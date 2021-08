Limite de pagamento sem contato no Reino Unido aumentando para £ 100 a partir de 15 de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O limite de gastos para pagamentos sem contato no Reino Unido aumentará em 15 de outubro de 2021, foi confirmado.

Você poderá gastar até £ 100 ao usar sistemas de pagamento sem contato em lojas de suporte. Já sabíamos sobre o aumento, mas não a data.

O chanceler do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou originalmente os planos como parte do orçamento de março de 2021: "À medida que começamos a abrir a economia do Reino Unido e as pessoas voltam às ruas, o aumento do limite sem contato tornará mais fácil do que nunca para as pessoas pagarem por seus compras, dando um impulso bem-vindo ao varejo que irá proteger empregos e impulsionar o crescimento ", disse ele (conforme relatado pela BBC na época).

O repórter financeiro confiável Simon Read postou a data confirmada em seu feed do Twitter.

O limite de gastos sem contato aumentará de £ 45 para £ 100 a partir de 15 de outubro de 2021. O último aumento no limite foi de £ 30 para £ 45 em abril de 2020. - simon read (@simonnread) 27 de agosto de 2021

Um aumento anterior nos limites sem contato foi aplicado em 2020 devido à pandemia em curso. Isso permitiu que os compradores gastassem até £ 45 (de um limite anterior de £ 30) para incentivar o uso de cartões sem contato e reduzir o risco de transmissão do vírus por contato.

Alguns métodos de pagamento, como Apple Pay e Google Pay em dispositivos móveis e smartwatches, não têm limites quando protegidos por tecnologias de segurança biométrica.

No entanto, alguns varejistas podem impor seus próprios limites de gastos, mesmo ao usar esses dispositivos. O mesmo acontecerá com o novo limite de £ 100 em cartões, já que as lojas podem usar seu próprio critério.