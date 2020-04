Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Devido à pandemia de coronavírus, equipes de todo o mundo vêm trabalhando em casa e usando videoconferência como forma de manter contato. Infelizmente, vários relatórios afirmaram que sabotadores - também conhecidos como trolls - estão interrompendo as reuniões e aulas do Zoom como parte de uma nova tendência chamada de bombardeio Zoom. Aqui está tudo o que você precisa saber, incluindo como evitar que seu evento Zoom seja travado.

Zoom é um aplicativo de videoconferência que muitas empresas e universidades usam para realizar reuniões ou aulas quando sessões presenciais não são possíveis. Você pode saber mais sobre o software, que está disponível para desktops e dispositivos móveis em formulários gratuitos e pagos, no nosso guia aqui.

De qualquer forma, as pessoas têm usado o recurso de compartilhamento de tela do Zoom para inundar outros espectadores com vídeos gráficos, pornografia e outros conteúdos do NSFW de toda a Internet. Tornou-se uma tendência após a WFH Happy Hour - uma chamada pública de Zoom organizada pelo repórter Casey Newton e o investidor Hunter Walk - ter sido bombardeada com imagens cruas. Um troll juntou-se ao seu chamado e compartilhou duas meninas, uma taça.

O que é pior, o criminoso continuou reentrando a chamada com um novo nome, forçando os anfitriões a encerrar a chamada. O problema resultou disso: qualquer pessoa que compartilha publicamente um link de reunião Zoom, especialmente onde ele possa ser encontrado por trolls on-line, como no Twitter, precisa alterar a opção de compartilhamento de tela antes que a chamada comece para proteger sua chamada de Zoom de ser interrompida ou interrompida por outros.

Quando você compartilha um link de reunião do Zoom em mídias sociais ou outros fóruns públicos, ele se torna público e qualquer pessoa pode participar desse link. No entanto, os hosts Zoom podem desativar a opção de compartilhamento de tela em suas configurações (ou os controles Admin de uma chamada), evitando assim que os participantes tomem o controle da reunião e sujeitando todos os assistentes a conteúdo inapropriado. Veja como aumentar uma chamada de Zoom.

Primeiro, evite usar sua ID de reunião pessoal para hospedar eventos públicos. É basicamente uma reunião contínua, então se você não quer pessoas aleatórias quebrando sua chamada, gere um ID de reunião aleatória. Saiba mais sobre IDs de reunião aqui e como gerar um aleatório no vídeo acima.

Nunca desista do controle da sua tela. Se você não quiser que pessoas aleatórias em seu evento público tomem o controle da tela e compartilhem conteúdo, restrinja sua capacidade - antes da reunião ou durante a reunião na barra de controle do host.

Para impedir que os participantes compartilhem tela, use os controles do host. Clique na seta ao lado de Compartilhar Tela e, em seguida, Opções Avançadas de Compartilhamento. Em “Quem pode compartilhar?” escolha “Somente host” e feche a janela. Você também pode bloquear o Compartilhamento de Tela por padrão para todas as suas reuniões nas configurações da Web.

Permitir que usuários conectados somente ingressem. No portal da Web Zoom, navegue até Configuraçõese ative “Somente usuários autenticados podem participar de reuniões”.

Quando você bloqueia uma reunião de Zoom, nenhum novo participante pode participar, mesmo que eles tenham o ID da reunião e a senha (se você tiver exigido um). Na reunião, clique em Participantes na parte inferior da janela Zoom. No pop-up Participantes, clique no botão que diz Bloquear reunião.

Você nem sempre precisa compartilhar um link de reunião; você pode gerar uma ID de reunião aleatória ao agendar seu evento e exigir uma senha para ingressar. Em seguida, pode partilhar essa ID de reunião nas redes sociais, mas, em seguida, enviar apenas a palavra-passe para aderir através de uma mensagem directa.

Acesse aqui para saber mais sobre como definir uma senha.

No menu Participantes, você pode selecionar o nome de um participante e escolher “Remover” para expulsá-los da reunião.

Você pode colocar todos os participantes da reunião em espera, desabilitando temporariamente as conexões de vídeo e áudio. Basta clicar na miniatura de vídeo de alguém e selecionar Iniciar Participante em Espera para ativar esse recurso. Clique em Retirar Retenção na lista Participantes quando quiser que eles se juntem novamente. Os hosts também podem silenciar/desativar o silenciamento de participantes individuais ou todos eles de uma só vez. Tente habilitar o Mute Upon Entry em suas configurações - saiba como aqui.

Desative o vídeo de alguém para bloquear vídeos indesejados, distraídos ou inapropriados. Vá aqui para aprender como.

Para eventos públicos, o Zoom recomenda experimentar o recurso Sala de espera para impedir que seus convidados participem de uma reunião até que você esteja pronto. Como anfitrião, pode personalizar as definições da Sala de Espera para controlo adicional e pode até personalizar a mensagem que as pessoas vêem quando esperam.

Vá aqui para saber como funcionam as salas de espera.

Confira o post do blog Zoom bombardeio para mais dicas e truques.