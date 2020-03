O que é o Zoom e como ele funciona? Mais dicas e truques

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você trabalha em casa, provavelmente já ouviu falar sobre o Zoom, um dos principais aplicativos de software para videoconferência do mercado.

Ele permite que você interaja virtualmente com colegas de trabalho ou empregadores quando reuniões pessoais não são possíveis. Isso faz com que o teletrabalho pareça muito mais humano, pois ajuda você a se sentir conectado. Com o coronavírus COVID-19 causando estragos em todo o mundo, por exemplo, o Zoom se tornou uma ferramenta essencial para equipes de pequeno, médio e grande porte que desejam manter contato e continuar seus fluxos de trabalho diários com o mínimo de interrupção.

O Zoom é um serviço de videoconferência baseado em nuvem que você pode usar para se encontrar virtualmente com outras pessoas - por vídeo ou somente áudio ou ambos, durante a realização de bate-papos ao vivo - e permite gravar essas sessões para visualização posterior. Mais da metade das empresas da Fortune 500 usaram o Zoom em 2019.

Quando as pessoas estão falando sobre o Zoom, geralmente você ouve as seguintes frases: Zoom Meeting e Zoom Room. Uma reunião do Zoom refere-se a uma reunião de videoconferência hospedada usando o Zoom. Você pode participar dessas reuniões via webcam ou telefone. Enquanto isso, uma sala Zoom é a configuração física de hardware que permite às empresas agendar e iniciar as reuniões Zoom a partir de suas salas de conferência.

As salas Zoom exigem uma assinatura adicional sobre uma assinatura Zoom e são uma solução ideal para empresas maiores.

Aqui estão os principais recursos do Zoom:

Reuniões individuais: organize reuniões individuais ilimitadas, mesmo com o plano gratuito. Videoconferências em grupo: hospede até 500 participantes (se você adquirir o complemento “grande reunião”). O plano gratuito, no entanto, permite que você hospede videoconferências de até 40 minutos e até 100 participantes. Compartilhamento de tela: conheça individualmente ou com grandes grupos e compartilhe sua tela com eles para que eles possam ver o que você vê.

O Zoom permite sessões de bate-papo individuais que podem se transformar em chamadas de grupo, sessões de treinamento e seminários on-line para o público interno e externo e videoconferências globais com até 1.000 participantes e até 49 vídeos na tela. O nível gratuito permite reuniões individuais ilimitadas, mas limita as sessões de grupo a 40 minutos e 100 participantes. Os planos pagos começam em US $ 15 por mês por host.

O Zoom oferece quatro níveis de preços (sem incluir uma assinatura do Zoom Room):

Zoom grátis: esse nível é gratuito. Você pode realizar um número ilimitado de reuniões. As reuniões de grupo com vários participantes têm um limite máximo de 40 minutos e as reuniões não podem ser gravadas. Zoom Pro: esse nível custa US $ 14,99 por mês e por host da reunião. Ele permite que os hosts criem IDs de reuniões pessoais para reuniões repetitivas com zoom e permite a gravação de reuniões na nuvem ou no dispositivo, mas limita as durações das reuniões do grupo em 24 horas. Zoom Business: essa camada custa US $ 19,99 por mês e por host da reunião (no mínimo 10). Ele permite que você marque reuniões do Zoom com URLs personalizados e marcas da empresa, além de oferecer transcrições das reuniões do Zoom gravadas na nuvem, além de suporte ao cliente dedicado. Zoom Enterprise: esse nível custa US $ 19,99 por mês e por host da reunião (no mínimo 100) e destina-se a empresas com mais de 1.000 funcionários. Oferece armazenamento em nuvem ilimitado para gravações, um gerente de sucesso do cliente e descontos em seminários on-line e salas de zoom. Opcional - Zoom Rooms: se você deseja configurar o Zoom Rooms, pode se inscrever para uma avaliação gratuita de 30 dias, após o que o Zoom Rooms exige um adicional de US $ 49 por mês e assinatura do quarto, enquanto os seminários on-line usando o Zoom custam US $ 40 por mês e hospedagem .

O aplicativo de desktop está disponível para Windows e macOS, enquanto o aplicativo móvel está disponível para Android e iOS.

Todos os aplicativos permitem que você participe de uma reunião sem fazer login, mas também faça login usando uma conta Zoom, Google, Facebook ou SSO. A partir daí, você pode iniciar uma reunião, participar de uma reunião, compartilhar sua tela em uma Sala de Zoom digitando o ID da reunião, iniciar reuniões de zoom, silenciar / ativar o som do microfone, iniciar / parar o vídeo, convidar outras pessoas para a reunião, alterar sua nome da tela, converse na reunião e inicie a gravação na nuvem.

Se você é um usuário de desktop, também pode iniciar uma gravação local, criar pesquisas, transmitir seu Facebook ao vivo no Facebook e muito mais. Em outras palavras, o aplicativo de desktop tem mais recursos, embora, se você é um usuário gratuito, ainda possa obter muita milhagem do aplicativo móvel.

Você pode baixar o aplicativo Zoom no seu computador ou telefone e participar de qualquer reunião com um ID de reunião fornecido. Você também pode optar por desativar o áudio ou o vídeo antes de ingressar. Você pode até criar sua conta gratuita do Zoom, vinculando sua conta do Google e, a partir daí, criar uma nova reunião, agendar uma, participar de uma reunião, compartilhar uma tela, adicionar contatos e assim por diante.

Lembre-se de que você só pode fazer login no Zoom em um computador, tablet e telefone por vez. Se você entrar em um dispositivo adicional enquanto estiver conectado a outro dispositivo do mesmo tipo, o Zoom indicará que você será desconectado automaticamente no primeiro dispositivo.

Você pode se inscrever e baixar o Zoom no seu computador usando o e-mail comercial se o administrador do sistema tiver uma conta Pro, Business ou Enterprise. Você deseja sincronizar o Zoom com o seu calendário para poder agendar reuniões do Zoom e convidar participantes remotos para participar.

Se você estiver configurando uma sala Zoom, precisará de um computador para sincronizar e executar o Zoom Meetings e um tablet para os participantes iniciarem o Zoom Meetings. Você também precisará de um microfone, câmera e alto-falante, pelo menos um monitor HDTV para exibir participantes remotos da reunião e um cabo HDMI para compartilhar telas de computador em um monitor, além de um cabo de Internet para sua conexão.

Você também precisará fazer o download de "Zoom Rooms for Conference Room" no computador da sala e "Zoom Room Controller" para o tablet na sala de reuniões. Você pode sincronizar essas salas com o calendário compartilhado da sua empresa para que os funcionários possam ver quais salas de reunião estão disponíveis.

O zoom permite criar reuniões recorrentes. Você pode definir as configurações de chamada que deseja uma vez e colocá-las sempre que planeja atender, além de ingressar nas chamadas usando o mesmo URL todas as vezes. No aplicativo móvel Zoom, faça login, clique em agendar, toque na opção Repetir e selecione uma recorrência. Para obter mais informações sobre o agendamento de reuniões em geral e todas as configurações de reunião, consulte as Perguntas frequentes da Zoom sobre o agendamento de reuniões .

O zoom permite gravar chamadas como vídeos. Você deve escolher se deseja usar a opção local ou na nuvem.

Local significa que você mesmo armazena o arquivo de vídeo no computador ou em outra área de armazenamento. Com o Cloud, que é apenas para assinantes pagos, o Zoom armazena o vídeo para você em seu armazenamento na nuvem. Mas, para gravar vídeos, você precisa do Zoom no macOS, Windows ou Linux. Quando você grava uma reunião e escolhe Gravar na nuvem, o texto do vídeo, áudio e bate-papo é gravado na nuvem Zoom.

Se você não encontrar a opção de gravar, verifique suas configurações no aplicativo Web (em Minhas configurações de reunião) ou deixe o administrador da sua conta ativá-lo. Os arquivos de gravação podem ser baixados para um computador ou transmitidos a partir de um navegador. Para gerenciar suas reuniões gravadas ou compartilhar uma gravação com outras pessoas, faça login na sua conta e navegue até a página Minhas gravações .

Você pode fazer upload de uma imagem de qualquer coisa que desejar personalizar como plano de fundo. Está disponível para iPhone e desktops

Em um Mac ou PC, por exemplo, basta abrir o seu cliente Zoom, clicar no ícone “Setup” no canto e selecionar “Virtual Background” no menu lateral. O zoom fornece alguns fundos. Clique no que você gostaria de usar. Se você deseja ter seu próprio plano de fundo, clique no sinal de mais acima e à esquerda dos planos de fundo de amostra, escolha uma imagem do seu computador e adicione-a.

Você também pode adicionar um plano de fundo virtual durante uma reunião. No seu cliente Zoom, clique na seta ao lado do símbolo de vídeo à esquerda, selecione "Escolha um plano de fundo virtual ..." e você verá a mesma página de plano de fundo virtual.

Use um filtro para suavizar sutilmente as linhas finas. Isso significa que parece muito natural. Vá para Configurações e, na guia Vídeo, marque a caixa ao lado de Retoque.

Você pode transcrever automaticamente o áudio de uma reunião que gravar na nuvem. E, como anfitrião da reunião, você pode editar sua transcrição, digitalizar o texto da transcrição em busca de palavras-chave para acessar o vídeo naquele momento e compartilhar a gravação.

Para habilitar o recurso Transcrição de áudio para seu próprio uso, entre no portal da Web Zoom e navegue até Configurações da minha reunião, vá para a opção Gravação em nuvem na guia Gravação e verifique se a configuração está ativada. Escolha Ativar, se necessário. Se a opção estiver acinzentada, ela foi bloqueada no nível do Grupo ou da Conta e você precisará entrar em contato com o administrador do Zoom.

Na visualização da galeria, você vê até 49 participantes da reunião de uma só vez , em vez dos 25 padrão, dependendo do seu dispositivo.

Com o aplicativo móvel Zoom no Android e iOS, você pode iniciar ou participar de uma reunião. Por padrão, o aplicativo móvel Zoom exibe a exibição do alto-falante ativo. Se um ou mais participantes ingressarem na reunião, você verá uma miniatura de vídeo no canto inferior direito. Você pode ver o vídeo de até quatro participantes ao mesmo tempo.

Se você deseja visualizar 49 pessoas, precisará do cliente da área de trabalho Zoom para macOS ou Windows. Depois de instalar o aplicativo de desktop no seu computador, você deve acessar Configurações e clicar em Vídeo para exibir a página de configurações de vídeo. Em seguida, ative a opção "Exibir até 49 participantes por tela na Visualização da galeria".

Você sabia que não pode apenas compartilhar sua tela (smartphone e desktop) e até mesmo pausar seu compartilhamento de tela? Basta pressionar Pausar compartilhamento quando não quiser que os participantes da reunião o observem mexer nos slides da apresentação. Saiba mais aqui.

Você pode compartilhar arquivos diretamente do telefone durante a reunião e usar o recurso de quadro branco do telefone escrevendo comentários com o dedo. Para fazer anotações enquanto visualiza a tela compartilhada de outra pessoa , selecione Opções de exibição na parte superior da janela Zoom e escolha Anotar. Uma barra de ferramentas será exibida com todas as suas opções de anotação - como texto, desenho, seta e assim por diante.