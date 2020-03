Ofertas de tecnologia para ficar em casa: todas as ofertas especiais agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não estamos tirando a pandemia de coronavírus. Levou milhares de vidas em todo o mundo, e o pior ainda está por vir. Mas a realidade é que, talvez, na tentativa de ajudar as pessoas a lidar com o auto-distanciamento durante esse tempo incompreensível, várias empresas de tecnologia começaram a oferecer acordos sobre seus produtos.

Então, se você está precisando de dinheiro por causa de tudo isso, ou talvez possa usar uma maneira de alegrar o seu dia enquanto fica em casa, confira essas vendas.

A suíte Affinity para desktops da Serif está disponível gratuitamente por 90 dias no momento. Está disponível para as versões Windows e Mac do Affinity Photo, Affinity Designer e Affinity Publisher. Mas, se você preferir comprar um aplicativo, toda a programação da Serif está à venda por 50% de desconto. O desconto de 50% inclui todos os aplicativos Affinity no Windows, macOS e iOS. Você pode aprender mais aqui.

Os jogos para celular Altos Odyssey e Altos Adventure são gratuitos para "ajudar quem pratica distanciamento social ou auto-isolamento". Os desenvolvedores disseram esperar que "Alto e a gangue possam trazer um pouco de calma às suas casas durante esses tempos difíceis".

A Audible está abrindo um catálogo de histórias infantis gratuitas enquanto as crianças estão fora da escola devido ao surto de coronavírus. O serviço explicou: "Enquanto as escolas estiverem fechadas, estamos abertos. A partir de hoje, crianças de todos os lugares podem transmitir instantaneamente uma incrível coleção de histórias". Todas as histórias são gratuitas para transmitir no seu desktop, laptop, telefone ou tablet. Visite o site Audible Stories para começar .

A Apple é a mais recente empresa de tecnologia que oferece uma seleção de produtos gratuitos para pais e filhos presos em casa durante a nova pandemia de coronavírus. Atualmente, o aplicativo Apple Books da empresa alerta os usuários para livros e audiolivros que estão disponíveis gratuitamente para os usuários por um tempo limitado.

O Calm é outro aplicativo de meditação popular que normalmente custa US $ 12,99 por mês para uma assinatura, mas está lançando conteúdo gratuito especificamente para ajudar aqueles que lutam com ansiedade e estresse no momento. Ele oferece programas como meditações relaxantes, uma masterclass calma, crianças calmas e recursos de atenção. Todos estão disponíveis no site - consulte o conteúdo gratuito da Calm aqui .

Para ajudar a manter as famílias conectadas durante a pandemia de coronavírus, a AT&T está ajudando a oferecer 60 dias de acesso gratuito e uso ilimitado do Caribu, um aplicativo de videochamada que permite que os membros da família leiam, desenhem e joguem uns com os outros em locais remotos. É como o FaceTime, mas com atividades na tela, como desenho cooperativo e jogos. Normalmente custa US $ 7 e não exige cartão de crédito.

Um irmão do aplicativo Carrot Weather, o Carrot Fit é um aplicativo de fitness para dispositivos iOS. Ele apresenta uma coleção de exercícios de sete minutos, descritos como "punitivos", completos com bastantes sons de snark. Normalmente, por US $ 3,99, o Carrot Fit agora é um download gratuito disponível para todos até o início de abril.

O aplicativo de fitness de Chris Hemsworth, Centr, é gratuito durante um pouco da pandemia de coronavírus. Hemsworth postou um vídeo no Instagram no qual anunciou o teste gratuito do aplicativo. Ele escreveu na legenda: "O Centr foi fundado para tornar a saúde e a felicidade acessíveis a todos, e espero que isso torne esse acesso ainda mais fácil durante a atual crise da saúde". Um teste de seis semanas estará disponível para todos até 31 de março.

O Centr normalmente começa US $ 10 por mês e inclui exercícios com "treinadores de classe mundial", planos de refeições e exercícios de atenção plena.

O Dark Noise oferece diferentes ruídos ambientais, como fogueiras, chuva, trovões e ruído branco, tudo com o objetivo de ajudá-lo a dormir, se concentrar ou relaxar. O aplicativo está disponível na iOS App Store por US $ 3,99 , mas o desenvolvedor Charlie Chapman abriu uma versão beta do TestFlight para todos durante a pandemia de coronavírus com tudo desbloqueado. Isso poderia ajudar as pessoas a simularem o som de uma cafeteria enquanto ficam presas em suas casas.

Down Dog oferece vários serviços de condicionamento físico para usuários do iOS. Para ajudar as pessoas a evitar estúdios de ioga e espaços de fitness durante o surto de coronavírus, a Down Dog está fazendo todos os seus aplicativos - Down Dog, Yoga para Iniciantes, HIIT, Barre e 7 Minute Workout - gratuitos até 1º de maio.

Você pode obter aulas de violão online gratuitas por três meses na Fender. Normalmente £ 10 por mês, os cursos de guitarra on-line da Fender são gratuitos por três meses, mas você precisará ir aqui para obter um código primeiro. Em seguida, você pode escolher cursos em uma variedade de estilos de guitarra, como acústico ou baixo.

O Golds Gym possui um serviço de AMP que começa em US $ 8 por mês e oferece mais de 600 exercícios de áudio e vídeo. No entanto, durante a pandemia, você pode obter acesso gratuito até 31 de maio com o código promocional FIT60 em goldsamp.com/promo .

Se você é um profissional de saúde americano que trabalha em ambientes de saúde pública durante a pandemia de coronavírus, pode obter acesso gratuito ao popular aplicativo de meditação consciente e orientada Headspace até o final do ano. Você pode aprender como resgatar sua assinatura no site do Headspace . Normalmente, custa US $ 12,99 por mês para ter acesso às sessões de meditação além das introdutórias.

