Lyft está enviando funcionários para casa por medo de coronavírus

A Lyft é a última empresa a enviar pessoas para casa em meio a preocupações com a disseminação do COVID-19. A empresa de compartilhamento de elevadores está ingressando em uma longa lista de empresas que enviaram pessoas publicamente para casa ou incentivaram os funcionários a trabalhar remotamente para evitar o contato com o vírus.

O coronavírus já teve bastante impacto na indústria de tecnologia, com as principais conferências e lançamentos importantes sendo cancelados ou adiados para uma data posterior. A conferência F8 do Facebook , o Mobile World Congress , o Google I / O e muito mais foram atingidos.

As coisas são um pouco diferentes na Lyft, pois um dos funcionários da empresa em San Francisco aparentemente entrou em contato com outra pessoa que foi exposta ao vírus e foi mandada para casa. A empresa explicou por que o TechCrunch :

"Baseamos todas as etapas do nosso processo de resposta nas orientações do CDC e, com muita cautela, estamos incentivando os funcionários da nossa sede em São Francisco a trabalhar em casa pelo restante desta semana ..."

Várias outras grandes empresas publicaram declarações nas mesmas linhas - permitindo que os funcionários trabalhem em casa para evitar o risco de adoecer.

Parece que o COVID-19 está tendo um impacto cada vez maior em nossas vidas diárias. Pensa-se que a disseminação do coronavírus possa levar a atrasos nos lançamentos de novos smartphones e até adiou recentemente o lançamento do último filme de Bond.

A boa notícia é que você pode fazer sua parte para ajudar na pesquisa do vírus com o fold @ home .