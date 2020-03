Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os restaurantes foram forçados a entregar ou levar apenas comida para ajudar a impedir a propagação do COVID-19, a doença causada pelo coronavírus. É considerada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, com mais de 407.000 casos e mais de 18.200 mortes no momento da redação deste artigo.

Especialistas da OMS e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças alertam as pessoas para que se separem e fiquem em casa o máximo possível, principalmente idosos e imunocomprometidos. Muitas localidades também determinaram que os restaurantes comecem a limitar as refeições, mesmo que o CDC e a Food and Drug Administration não digam que o COVID-19 possa ser transmitido por meio de alimentos.

Obviamente, se você interagir com garçonetes e funcionários do restaurante, eles podem ser portadores assintomáticos do vírus. Portanto, como medida de precaução, se você quiser continuar apoiando empresas locais e pequenos restaurantes durante esta crise mundial, deve pedir a entrega ou talvez a comida. Você ainda pode estar exposto, mas há maneiras de você e outras pessoas tentarem permanecer em segurança.

Primeiro, você precisa decidir como pedir sua comida. É claro que existem vários aplicativos de entrega de alimentos que você pode usar para levar suas compras ou mantimentos para a transportadora diretamente à sua porta nos EUA. Mas você ainda deseja limitar seu contato com o responsável pela entrega. Felizmente, os seguintes aplicativos oferecem maneiras de você solicitar e, em seguida, designar um local de entrega sem contato durante a pandemia:

Na América do Norte, você pode usar a opção de entrega "Deixar à minha porta" da Instacart, na qual você fornece instruções específicas de entrega, como um código de portão ou número de apartamento e, em seguida, uma foto em tempo real avisa quando suas compras estão à sua porta. A Instacart possui mais de 350 parceiros de varejo e entrega em mais de 25.000 lojas em 5.500 cidades nos EUA e no Canadá.

Basta digitar seu CEP no Instacart.com ou no aplicativo móvel para ver quais lojas estão disponíveis para entrega perto de você.

Postmates permite que você escolha uma opção de entrega como seu endereço de entrega, permitindo especificar como você gostaria de receber suas entregas. Você terá a opção de selecionar sem contato e eles deixarão seu pedido na porta. Faça o pedido normalmente e, durante a finalização da compra, toque no seu endereço de entrega para adicionar uma opção de entrega. Você também pode editar sua opção de desistência na tela de rastreamento.

Quando o seu correio estiver a caminho, você poderá enviar uma foto ou instruções específicas sobre onde deixar seu pedido. Se você está comprando pela Web, por exemplo, adicione uma nota ao seu endereço de entrega para especificar "Deixe o pedido à minha porta".

O Grubhub também oferece uma opção de entrega sem contato no check-out, para que você possa continuar a apoiar com segurança seus restaurantes locais favoritos durante a pandemia. Os motoristas do Grubhub simplesmente ligam ou mandam mensagens de texto quando chegam e, em seguida, entregam seu pedido na porta, no saguão ou em outra área designada por você. Esta opção já está disponível no site e na versão mais recente do aplicativo.

Nota: considere fazer o pedido diretamente no restaurante, pois aplicativos de terceiros podem cobrar taxas de comissão. Se você solicitar diretamente, verifique primeiro se o correio não tem problemas em aderir a uma experiência de entrega sem contato. Basta perguntar ao restaurante quando ligar.

Como o CDC afirmou que existe o risco de o vírus entrar em contato com uma superfície que contenha o vírus, talvez considere usar luvas descartáveis ao receber inicialmente a comida, e não deixe de jogar a embalagem no lixo também. O Washington Post afirmou que algumas experiências mostram que o vírus pode permanecer viável em papelão e plástico por até três dias.

É sabido neste momento que você deve lavar as mãos como medida preventiva, inclusive antes de comer. Como o CDC apontou , você precisa lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos e tentar evitar tocar nos olhos, nariz e boca o tempo todo também.

O CDC também recomenda o uso de uma máscara respiratória N95 para reduzir sua exposição a partículas no ar. Se você estiver indo a um restaurante para pegar sua comida, não custa machucar usá-la. No entanto, nos EUA, os regulamentos exigem que os trabalhadores sejam submetidos a um teste anual de ajuste e verificação do selo do usuário toda vez que um respirador for usado. Portanto, lembre-se de que seu N95 provavelmente não é um ajuste personalizado e, portanto, não é 100% eficaz.

De acordo com o CDC , você deve limpar e desinfetar objetos e superfícies freqüentemente tocados, o que inclui os balcões de cozinha e as mesas da sala de jantar antes e depois da refeição. O CDC recomenda até o uso de produtos químicos para limpar cadeiras, maçanetas, interruptores e controles remotos.

Nos EUA, uma gorjeta de 20% é habitual para garçonetes e correios. Como você os coloca em risco de comer, agora não é hora de economizar.