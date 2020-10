O que é o Zoom e como funciona? Mais dicas e truques

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2020, o Zoom se tornou um dos principais aplicativos de software de videoconferência. Ele permite que você interaja virtualmente com colegas de trabalho quando reuniões pessoais não são possíveis, e também tem um grande sucesso em eventos sociais.

Não se engane: o zoom é uma ferramenta essencial para equipes de pequeno, médio e grande porte que desejam se manter em contato e continuar seus fluxos de trabalho diários com o mínimo de interrupção - além de se tornar um dos favoritos das pessoas.

Zoom é um serviço de videoconferência baseado em nuvem que você pode usar para se encontrar virtualmente com outras pessoas - seja por vídeo ou apenas áudio ou ambos, enquanto conduz bate-papos ao vivo - e permite gravar essas sessões para ver mais tarde. Mais da metade das empresas Fortune 500 supostamente usaram o Zoom em 2019 e, durante 2020, atingiu níveis ainda maiores, conquistando recentemente 300 milhões de participantes de reuniões diárias do Zoom.

Quando as pessoas estão falando sobre o Zoom, você geralmente ouvirá as seguintes frases: Zoom Meeting e Zoom Room. Uma Reunião Zoom refere-se a uma reunião de videoconferência hospedada usando o Zoom. Você pode participar dessas reuniões por meio de uma webcam ou telefone. Enquanto isso, a Zoom Room é a configuração de hardware físico que permite às empresas agendar e lançar Zoom Meetings de suas salas de conferência.

As salas Zoom exigem uma assinatura adicional além da assinatura Zoom e são a solução ideal para empresas maiores.

Aqui estão os principais recursos do Zoom:

Reuniões individuais: hospede reuniões individuais ilimitadas, mesmo com o plano gratuito. Videoconferências em grupo: Hospede até 500 participantes (se você adquirir o complemento "reunião grande"). O plano gratuito, no entanto, permite que você hospede videoconferências de até 40 minutos e até 100 participantes. Compartilhamento de tela: reúna-se individualmente ou com grandes grupos e compartilhe sua tela com eles para que possam ver o que você vê.

O Zoom permite sessões de bate-papo individuais que podem se transformar em chamadas em grupo, sessões de treinamento e webinars para públicos internos e externos e reuniões de vídeo globais com até 1.000 participantes e até 49 vídeos na tela. O nível gratuito permite reuniões individuais ilimitadas, mas limita as sessões de grupo a 40 minutos e 100 participantes. Planos pagos começam em US $ 15 por mês por host.

O Zoom oferece quatro níveis de preços (sem incluir a assinatura do Zoom Room):

Zoom grátis: este nível é gratuito. Você pode realizar um número ilimitado de reuniões. As reuniões de grupo com vários participantes têm no máximo 40 minutos de duração e as reuniões não podem ser gravadas. Zoom Pro: este nível custa $ 14,99 / £ 11,99 por mês e o anfitrião da reunião. Ele permite que os hosts criem IDs de reuniões pessoais para reuniões repetitivas do Zoom e permite a gravação de reuniões na nuvem ou no seu dispositivo, mas limita a duração das reuniões em grupo em 24 horas. Zoom Business: este nível custa $ 19,99 / £ 15,99 por mês e o anfitrião da reunião (mínimo de 10). Ele permite que você marque as reuniões do Zoom com URLs personalizados e a marca da empresa, e oferece transcrições de reuniões do Zoom gravadas na nuvem, bem como suporte dedicado ao cliente. Zoom Enterprise: este nível custa $ 19,99 / £ 15,99 por mês e por host de reunião (mínimo de 100) e é destinado a empresas com mais de 1.000 funcionários. Oferece armazenamento em nuvem ilimitado para gravações, um gerenciador de sucesso do cliente e descontos em webinars e salas de zoom. Opcional - Zoom Rooms: se você deseja configurar o Zoom Rooms, pode se inscrever para um teste gratuito de 30 dias, após o qual o Zoom Rooms exige um adicional de $ 49 / £ 39 por mês e assinatura do quarto, enquanto os webinars usando o Zoom custam $ 40 / £ 32 por mês e host.

O aplicativo de desktop está disponível para Windows e macOS , enquanto o aplicativo móvel está disponível para Android e iOS .

