Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As pessoas gostam de manter contato. Seja conversando com amigos e familiares em videochamadas , mensagens no WhatsApp ou tocando na base enquanto trabalha remotamente com o Microsoft Teams ou o Slack . Os jogadores não são diferentes.

Antigamente, os jogadores usavam serviços de bate-papo por texto, como servidores X-Fire ou VOIP, como Mumble, Teamspeak ou Ventrilo. As coisas percorreram um longo caminho desde então e a tecnologia e as demandas mudaram.

Agora, o jogador moderno precisa de algo que possa fazer tudo e o Discord é o software livre que faz exatamente isso.

Em um nível básico, o Discord é uma das maneiras mais fáceis de se comunicar com seus amigos por voz, texto e vídeo. Se você experimentou o Slack no local de trabalho, pense no Discord como a mesma coisa, destinada apenas aos jogadores e com muito mais recursos.

O Discord é multiplataforma e pode ser usado onde quer que você esteja. Está disponível para download gratuito para Windows, Mac, Android , iOS e até Linux. Você também pode usá-lo diretamente em um navegador da web sem precisar fazer o download. Portanto, não apenas você pode usá-lo enquanto estiver em sua máquina de jogos, mas também pode manter contato quando estiver fora de casa.

A discórdia permite que os amigos conversem entre si, individualmente ou em grupo, através de um servidor. Você pode usá-lo para enviar mensagens diretas a amigos, ter videochamadas com eles, bate-papo por voz e até compartilhamento de tela.

Quando estiver no servidor, você poderá ingressar em um canal de bate-papo por voz para conversar com outros jogadores que jogam jogos específicos.

A discórdia é muito focada no usuário e pode ser tão privada ou pública quanto você deseja. Usando o Discord, você pode escolher:

Quem você adiciona como amigos e quem pode adicionar você

Quem pode enviar mensagens diretas para você

Quem você bloqueia

Quais servidores você ingressa

Quem pode ingressar nos servidores que você cria

O primeiro passo para começar a usar o Discord é fazer o download no dispositivo escolhido. Então você precisa se registrar para uma conta . Vale a pena notar que não há custos para isso. A discórdia é totalmente gratuita.

Ao configurar sua conta, é altamente recomendável usar uma senha forte e segura e configurar a autenticação de dois fatores para proteger sua conta de ser usada por outras pessoas e mantê-la segura. O Discord tem um guia detalhado sobre a configuração da autenticação de dois fatores para o aplicativo, que vale a pena conferir.

Depois de fazer login, você poderá acessar uma variedade de outras opções no menu de configurações. Clique no ícone de engrenagem na parte inferior esquerda da tela e você poderá alterar todos os tipos de configurações.

Isso inclui configurações de privacidade, aplicativos autorizados, combinações de teclas, configurações de voz e vídeo e muito mais. Se você quiser se manter seguro online, recomendamos primeiro analisar as configurações de privacidade. A partir daí, você pode configurar o Discord para verificar mensagens diretas e impedir que você receba algo inapropriado.

Se você estiver usando servidores públicos, também poderá optar por desativar as configurações que possam permitir que os membros do servidor enviem mensagens indesejadas ou adicionem você como amigo.

Obviamente, um aplicativo de bate-papo não é muito útil se você não tiver ninguém com quem conversar. Felizmente, adicionar amigos é bastante direto. Quando você estiver conectado e na página inicial, verá uma opção marcada como amigos e um grande botão verde em "Adicionar amigo". Pergunte a seus amigos qual é a tag Discord e você pode adicioná-los aqui.

A tag Discord de um usuário é seu nome de usuário com um # e quatro dígitos depois. É algo parecido com este provocado # 3221 e pode ser encontrado na página "Minha conta" das suas configurações.

Outra maneira, talvez mais fácil de adicionar amigos no Discord, é clicar com o botão direito do mouse neles quando você estiver em um servidor juntos e clicar em Adicionar amigo. Obviamente, essas opções só funcionarão se as pessoas que você está tentando adicionar tiverem suas configurações de privacidade definidas de forma a receber convites de todos.

Você também pode adicionar amigos conectando suas outras contas. Adicione o Facebook como uma conexão no menu de configurações e você poderá sincronizar seus amigos da rede social que já estão usando o Discord.

Existem algumas configurações diferentes no Discord que recomendamos alterar ou ajustar antes de prosseguir.

Configurações de voz e vídeo: Aqui, você pode escolher a entrada e saída de microfone e fone de ouvido, além dos volumes. É uma boa ideia testar essas configurações e volumes antes de começar.

