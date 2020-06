Recursos on-line gratuitos da escola em casa para educar seus filhos durante o bloqueio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você está preso em casa com os filhos para educar, provavelmente está recebendo trabalho do professor através de aplicativos como o Seesaw ou o Google Classroom. Mas e a outra hora do dia.

Felizmente, não há fim para os recursos on-line disponíveis no momento - listamos os melhores abaixo. Além do mais, muitas celebridades também ofereceram aulas gratuitas e aulas em seus canais sociais.

Este guia é inclinado para o ensino primário, embora muitos dos recursos mais baixos também sejam relevantes para o ensino médio.

Como mencionamos acima, a escola de seu filho provavelmente estará aprendendo para ele, mas se você precisar de mais coisas para manter seu filho ou filhos ocupados, verifique estes sites: