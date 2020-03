O que é Marco Polo e como funciona o aplicativo de mensagens em vídeo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com a maior parte do planeta paralisada e mais pessoas do que nunca se voltando para aplicativos de videochamada para manter contato com amigos, familiares e colegas, houve um aumento no download e no uso desses aplicativos.

Um aplicativo que tem uma abordagem um pouco diferente das plataformas de videochamadas tradicionais é o Marco Polo. É um aplicativo de mensagens de vídeo disponível para Android e iOS.

Os desenvolvedores, Joya Communications, descrevem o aplicativo como um aplicativo de mensagens de vídeo para pessoas que estão ocupadas. É para aqueles que talvez não consigam alinhar seu tempo com as pessoas com as quais estão tentando manter contato, para fazer uma ligação regular pelo FaceTime ou pelo Skype ou morarem em um fuso horário completamente diferente.

Em vez de ter uma conversa ao vivo em tempo real com a pessoa com quem está falando, você grava sua mensagem em vídeo como parte de uma conversa, e a outra pessoa pode assisti-la ao vivo em tempo real enquanto você está gravando ou assista depois e responda quando tiver tempo.

O que amamos nesse método de comunicação é que ele permite que você seja completamente espontâneo. Você não precisa agendar pessoalmente, basta gravar uma mensagem de vídeo e conversar com a pessoa quando tiver algo para compartilhar e saber que ela a verá quando tiver um pouco de tempo livre.

Você pode baixar o aplicativo para Android gratuitamente na Google Play Store ou baixar para iPhone na App Store .

Quando você carrega o aplicativo, você digita seu número de celular e este se torna o modo como seus amigos e familiares o encontram. Se eles o tiverem nas listas de contatos telefônicos, você aparecerá como um contato na lista deles. É semelhante a esse respeito ao WhatsApp.

Você precisará permitir que o aplicativo tenha acesso aos seus contatos, bem como à sua câmera e microfone, pois ele precisa dessas coisas para funcionar e manter você em contato com as pessoas de quem gosta.

A tela inicial do aplicativo é o seu bate-papo. Essas são as conversas que você está tendo com as pessoas, além de uma guia de bate-papos sugeridos, em que o aplicativo mostra quais de seus amigos estão ativos recentemente.

Para iniciar um bate-papo por vídeo, basta tocar em um contato com o aplicativo instalado e você será direcionado para a tela de mensagens de vídeo, com um grande botão azul Iniciar nele. Toque nisso e comece a gravar sua mensagem.

Todas as mensagens entre você e a outra pessoa aparecerão na seção na parte inferior desta tela de bate-papo, e você poderá voltar e assistir novamente e reagir a elas sempre que quiser.

Ao assistir a uma mensagem de vídeo de um amigo, você pode reagir de várias maneiras diferentes. O mais fácil é semelhante à função Periscope do Twitter.

No lado direito da tela, há um número selecionado de emojis. Há um sorriso, um coração, um rosto triste, mãos em oração e um polegar para cima. Você pode tocar neles para mostrar as reações na tela.

Você pode até gravar sua própria pequena reação de vídeo em uma parte específica de uma mensagem tocando no pequeno ícone de registro vermelho. Na verdade, isso pode ser útil para responder perguntas específicas ou comentar sobre uma parte específica da mensagem de vídeo da outra pessoa.

Especialmente se eles deixaram uma mensagem longa e divagar e você deseja abordar algumas partes diferentes dela individualmente. Quando eles assistem a essas reações, sua mensagem de vídeo aparece como um pequeno círculo redondo próximo à parte inferior da tela, incorporado à mensagem de vídeo original, em vez de ser exibido como uma nova parte da conversa.

Sim, também pode fazer isso. Quando você estiver em uma de suas conversas, em vez de pressionar o grande botão Iniciar para gravar, toque no ícone que se parece com um ícone da galeria de fotos ou no que se parece com linhas de texto em uma página.

O primeiro permite que você escolha imagens do rolo da câmera para compartilhar ou tire uma foto nova para compartilhar ali mesmo. O último permite digitar uma mensagem.

Agora, isso não é como escrever uma pequena mensagem em uma pequena bolha. Parece mais com as mensagens baseadas em texto que você veria em uma história do Instagram. É um texto grande em fundo colorido que preenche a tela.

Aqueles de vocês com um olhar aguçado já terão visto o ícone do unicórnio em algumas de nossas fotos incorporadas, e é aqui que você pode ser criativo.

Toque no unicórnio e escolha o efeito entre as opções que aparecem. Filtros permite adicionar efeitos visuais divertidos ao seu vídeo. Estes não são filtros de fotos sutis, são filtros cheios de olhos que transformam a aparência. Você pode até se transformar em um esboço.

Efeitos de voz permite alterar a maneira como sua voz soa, e você pode escolher entre Hélio, que torna sua voz estranhamente alta, Macho para diminuí-lo, e Robô, que faz você parecer um robô.

Em nossas mensagens, normalmente o usamos para fingir que nossos animais de estimação estão conversando e se juntando à conversa, o que pode ser muito engraçado para as crianças que estão assistindo.

Há também Texto e Doodle, que permitem escrever na tela antes / durante a gravação para fazer com que os gráficos apareçam na tela.

Marco Polo, além de permitir que você tenha conversas individuais, permite que você converse em grupo. Usamos isso para ter grandes conversas em grupo entre famílias, onde as crianças podem se envolver e enviar mensagens e atualizações de nossos telefones, e as crianças do outro lado também assistem e respondem.

Se você quiser grupos separados apenas para um bate-papo adulto, poderá criar um novo grupo, mas dê nomes diferentes para ajudar a manter as coisas organizadas.

Marco Polo, como serviço, é gratuito. Você não precisa pagar nada para usá-lo, mas pode optar por pagar uma assinatura, se quiser.

Se você não se inscrever, Marco Polo arquivará mensagens antigas e inativas. Se você se inscrever, poderá manter todas as suas mensagens. Na verdade, no entanto, não achamos necessário pagar uma assinatura; isso realmente não afeta o uso diário do serviço, se você faz ou não.

O Marco Polo é desenvolvido por uma equipe relativamente pequena e, portanto, uma assinatura pode ajudar o desenvolvedor a manter o serviço funcionando. Custa £ 8,99 por mês ou você pode pagar £ 97,99 pela assinatura de um ano. (No momento em que escrevo, há uma oferta especial que lhe dá uma assinatura de um ano por apenas £ 29,49).