Todos os aplicativos permitem que você entre em uma reunião sem fazer login, mas também permitem que você entre usando uma conta do Zoom, Google, Facebook ou SSO. A partir daí, você pode iniciar uma reunião, ingressar em uma reunião, compartilhar sua tela em uma sala de zoom inserindo o ID da reunião, iniciar reuniões de zoom, ativar / desativar o som do microfone, iniciar / parar o vídeo, convidar outras pessoas para a reunião, alterar seu nome da tela, faça bate-papo na reunião e inicie uma gravação na nuvem.

Se você é um usuário de desktop, também pode iniciar uma gravação local, criar enquetes, transmitir seu Facebook ao vivo no Facebook e muito mais. Em outras palavras, o aplicativo de desktop tem mais recursos, embora, se você for um usuário gratuito, ainda possa obter muitos quilômetros com o aplicativo móvel.

Assim como os vários outros downloads do aplicativo Zoom, também é possível usar o Zoom de outras maneiras. Por exemplo, há um plug-in do Zoom Outlook projetado para funcionar diretamente no seu cliente Microsoft Outlook ou como um suplemento para Outlook na web . Este plug do Outlook coloca um botão de Zoom direto na barra de ferramentas padrão do Outlook e permite que você inicie ou agende uma reunião do Zoom com um simples clique.

Outra ferramenta para iniciar ou agendar uma reunião do Zoom rapidamente vem na forma de uma extensão para o seu navegador favorito. Há uma extensão do Zoom Chrome e o add-on Zoom Firefox que permitem agendar uma reunião Zoom através do Google Calendar. Um simples clique no botão Zoom e você pode iniciar uma reunião ou agendar uma para mais tarde com todas as informações sobre a reunião sendo enviadas através do Google Calendar para facilitar a adesão dos participantes.

É bastante complicado participar de uma reunião do Zoom em seu navegador sem usar o aplicativo. No entanto, é possível. Por exemplo, você pode ingressar em uma reunião diretamente usando um link do cliente da Web do Zoom que se parece com isto— zoom.us/wc/join/your-meeting-id.

Alguns profissionais inteligentes também desenvolveram uma extensão de navegador que permite que você participe de uma reunião do Zoom direto de seu navegador, sem o incômodo do aplicativo. Isso é ideal se você estiver em um laptop de trabalho seguro que não permite a instalação de nenhum aplicativo, por exemplo.

Esta extensão está atualmente disponível para Chrome e Firefox . Embora seja importante notar que não foi oficialmente criado pela Zoom.

Na verdade, é possível fazer o Zoom funcionar na sua TV para que você possa fazer uma videochamada na tela grande. Escrevemos um guia detalhado sobre as várias maneiras de obter o zoom na TV que vale a pena conferir.

Existem algumas diferenças entre os planos Zoom pagos e gratuitos que vale a pena observar.

Você pode baixar o aplicativo Zoom em seu computador ou telefone e ingressar em qualquer reunião com um ID de reunião fornecido. Você também pode optar por desativar o áudio ou o vídeo antes de entrar. Você pode até criar sua conta Zoom gratuita, vinculando sua conta do Google, e a partir daí você pode criar uma nova reunião, agendar uma, entrar em uma reunião, compartilhar uma tela, adicionar contatos e assim por diante.

Lembre-se de que você só pode fazer login no Zoom em um computador, tablet e telefone por vez. Se você entrar em um dispositivo adicional enquanto estiver conectado a outro dispositivo do mesmo tipo, Zoom disse que você será desconectado automaticamente no primeiro dispositivo.

Você pode se inscrever e baixar o Zoom para o seu computador usando seu e-mail comercial, se o administrador do sistema tiver uma conta Pro, Business ou Enterprise. Em seguida, você desejará sincronizar o Zoom com o seu calendário para poder agendar reuniões do Zoom e convidar participantes remotos para participar.

Se estiver configurando uma Sala Zoom, você precisará de um computador para sincronizar e executar o Zoom Meetings e um tablet para os participantes iniciarem o Zoom Meetings. Você também precisará de um microfone, câmera e alto-falante, pelo menos um monitor HDTV para exibir os participantes remotos da reunião e um cabo HDMI para compartilhar telas de computador em um monitor, bem como um cabo de Internet para sua conexão

Você também precisará baixar "Zoom Rooms for Conference Room" no computador da sala e "Zoom Room Controller" para o tablet na sala de reuniões. Você pode então sincronizar essas salas com o calendário compartilhado de sua empresa para que os funcionários possam ver quais salas de reunião estão disponíveis.

Recentemente, surgiram várias preocupações sobre o Zoom, tanto em termos de segurança quanto de problemas com convidados indesejados, conhecidos como Zoombombers .

A empresa tomou várias medidas para combater esses problemas e tranquilizar os usuários sobre a importância da segurança e da privacidade. Isso inclui coisas simples como remover o ID da reunião da barra de título da chamada para que se os usuários compartilharem capturas de tela online, a reunião não será exposta a abusos futuros.

A empresa lançou uma série de atualizações no aplicativo para aumentar as credenciais de segurança.

O aumento da proeminência do Zoom deve levar o serviço a ser abusado por trolls da internet e pessoas com muito tempo disponível. Alguns indivíduos têm caçado reuniões públicas e inseguras do Zoom e se deixado entrar, e então "bombardeando" outras pessoas na chamada com vídeos gráficos, pornografia e outros conteúdos inadequados.

Escrevemos um guia sobre como parar o Zoombombing há algum tempo e existem várias maneiras de evitar que isso aconteça, incluindo proteger suas chamadas, impedir o compartilhamento de tela e até mesmo desativar o vídeo. A equipe por trás do Zoom também está fazendo melhorias regulares para proteger suas chamadas e mantê-las seguras.

O Zoom foi atualizado com várias alterações de segurança para ajudar a tranquilizar os usuários. Um deles é a exigência de uma senha como padrão para reuniões do Zoom . Isso, combinado com salas de espera virtuais , garante que apenas as pessoas que foram convidadas para a chamada sejam realmente permitidas.

Outra etapa para garantir que as chamadas sejam seguras e seguras para todos.

O Zoom também facilitou o gerenciamento e a segurança de suas reuniões quando elas estão acontecendo. Há uma variedade de ferramentas de segurança que você pode acessar agora com alguns cliques, incluindo a capacidade de bloquear a reunião quando ela for iniciada para que nenhuma pessoa nova possa entrar, remover participantes atuais da chamada, silenciar participantes e desativar o bate-papo privado também.

Para acessar as ferramentas de segurança do Zoom, você pode simplesmente clicar no botão de segurança que aparece na janela quando a chamada está acontecendo ou passar o mouse sobre um participante para interagir com ele especificamente - para removê-lo da chamada, por exemplo.

Agora é possível relatar participantes na chamada que não são bem-vindos ou estão causando problemas. Além de removê-los da chamada, agora você pode enviar um relatório para a equipe de confiança e segurança da Zoom para lidar com o uso indevido do sistema. Isso ajudará a bloqueá-los do serviço no futuro e a interferir em outras chamadas.

Para fazer isso, clique no botão de segurança da reunião e clique em relatar.

Em outubro de 2020, a Zoom revelou a versão beta pública do OnZoom. É descrito como uma plataforma e mercado de eventos online que permite aos usuários pagos do Zoom criar, hospedar e monetizar eventos como aulas de ginástica, shows, shows de stand-up ou improvisação ou aulas de música.

"Ficamos emocionados e inspirados por todas as maneiras incríveis com que o mundo se adaptou a uma paralisação literal de eventos presenciais em meio ao COVID-19. Quando proprietários de empresas, empresários e organizações de todos os tamanhos tiveram que encontrar uma maneira - qualquer maneira - de manter o rumo e continuar prestando serviços aos seus clientes, muitos recorreram ao Zoom ”, explicou Zoom. "OnZoom simplifica essa experiência."

OnZoom é uma extensão da plataforma da Zoom. A empresa essencialmente adicionou recursos de descoberta e monetização de eventos, permitindo que usuários pagos do Zoom agendassem e hospedassem "eventos únicos, uma série de eventos e visitas" para até 1.000 participantes. Os usuários pagos do Zoom podem listar e vender ingressos usando o OnZoom, e outros usuários podem pesquisar um diretório de eventos públicos para comprar esses ingressos online.

Como um participante que deseja usar o OnZoom, você pode pagar por eventos via PayPal e os principais cartões de crédito ou comprar e presentear seus amigos e familiares com ingressos OnZoom. Visite onzoom.com para saber mais sobre como funciona o OnZoom. O Zoom também tem esta página de perguntas frequentes para participantes que desejam participar de eventos OnZoom. Se você deseja começar a hospedar um evento OnZoom, também há uma página de perguntas frequentes para isso.

No lançamento, a Zoom fez parceria com a WW (anteriormente Weight Watchers) para hospedar eventos de workshops virtuais usando o Zoom. Outros parceiros de lançamento incluem a fundação sem fins lucrativos Life Rolls On e a empresa de turismo de entretenimento Beautiful Destinations.

Em outubro de 2020, a Zoom anunciou os Zapps, ou aplicativos aos quais os usuários Zoom gratuitos e pagos terão acesso dentro da plataforma Zoom.

"Pense no Zapps como uma loja de aplicativos exatamente onde você mais precisa - em uma reunião, sala, chat, webinar, telefone e até mesmo seu diretório de contatos do Zoom", anunciou Zoom ao explicar que o Zapps pode "melhorar a produtividade e ajudar a criar mais experiências envolventes ".

Os parceiros de lançamento incluem Atlassian, Asana, Box, Dropbox, Slack, Wrike, Coursera, Kahoot !, Kaltura, HubSpot, Chorus, Gong, Cameo, Exer, Slido, Lucidspark, Miro, Mural, ServiceNow e PagerDuty. Por exemplo, você pode usar o Dropbox Zapp para compartilhar o documento no qual está trabalhando, ou pode colocar uma enquete usando o Slido Zapp, ou pode abrir o Asana Zapp e fazer atualizações nos projetos da equipe.

O primeiro desses Zapps chegará ao final de 2020. O Zoom planeja abrir a capacidade de oferecer um Zapp a mais desenvolvedores no futuro.

Os usuários serão capazes de pesquisar e adicionar Zapps aprovados e integrá-los diretamente em suas contas Zoom. Visite zoom.us/zapps para assistir a vídeos de demonstração. O Zoom também tem uma postagem no blog que detalha como começar a usar o Zapps quando eles finalmente iniciarem o aplicativo Zoom para todos.

O zoom permite criar reuniões recorrentes. Você pode definir as configurações de chamada que deseja uma vez e tê-las disponíveis sempre que você planejar um encontro, e pode ingressar em chamadas usando o mesmo URL todas as vezes. No aplicativo móvel Zoom, basta fazer login, clicar em agendar, tocar na opção Repetir e selecionar uma recorrência. Para obter mais informações sobre como agendar reuniões em geral e todas as configurações de reunião, consulte as Perguntas frequentes do Zoom sobre agendamento de reuniões .

O zoom permite gravar chamadas como vídeos. Você precisa de permissão para fazer isso. O host da reunião terá que habilitar as gravações nas configurações. Vale a pena verificar as configurações da sua conta para certificar-se de que a gravação está habilitada antes de começar.

Faça login em sua conta do Zoom Clique para ver as configurações da conta / configurações da reunião Navegue até a guia Gravação e clique para habilitar a gravação de vídeo

É importante notar que os administradores do Zoom podem ativar a gravação para todos, para usuários ou grupos. Há mais orientações sobre as configurações de gravação aqui .

Para gravar uma reunião Zoom, você deve escolher se deseja usar a opção local ou nuvem.

Local significa que você mesmo armazena o arquivo de vídeo em seu computador ou em outra área de armazenamento. Com o Cloud, que é apenas para assinantes pagos, o Zoom armazena o vídeo para você em seu armazenamento na nuvem. Mas, para gravar vídeos, você precisa do Zoom no macOS, Windows ou Linux. Quando você grava uma reunião e escolhe Gravar na nuvem, o vídeo, o áudio e o texto do bate-papo são gravados na nuvem Zoom.

Quando a chamada de Zoom começar, você verá uma opção para gravar na parte inferior da tela. Clicar nele permite gravar localmente ou na nuvem.

Se você não vir a opção de gravar, verifique suas configurações no aplicativo da web (em Minhas configurações de reunião) ou habilite o administrador da conta. Os arquivos de gravação podem ser baixados para um computador ou transmitidos de um navegador.

Durante a reunião, você também pode ver quais participantes estão gravando a reunião e os que estão na reunião também serão informados quando a reunião estiver sendo gravada. Quando a chamada terminar, o Zoom converterá automaticamente a gravação em um arquivo de vídeo MP4 utilizável.

Também é possível gravar reuniões e ligações do Zoom no celular. No entanto, isso é feito por meio de gravações na nuvem, portanto, você precisa de uma assinatura paga do Zoom para usar este recurso. Também é importante notar que o armazenamento em nuvem é limitado, portanto, tome cuidado com quantas reuniões você grava enquanto usa o aplicativo móvel.

Para gravar uma chamada Zoom no celular, siga estas etapas:

Abra o aplicativo Zoom no seu celular Clique para entrar ou iniciar uma reunião Clique no menu de três pontos na parte inferior direita da tela Clique em "Gravar na nuvem" ou "gravar" Você verá um ícone de gravação e a capacidade de pausar ou parar a gravação Assim que a chamada terminar, você encontrará a gravação na seção "Minhas gravações" do site Zoom

Quando você está gravando localmente, as gravações de chamadas do Zoom são salvas na pasta Zoom do seu PC ou Mac. Eles podem ser encontrados nestes locais:

PC: C: \ Usuários \ Nome do usuário \ Documentos \ Zoom

C: \ Usuários \ Nome do usuário \ Documentos \ Zoom Mac: / Usuários / Nome de usuário / Documentos / Zoom

Você pode acessar facilmente as gravações do Zoom abrindo o aplicativo Zoom e navegando até as reuniões. Uma vez lá, você verá uma guia "gravada", onde pode escolher a reunião de que precisa e reproduzir a gravação ou abri-la.

Para armazenamento na nuvem de suas gravações de reuniões do Zoom, faça login em sua conta e navegue até a página Minhas gravações .

Descubra mais sobre as gravações com zoom aqui .

O Zoom introduziu configurações que permitem ajustar o áudio da chamada e remover ruídos de fundo desnecessários e indesejados.

Para ativá-lo, clique nas configurações e encontre as opções de áudio. Lá você verá um menu suspenso com "suprimir ruído de fundo".

Existem vários níveis de supressão que você pode adicionar aqui. O mais alto removerá o máximo possível, reduzindo problemas com ruídos de ventiladores e latidos de cães, enquanto os níveis mais baixos ainda permitem que você toque música de fundo em uma chamada casual descontraída com amigos.

Se a remoção de ruído embutida não for suficiente, existem outras opções disponíveis.

Se você não tiver um escritório perfeitamente tranquilo para trabalhar, poderá descobrir que as coisas são um pouco barulhentas e nada profissionais para suas chamadas. A Nvidia tem a solução com um software alimentado por IA que pode eliminar o ruído de fundo de suas chamadas.

Você precisa estar executando o Windows 10 e ter placa de vídeo Nvidia GeForce RTX ou Quadro RTX, mas se você marcar essas caixas, poderá usar Nvidia RTX Voice para remover ruídos indesejados de seu microfone.

Escrevemos um guia detalhado sobre como configurar o RTX Voice aqui , mas basicamente você só precisa fazer o download do software e configurá-lo como seu dispositivo de entrada e saída padrão no aplicativo:

Depois de fazer isso, você deverá descobrir que a qualidade do seu microfone melhorou e que suas reuniões estão muito mais profissionais.

Se você quiser dar um toque especial às coisas ou não quiser que outras pessoas na chamada Zoom vejam a terrível bagunça da sua casa, então há boas notícias, pois o Zoom oferece fundos virtuais. Estes são panos de fundo para suas chamadas que incluem coisas como espaço, paisagens urbanas e vistas do oceano.

Com fundos virtuais de zoom, você também pode fazer upload de uma imagem de qualquer coisa que desejar para personalizar seu fundo. Está disponível para iPhone e desktops

É bastante fácil começar a usar fundos virtuais com zoom. Em um Mac ou PC, por exemplo, basta abrir o cliente Zoom, clicar no ícone "Configurar" no canto e selecionar "Fundo Virtual" no menu lateral.

O zoom fornece alguns fundos virtuais. Clique naquele que deseja usar. Se você quiser seu próprio plano de fundo, clique no sinal de mais acima e à esquerda dos planos de fundo de amostra, escolha uma imagem do seu computador e adicione-a.

Você também pode adicionar um fundo virtual durante uma reunião. Em seu cliente de Zoom, clique na seta ao lado do símbolo de vídeo à esquerda, selecione "Escolha um plano de fundo virtual ...", e você verá a mesma página Plano de fundo virtual.

A empresa recomenda o uso de uma tela verde e uma boa webcam para obter os melhores resultados, mas é possível usar um fundo virtual sem tela verde também.

Você também pode usar fundos virtuais de zoom no aplicativo.

Faça login em sua conta e participe de uma reunião por telefone. Em seguida, clique nos três pontos na parte inferior da tela e clique no menu "mais". Em seguida, clique em "fundo virtual" e escolha o fundo que deseja usar.

Assim como fundos virtuais, é possível aprimorar suas chamadas de Zoom usando filtros. Eles vêm em duas formas e podem ser encontrados nas mesmas configurações de plano de fundo que os planos de fundo virtuais.

Você pode escolher adicionar tons de cores simples à sua câmera (sépia, preto e branco e outros) ou selecionar um dos vários filtros do Snapchat para adicionar estilos de desenho animado à sua câmera. Eles podem não ser ideais para chamadas de negócios, mas devem tornar as coisas mais divertidas com amigos e familiares.

Assim como fundos virtuais, o Zoom oferece a capacidade de melhorar sua aparência quando você estiver em uma chamada. Existe um recurso chamado "Retoque minha aparência" que é útil se você não tomou sua dose diária de cafeína ou está lutando com a vida no escritório em casa.

O Touch Up My Appearance usa um filtro para suavizar sutilmente as linhas finas e deve parecer muito natural. Para usar o Touch Up My Appearance, vá para Configurações e, na guia Vídeo, marque a caixa ao lado de Retoque.

Além de gravar reuniões do Zoom, você também pode transcrever automaticamente o áudio de uma reunião que você grava na nuvem. E, como organizador da reunião, você pode editar sua transcrição, procurar palavras-chave no texto da transcrição para acessar o vídeo naquele momento e compartilhar a gravação.

Para habilitar o recurso Transcrição de áudio para seu próprio uso, entre no portal da web Zoom e navegue até Minhas configurações de reunião, em seguida, vá para a opção Gravação na nuvem na guia Gravação e verifique se a configuração está habilitada. Escolha Ligar, se necessário. Se a opção estiver acinzentada, ela foi bloqueada no nível do Grupo ou da Conta e você precisará entrar em contato com o administrador do Zoom.

Com a visualização de galeria, você vê até 49 participantes da reunião de uma vez , em vez dos 25 padrão, dependendo do seu dispositivo.

Com o aplicativo móvel Zoom no Android e iOS, você pode iniciar ou ingressar em uma reunião. Por padrão, o aplicativo móvel Zoom exibe a visualização do alto-falante ativo. Se um ou mais participantes ingressarem na reunião, você verá uma miniatura do vídeo no canto inferior direito. Você pode ver o vídeo de até quatro participantes ao mesmo tempo.

Se quiser ver 49 pessoas, você precisará do cliente de desktop Zoom para macOS ou Windows. Depois de instalar o aplicativo de desktop em seu computador, você deve ir para Configurações e clicar em Vídeo para exibir a página de configurações de vídeo. Em seguida, habilite a opção “Exibir até 49 participantes por tela no Gallery View”.

Você sabia que pode não apenas compartilhar sua tela (smartphone e desktop), mas também pausar o compartilhamento de tela? Basta pressionar Pause Share quando não quiser que os participantes da reunião vejam você bagunçar os slides da apresentação. Saiba mais aqui.

Você pode compartilhar arquivos diretamente de seu telefone durante a reunião e usar o recurso de quadro branco do telefone escrevendo comentários com o dedo. Para fazer anotações enquanto visualiza a tela compartilhada de outra pessoa , selecione Opções de exibição na parte superior da janela de Zoom e escolha Anotar. Uma barra de ferramentas aparecerá com todas as suas opções de anotação - como texto, desenho, seta e assim por diante.

É possível usar várias teclas de atalho durante as reuniões do Zoom para acessar recursos ou alterar configurações facilmente. Isso inclui uma infinidade de coisas, mas nossos favoritos são:

Alt + A ou Command (⌘) + Shift + A: silenciar / ativar o áudio

silenciar / ativar o áudio Alt + M ou Command (⌘) + Control + M: silenciar / ativar o áudio para todos, exceto o host

silenciar / ativar o áudio para todos, exceto o host Alt + S ou Command (⌘) + Control + S: iniciar compartilhamento de tela

iniciar compartilhamento de tela Alt + R ou Command (⌘) + Shift + R : iniciar / parar a gravação local

: iniciar / parar a gravação local Alt + C ou Command (⌘) + Shift + C : iniciar / parar a gravação na nuvem

: iniciar / parar a gravação na nuvem Alt + P ou Command (⌘) + Shift + P : pausar ou retomar a gravação

: pausar ou retomar a gravação Alt + F1 ou Command (⌘) + Shift + W: alternar para a visualização do orador ativo na videoconferência

