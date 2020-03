Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Existem maneiras conhecidas de rastrear o número de casos de coronavírus em todo o mundo usando painéis em tempo real na Web , mas agora existe um aplicativo que permite não apenas rastrear a disseminação do COVID-19, mas também aprender onde áreas de alto risco no Reino Unido e com maior risco.

Pesquisadores britânicos que fazem parte. uma colaboração entre pesquisadores do Kings College London e dos hospitais Guy e St Thomas lançou o aplicativo. Chama-se COVID Symptom Tracker e está tentando entender melhor a pandemia. A esperança é coletar e fornecer informações em tempo real sobre se as pessoas no Reino Unido estão se sentindo doentes e até mostrar pontos de acesso indicando onde o vírus pode estar se espalhando rapidamente.

Se você usar o aplicativo, será solicitado que você envie dados sobre você, incluindo idade, sexo e código postal. Também existem perguntas sobre suas condições médicas, como doenças cardíacas ou asma e diabetes, e até perguntam se você toma imunossupressores. Como participante, você também precisará passar um minuto diariamente relatando se está saudável ou com sintomas como tosse e fadiga.

"Ao usar este aplicativo, você está contribuindo para o avanço de pesquisas vitais sobre o COVID-19. O aplicativo será usado para estudar os sintomas do vírus e rastrear como ele se espalha", diz o site do aplicativo. "Levamos a segurança dos dados muito a sério e os trataremos com muito respeito. Seus dados são protegidos pelo [GDPR]. Eles serão usados apenas para pesquisas em saúde e não serão utilizados para fins comerciais".

Em um comunicado, os pesquisadores descreveram o aplicativo como um "radar de alerta precoce". O aplicativo já está disponível no iOS e Android.

Os pesquisadores também pediram especificamente a 5.000 gêmeos e suas famílias em todo o Reino Unido para usar o aplicativo como parte de um projeto mais amplo. Para saber mais sobre o aplicativo, incluindo como seus dados serão usados e seus direitos, acesse aqui.