A NFL anunciou que o Game Pass é gratuito para fãs nos EUA até 31 de maio. Inclui "acesso a jogos anteriores da NFL regulares e pós-temporada, temporadas anteriores de séries premiadas da NFL Films, como Hard Knocks e A Football Life, e sessões exclusivas de filmes do NFL Game Pass com alguns dos jogadores e treinadores famosos da liga". Os espectadores terão o prazer de reproduzir os jogos desde 2009 até em HD sem comerciais.

A Nike fez exercícios premium em seu aplicativo, o Nike Training Club, gratuitamente por tempo limitado. É um serviço baseado em assinatura disponível nos EUA que inclui exercícios de streaming no estilo de estúdio, programas de treinamento progressivo, incluindo exercícios apenas com peso corporal e conselhos de especialistas dos chamados Nike Master Trainers. Dentro do sistema NTC, há uma biblioteca de mais de 185 exercícios, que variam de 15 a 60 minutos.

Por um tempo limitado durante a pandemia de coronavírus, você pode obter um plano NordVPN de três anos por apenas US $ 3,49 por mês - isso representa 70% do preço normal. Ele também vem com uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Você pode aprender mais aqui.

A Peloton está oferecendo um teste gratuito de 90 dias para seu aplicativo durante o surto de coronavírus. O aplicativo não requer nenhum equipamento Peloton e normalmente custa US $ 12,99 por mês. Você pode usá-lo para acessar exercícios pré-gravados e transmitidos ao vivo, incluindo sessões de ciclismo.

A Planet Fitness oferece exercícios gratuitos ao vivo no Facebook todos os dias a partir de hoje, às 16h PT. "O exercício pode reduzir o estresse, ajudar você a se manter saudável e a se sentir bem. Portanto, estamos oferecendo exercícios domésticos gratuitos, transmitidos ao vivo diariamente, para todos os membros e não membros da Planet Fitness", explicou a empresa. "Os treinos serão liderados por nossos treinadores e surpreenderão os convidados famosos."

O aplicativo Planet Fitness para iOS também oferece centenas de exercícios gratuitos para membros e não membros.

Se você possui uma antena e sintonizador de alta definição, pode transmitir sua TV ao vivo gratuitamente para todos os seus dispositivos até o final de junho via Plex - sem o Plex Pass necessário (embora o DVR e outros recursos premium exijam um Plex Pass). Se você não possui o equipamento certo, a Plex afirma que seus parceiros de hardware estão planejando oferecer descontos para aqueles que possuem uma conta Plex. Você pode aprender mais aqui.

A empresa de software educacional Rosetta Stone oferece às crianças em idade escolar do Reino Unido acesso gratuito a seus populares cursos de idiomas por três meses. Normalmente custa 50 libras e há mais de 20 idiomas para escolher, incluindo francês, alemão, italiano e espanhol. Rosetta Stone disse que, se você tiver mais de um filho, poderá se inscrever várias vezes; basta usar um endereço de e-mail diferente a cada vez.

O Royal Opera House está fechado, mas oferece transmissões gratuitas de balé e ópera em seus canais do Facebook e YouTube :

Peter e o Lobo, The Royal Ballet, 2010 às 19:00 GMT na sexta-feira 27 de março

Acis e Galatea, The Royal Opera, 2009 às 19:00 GMT na sexta-feira, 3 de abril

Cosi fan tutte, The Royal Opera, 2010 às 19:00 GMT na sexta-feira 10 de abril

The Metamorphosis, The Royal Ballet, 2013 às 19:00 GMT na sexta-feira 17 de abril

Após a exibição, essas performances clássicas permanecerão disponíveis nesses canais para exibição sob demanda. Também há conteúdo gratuito da Royal Opera House disponível no BBC iPlayer para assistir, incluindo The Royal Ballet: Mayerling.

A Sling TV oferece acesso gratuito a vários canais de notícias e entretenimento durante a pandemia, por meio de uma promoção "Stay in and Sling". Inclui o ABC News Live, bem como milhares de filmes para toda a família. Ele está disponível no aplicativo Sling TV em um dispositivo Roku, Amazon ou Android, ou visitando sling.com em um navegador Chrome, Safari ou Edge e seguindo as instruções na tela de boas-vindas.

Além disso, os novos clientes interessados no pacote Sling Blue podem obter o primeiro mês por US $ 20 ( US $ 10 no primeiro mês).

Todos os dias da semana, às 9h GMT, Joe Wicks - The Body Coach - transmite ao vivo uma aula de educação física de 30 minutos em seu canal do YouTube gratuitamente. Seus planos normais de condicionamento físico são de £ 97 por 90 dias. Se seus filhos estão entediados em casa, faça com que eles queimem um pouco de energia com Joe.

TripIt é um serviço que oferece uma visão única de todas as suas viagens. Está tornando seu nível premium, TripIt Pro, gratuito para viajantes individuais por seis meses. "Ao fazer isso, esperamos tornar as coisas um pouco mais fáceis para quem viaja", afirmou. Se você é novo no TripIt, inscreva-se entre 13 de março e 14 de abril e receberá automaticamente o acesso ao TripIt Pro por seis meses. Vá aqui para saber mais sobre esta promoção.

Não. Um último acordo que você deve saber é que muitas publicações de notícias removeram seus paywalls em conteúdo relacionado a coronavírus, incluindo The New York Times , Wall Street Journal , The Washington Post, Los Angeles Times, The Guardian, AP News e The Athletic .