Aqui, você pode escolher a entrada e saída de microfone e fone de ouvido, além dos volumes. É uma boa ideia testar essas configurações e volumes antes de começar. Modo de entrada: como parte das configurações de voz e vídeo, você encontrará "atividade de voz" e "pressionar para falar" como opções no modo de entrada. É altamente recomendável usar o push to talk. Isso exige que o botão seja pressionado toda vez que você fala, mas logo descobrirá que não há nada pior do que ter uma pessoa no seu servidor de bate-papo por voz com um microfone que capta constantemente os sons do teclado, um zumbido de fã ou um cachorro latindo no fundo. Não seja essa pessoa.

como parte das configurações de voz e vídeo, você encontrará "atividade de voz" e "pressionar para falar" como opções no modo de entrada. É altamente recomendável usar o push to talk. Isso exige que o botão seja pressionado toda vez que você fala, mas logo descobrirá que não há nada pior do que ter uma pessoa no seu servidor de bate-papo por voz com um microfone que capta constantemente os sons do teclado, um zumbido de fã ou um cachorro latindo no fundo. Não seja essa pessoa. Sobreposição: nas configurações, você pode ajustar o Discord para que uma sobreposição apareça quando você estiver tocando para mostrar quem está falando. É bom saber com quem você está conversando quando está jogando. Especialmente se você quiser fazer novos amigos.

nas configurações, você pode ajustar o Discord para que uma sobreposição apareça quando você estiver tocando para mostrar quem está falando. É bom saber com quem você está conversando quando está jogando. Especialmente se você quiser fazer novos amigos. Notificações: Outra coisa a ajustar é o som da notificação. Por padrão, o Discord emitirá todo tipo de ruído quando as coisas acontecerem, por exemplo, se alguém ligar para você ou entrar no canal. Se você configurou o push to talk, recomendamos desmarcar a ativação e desativação do PTT ou o PTT será desativado ou você ouvirá bipes constantemente sempre que pressionar a tecla.

Depois de adicionar amigos e ajustar todas as configurações, é incrivelmente simples começar a conversar. Clique no seu amigo no lado esquerdo e você poderá enviar mensagens para ele, clique para ligar e também para o bate-papo por vídeo.

O Discord oferece muitas maneiras de conversar e se comunicar com seus amigos também. Você pode usar texto simples, emoticons e até mesmo adicionar gifs. O Discord também permite que você compartilhe imagens, para que você possa enviar screenshots de seus amigos dos seus jogos vencedores para que eles possam admirar.

A melhor maneira de aproveitar o Discord é com servidores.

Os servidores de discórdia são locais gratuitos onde as pessoas podem se reunir para conversar sobre jogos ou usar canais de voz para conversar com os amigos enquanto jogam. Você verá que existem todos os tipos de servidores por aí. Os desenvolvedores de jogos, por exemplo, geralmente têm servidores rodando para seus jogos, para que jogadores com idéias semelhantes possam se reunir, discutir o jogo e fazer novos amigos também.

Você também encontrará clãs, comunidades e grupos de pessoas com seu próprio servidor Discord, para o qual eles podem convidá-lo.

Servidores de discórdia são livres para criar. Portanto, você tem a opção de criar seu próprio servidor que pode ser usado para convidar amigos.

Para criar seu próprio servidor Discord, siga estas etapas:

Entre para Discord Clique no símbolo de mais verde no lado esquerdo e clique em "criar um servidor" Depois de criado, você pode clicar no símbolo de mais em "canais de texto" e "canais de voz" para adicionar novos canais. Você também encontrará um menu suspenso na parte superior, sob o nome do servidor, onde pode acessar as configurações do servidor

As configurações do servidor permitem fazer todo tipo de coisa. A partir daqui, você pode criar funções para membros, incluindo a configuração de poderes de administrador para amigos confiáveis. Você também pode definir níveis de moderação para impedir que novos usuários enviem spam ao bate-papo por texto ou enviem mensagens inadequadas. Você pode até adicionar emojis personalizados e criar um widget para o servidor, que também pode compartilhar em outros lugares aqui.

Depois que o servidor do Discord for criado, clique com o botão direito do mouse no canal de texto ou no canal de voz e clique em convidar para enviar um convite a seus amigos ou criar um link que ajude outras pessoas a ingressar no servidor. Você pode definir um tempo de expiração, número máximo de usos e até marcar para tornar a associação temporária também, se você quiser cuidar de quem se une ao seu servidor.

Os canais de texto do Discord são úteis para todo tipo de coisa. Você pode configurá-los para brincadeiras gerais, discutir jogos específicos, organizar sessões de jogos com seus amigos ou simplesmente compartilhar coisas que você encontrou on-line.

