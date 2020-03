Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Deezer anunciou a funcionalidade Google Lyrics no Chromecast para usuários gratuitos e premium.

Ao tocar no botão Transmitir no aplicativo Deezer, você pode enviar qualquer faixa para sua TV por meio do Google Chromecast e exibir suas letras em texto em negrito para que todos possam cantar. Dessa forma, você pode organizar uma festa de karaokê sem precisar pagar por um serviço extra e dedicado.

"Ouvir música tornou-se uma experiência para vários dispositivos. Um dia você está com disposição para letras na tela grande, no outro você está tocando em alto-falantes. Agora, com o Chromecast, não é uma situação ou algo", disse O diretor de produtos da Deezer, Stefan Tweraser.

No momento, o Lyrics on Cast está disponível para todos os membros do Android Deezer, pagos ou gratuitos. Também está disponível para assinantes pagantes no iOS.

Quem usar o serviço Deezer gratuito no iPhone e iPad receberá a funcionalidade do Cast nas "próximas semanas".

Para ativar as letras na sua TV, por meio de um suporte dedicado ao Chromecast ou Android TV, basta seguir estas etapas: