões que estavam sendo realizadas, mas também detalhes como o dispositivo móvel do usuário, fuso horário, tamanho da tela e muito mais, o que Zoom concorda que não era necessário.

É claro que a empresa de conferência não está entusiasmada com essa revelação, pois agora ela atualizou a versão iOS do Zoom para remover completamente o SDK do Facebook, permitindo que os usuários efetuem login por meio de um navegador, se desejarem vincular suas contas do Facebook e do Zoom.

A publicação do blog termina com um pedido de desculpas a todos os usuários que possam se sentir decepcionados com a coleta de dados enquanto ela está sendo realizada e, de fato, uma nota de agradecimento ao repórter do Motherboard Joseph Cox por seu trabalho em descobrir o erro.

Você pode baixar a versão atualizada do Zoom para iOS na App Store agora , se estiver preocupado com o fato de o Facebook continuar coletando dados de sua versão atual do aplicativo.