O artista polonês Jakub Rozalski , também conhecido como Mr Werewolf , tem um talento brilhante para repensar as primeiras décadas do século XX com estilos steampunk.

Este artista criou cuidadosamente uma coleção cativante de obras de arte com raízes frouxas no leste da Europa dos anos 20, onde a paisagem foi invadida por bestas fantásticas, monstruosidades mecanizadas e todo tipo de maravilhas.

Esses trabalhos estão disponíveis para visualização em seu site , conta do Instagram e página do Facebook . Eles também foram lançados na forma de livro de capa dura e até como Displates .

Reunimos uma amostra das mais interessantes para o seu prazer. Venha conosco em uma jornada no tempo para uma realidade alternativa, às vezes aterrorizante, às vezes fascinante.

De um modo geral, levar seu cão para passear é um prazer ou uma tarefa, dependendo de quanto tempo você tem e do estado do tempo. Mas em um mundo onde a paisagem foi queimada por um dirigível raivoso, é certamente uma jornada agourenta.

Esta pintura mostra Gunter e seu companheiro Nacht - um lobo terrível que fica perplexo com a visão de sua floresta favorita destruída pelo fogo. Com cada uma dessas imagens, o Sr. Lobisomem nos dá uma amostra do mundo perigoso que ele criou. Ele também mostra os pensamentos por trás de sua arte com quadros extras ( visíveis em seu site ) mostrando os passos por trás de cada criação.

Esta pintura tem uma legenda que sugere que é uma atmosfera mais "positiva". O que, à primeira vista, é difícil de ver quando parece que a mulher em primeiro plano tem uma mão em sinal de rendição e um robô de aparência irritada fica no fundo, exercendo algum poder de fogo sério.

Uma inspeção mais minuciosa mostra uma mulher e uma criança empinando uma pipa e o soldado parece estar acenando um ramo de flores para a mulher que provavelmente está acenando de volta. Essas imagens evocam todo tipo de sentimentos curiosos. É um exército invasor ou uma força defensora?

Nesta pintura, vemos outra visão de Gunter e Nacht dando um passeio casual pela floresta. Um tanque ameaçador sobre palafitas fica em segundo plano. Esta imagem também faz parte de uma série de pinturas projetadas como arte conceitual para o próximo jogo com o nome de Iron Harvest .

Este jogo se passa na realidade alternativa de mais de 1920, logo após o final da Grande Guerra e é aparentemente a visão de Jakub Rozalski que ganhou vida.

À medida que o inverno começa a derreter, algumas vacas calmas e destemidas mastigam a grama embaixo dos pés enquanto uma batalha mecanizada se desenrola ao seu redor.

Felizmente, essas máquinas grandes e ameaçadoras não são uma realidade, mas não é difícil imaginar que elas poderiam ter sido. Especialmente quando você considera o tamanho e a escala dos tanques-conceito que a Alemanha nazista estava construindo durante o final da Segunda Guerra Mundial.

Há muito o que gostar nessa visão alternativa do passado. Tropas vitoriosas (e seus ursos) se orgulham de sua morte mecânica, enquanto um fotógrafo se prepara para capturar a visão dos livros de história.

Gostamos da ideia de que, em um mundo em que máquinas pesadas são capazes de vagar pelo país, a tecnologia aparentemente antiga das câmeras é tudo o que essa realidade pode reunir. Talvez seja dada mais importância às capacidades de ataque do que à fotografia.

Como você já deve ter percebido, lobos e mecânicos aparecem fortemente nas obras do Sr. Lobisomem. Nesse cenário cheio de neve, parece que as pessoas valorizam ter companheiros de quatro patas para ajudar a aliviar sua miséria.

Esta pintura é mais uma das obras de Jakub Rozalski usadas como inspiração para o jogo de estratégia da Colheita de Ferro. A aparentemente destemida soldado, Anna, vista em primeiro plano aqui, deve ser um dos personagens principais do jogo e uma parte importante do universo de mais de 1920.

A arte de Jakub Rozalski não apenas participa do próximo videogame RTS, mas também apareceu como tema do Scythe - um jogo de tabuleiro de 2016 que começou a vida no Kickstarter antes de capturar os corações e mentes dos jogadores do mundo inteiro. Este jogo se passa na era alternativa dos anos 20, com a guerra, a agricultura e os maciços maciços fazendo sua parte.

Esta pintura é outra das imagens mais interessantes de Jakub Rozalski, não necessariamente pelo conteúdo da imagem, mas pelo pensamento que nela foi inserido. Também vemos o processo de pintura em ação, graças à criação de um vídeo timelapse que o acompanha usando o ProCreate .

Um mech e seu piloto são vistos descansando bem merecido longe da linha de frente. A ovelha pastando notavelmente imperturbável pela máquina ameaçadora. Aparentemente, esta pintura mostra um mecanismo conhecido como Pz. Kpfm. IV Vielfraß - uma máquina que deve aparecer no jogo Iron Harvest no futuro próximo.

Um jovem rapaz observa como um enorme dirigível faz um pouso de emergência nos arredores de uma cidade industrial. Novamente, há muitos detalhes para o espectador apreciar, incluindo a aparência de outro urso ao fundo e um borrão de movimento urgente do navio pesado.

Em uma paisagem maravilhosamente rural, uma tripulação polonesa pode ser vista consertando seu mecanismo PZM-7 danificado, enquanto uma mulher lhes traz algo para comer. Mais uma vez, as vacas casualmente cuidam de seus negócios, sem se deixar abater pelos sons e visões da guerra que se tornaram tão comuns.

Esta obra de arte é outra amostra do jogo de tabuleiro Scythe, que mostra um navio impressionante que desafia inexplicavelmente a gravidade e as leis dos médiuns, enquanto flutua graciosamente no ar. Essa cena maravilhosamente contrastante também mostra uma senhora de vestido branco elegante acenando para as pessoas a bordo que passam. Enquanto isso, as armas gigantes no convés apontaram em sua direção.

Todo mundo precisa comer. Enquanto a batalha se desenrola, os trabalhadores estão se ocupando nos campos, garantindo que a vida possa continuar normalmente. Gostamos de como o artista usou a luz aqui para destacar a cena e adicionar uma ameaça extra aos mecânicos em marcha.

A pintura final de nossa coleção é outra visão que está sendo usada para o próximo jogo da Iron Harvest. Nas neves geladas do inverno, alguns soldados podem ser vistos brigando com bolas de neve, enquanto outros estão prontos para a batalha. Outro urso faz uma aparição para a diversão e brincadeiras também.