Você pode ajudar na pesquisa de coronavírus com o fold @ home

O Folding @ home é um projeto de computação distribuído executado pela Stanford University. O objetivo do projeto é examinar como as proteínas se dobram e isso é feito usando um poder de computação extra.

Escrevemos pela primeira vez sobre o fold @ home em 2007, mas com crescente preocupação com o coronavírus - e a confirmação do envolvimento do projeto na pesquisa do COVID-19 - agora é um ótimo momento para revisar esse projeto e dar algum apoio.

A idéia por trás do projeto é sobre poder de computação compartilhado. Muitas pessoas têm computadores e, na maioria das vezes, esses computadores não estão fazendo nada - apenas ficam sentados com energia computacional disponível. O Folding @ home aproveita esse poder de reserva para justificá-lo - pesquisando doenças.

É uma coisa muito técnica - tanto em termos de como um projeto de computação distribuída funciona quanto em investigar proteínas dobráveis, mas felizmente você não precisa entender nenhuma dessas coisas para dar seu apoio, porque tudo acontece em segundo plano.

Tudo o que você precisa fazer é acessar o site dobrável @ home e você pode baixar o software para qualquer plataforma em que esteja. Você instalará um pequeno programa que se conectará à parte traseira do projeto e começará a produzir dados.

A idéia é que, quando você tem milhões de computadores fazendo um pouco de trabalho em segundo plano, tem maior poder computacional à sua disposição, o que é um grande benefício para os pesquisadores.

A equipe fold @ home confirmou que está apoiando pesquisadores do Memorial Sloan Kettering, em Nova York, no desenvolvimento de tratamentos para o COVID-19. Como parte de uma abordagem científica aberta, as descobertas são compartilhadas com outros pesquisadores, com o objetivo global de desenvolver medicamentos ou terapias para combater o coronavírus. Basta clicar no link acima e você pode fazer a sua parte.