Canais de voz são salas de bate-papo que você pode apenas para fins de VOIP. Entre em um canal e converse com seus amigos usando o fone de ouvido e divirta-se.

Vale a pena notar que o servidor oferece vários controles, dependendo de você ter criado ou não o servidor. Você pode fazer coisas simples, como aumentar ou diminuir o volume de outro usuário nos canais de voz, clicando com o botão direito do mouse no nome e ajustando o controle deslizante de volume. Também existem opções para silenciar, chutar, banir e muito mais, se você configurar o servidor ou tiver os privilégios corretos.

Quando em um servidor, você também pode silenciar e surdo para não ser ouvido ou ouvir outras pessoas quando precisar de um tempo silencioso. Como alternativa, geralmente há um canal AFK (fora do teclado) quando você precisar.

Como criar seu próprio servidor Discord, também é fácil ingressar em um.

Você também pode ser membro de mais de um servidor Discord. Na verdade, você pode ingressar em vários servidores com muito pouco esforço. A associação é limitada a um máximo de 100 servidores.

Para ingressar em um servidor Discord, primeiro você precisa de um convite de um amigo ou proprietário de servidor. Peça a eles para criar um link para você. Em seguida, clique no símbolo de adição à esquerda do servidor e clique no botão "ingressar em um servidor". Isso permite que você insira o link e comece. Como alternativa, você pode simplesmente clicar no hiperlink e ele carregará o Discord com o novo servidor aberto.

Se um link não funcionar, pode ser porque você recebeu um código expirado, foi banido do servidor ou é apenas um código incorreto.

Se você ingressar em um servidor maior, poderá achar que as coisas ficam um pouco cansativas às vezes. Se os canais de texto forem muito usados, você será bombardeado com notificações ou ícones quando um canal receber uma nova mensagem. Em geral, é melhor silenciar os canais que você não precisa ou deseja ouvir.

Clique com o botão direito do mouse em um canal de texto e você pode silenciar o canal como um todo ou configurá-lo para notificá-lo apenas se alguém mencionar você.

Nos canais, é possível mencionar usuários diretamente com @username. Digite o nome e a mensagem e eles serão notificados. Você também pode usar outros comandos como @here ou @everyone para alertar todos no servidor. Se há pessoas que amam a atenção, elas podem usar e abusar disso e isso deixa você louco. Não se preocupe, você sempre pode desativar as notificações, para nunca ser notificado se não quiser.

Existem vários comandos que você pode usar nos servidores Discord. Isso permite acesso rápido às configurações ou permite que você faça coisas simples, como adicionar um gif hilário no meio de um bate-papo.

Os comandos básicos incluem:

@username - menciona um usuário em particular e notifica sua mensagem. Substitua "nome de usuário" pelo nome da pessoa no servidor para enviar uma nota.

- menciona um usuário em particular e notifica sua mensagem. Substitua "nome de usuário" pelo nome da pessoa no servidor para enviar uma nota. @aqui ou @ todo mundo - notifica todos para chamar sua atenção para algo especial

todo mundo notifica todos para chamar sua atenção para algo especial / giphy term - Insere um gif no canal de bate-papo por texto

Insere um gif no canal de bate-papo por texto / nick name - É possível definir um novo apelido especificamente para o servidor, se você não estiver satisfeito com o seu nome atual sem alterar totalmente o seu nome de usuário

É possível definir um novo apelido especificamente para o servidor, se você não estiver satisfeito com o seu nome atual sem alterar totalmente o seu nome de usuário / TTS message - este comando faz com que sua mensagem seja lida em voz alta por um sintetizador de conversão de texto em fala. Use com cuidado, pois ele será rapidamente desligado pelos administradores do servidor se for usado em excesso

este comando faz com que sua mensagem seja lida em voz alta por um sintetizador de conversão de texto em fala. Use com cuidado, pois ele será rapidamente desligado pelos administradores do servidor se for usado em excesso / mensagem de spoiler - permite enviar uma mensagem, mas oculta por trás de um aviso de spoiler para parar de estragar as coisas para as pessoas.

permite enviar uma mensagem, mas oculta por trás de um aviso de spoiler para parar de estragar as coisas para as pessoas. / tableflip, / unflip e / shrug - esses são apenas comandos extras estúpidos que adicionam vários emojis ao bate-papo, incluindo o emoji clássico de virar e encolher de ombros

Existem alguns outros comandos que você também pode usar, mas esses são os melhores. Eles também estão sujeitos a alterações, pois o Discord é atualizado e aprimorado regularmente.

Como padrão, o Discord também é bastante rico em recursos e inteligente também. À medida que o servidor cresce, pode ser difícil gerenciar e manter um olho nas coisas. Os bots de discórdia são úteis de várias maneiras. Você pode adicionar bots ao servidor para ajudar a moderar ou fazer outras coisas inteligentes, como a integração com outros serviços e aplicativos.

Existem vários bots de servidor oficialmente suportados disponíveis e outros não-oficiais, incluindo esses bots:

Bots de moderação: esses bots foram projetados para gerenciar automaticamente seu servidor. Eles impedirão o spam, manipularão o banimento do usuário e também facilitarão o uso de comandos de administrador do chat. Exemplos de bots de moderação incluem MEE6 , Dyno , GAwesomeBot e Gaius .

esses bots foram projetados para gerenciar automaticamente seu servidor. Eles impedirão o spam, manipularão o banimento do usuário e também facilitarão o uso de comandos de administrador do chat. Exemplos de bots de moderação incluem MEE6 , Dyno , GAwesomeBot e Gaius . Bots de tradução: se o seu servidor tiver usuários de todo o mundo, um bot capaz de traduzir para vários idiomas será uma adição bem-vinda. O New View faz exatamente isso .

se o seu servidor tiver usuários de todo o mundo, um bot capaz de traduzir para vários idiomas será uma adição bem-vinda. O New View faz exatamente isso . Bots de imagens: aprimore seu servidor com bots que podem trazer imagens além dos gifs habituais. Dank Memer promete preencher seu servidor Discord com memes hilariantes.

aprimore seu servidor com bots que podem trazer imagens além dos gifs habituais. Dank Memer promete preencher seu servidor Discord com memes hilariantes. Bots de música: esses bots trazem música para o servidor via YouTube, SoundCloud, Twitch e outros serviços. O Rythm bot também vem com letras, vários comandos e muito mais.

esses bots trazem música para o servidor via YouTube, SoundCloud, Twitch e outros serviços. O Rythm bot também vem com letras, vários comandos e muito mais. Bots do jogo: mãos inativas são a coisa do jogo do diabo. Quando os usuários do servidor não estão jogando ou conversando, você pode mantê-los envolvidos com os robôs do jogo. Café é um exemplo interessante.

Já sabemos que é possível transmitir seus jogos no Twitch, YouTube, Mixer e muito mais. Mas se você deseja transmitir para um público menor, pode usar o modo Go Live do Discord para mostrar sua jogabilidade aos seus amigos.

Para transmitir no Discord, siga estas etapas:

Clique no pequeno botão de TV com uma seta próxima às configurações do seu perfil na parte inferior esquerda do aplicativo Selecione o aplicativo ou a tela que você deseja transmitir Em seguida, escolha o canal de voz em que deseja transmitir Em seguida, clique em Go Live e você estará vivo para as pessoas assistir Clique em convidar para acessar um link direto e dar a seus amigos para assistir

Você encontrará uma exibição imagem em imagem do seu stream no canto do Discord. Você também pode ajustar a qualidade do fluxo e a taxa de quadros a partir daqui também. Embora você precise de uma assinatura do Discord Nitro para obter aqui as configurações mais altas de 1080p e 4K.

Para assistir a outros usuários que estão transmitindo, você precisa apenas observar o ícone "ao vivo" com seus nomes nos canais de voz. Clique no nome de usuário e clique no botão "assistir stream" para assistir à diversão.

Vale ressaltar que a função Go Live do Discord permite transmitir até 10 pessoas normalmente, mas atualmente tem um limite de 50 .

Além de ir ao vivo no Discord, você também pode compartilhar sua tela com indivíduos e pequenos grupos. Isso é perfeito se um amigo precisar de suporte técnico ou você quiser apenas mostrar algo a alguém sem o incômodo de capturar vídeo e enviá-lo para o YouTube.

Para iniciar o compartilhamento de tela, você primeiro precisa iniciar uma vídeo chamada. Clique em um amigo, clique no ícone da câmera de vídeo na parte superior do Discord e inicie a chamada. Você verá o ícone de compartilhamento de tela na parte inferior da tela. Clique nele e você terá a opção de escolher qual tela ou aplicativo compartilhar.

Saiba mais sobre o compartilhamento de tela no Discord aqui .

Na maioria das vezes, o Discord é livre para usar. Não há custo para usar o aplicativo ou iniciar um servidor. No entanto, se você está amando a experiência, pode se inscrever no Discord Nitro .

O Nitro aprimora sua já incrível experiência no Discord, com acesso a itens como emojis animados, uploads de arquivos maiores, opções de streaming de alta qualidade e muito mais. O preço é de US $ 9,99 por mês ou US $ 99,99 por ano. O Nitro é uma boa maneira de mostrar seu apoio ao Discord e também como resultado.