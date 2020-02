Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O TikTok está dando aos pais novas opções para controlar como seus filhos usam o aplicativo .

Mais especificamente, graças ao " Modo de segurança da família ", pais e responsáveis estão obtendo acesso às alternâncias do Digital Wellbeing que permitem gerenciar quanto tempo os filhos passam no aplicativo.

Eles também podem limitar quem envia as mensagens para eles e desativar completamente as mensagens diretas. Por fim, eles podem restringir a aparência do conteúdo que pode não ser apropriado para crianças.

De acordo com o TikTok, os adultos que desejam usar o Modo de segurança familiar devem criar sua própria conta, que pode ser vinculada à conta de um adolescente (o TikTok tem um limite de idade de 13 anos). Feito isso, eles poderão tirar proveito dos recursos de segurança em Bem-estar digital em Configurações.

Um adulto deve abrir o TikTok nos dois telefones. Vá para o perfil e vá para configurações (é o botão "..." no canto superior direito). Role para baixo até Bem-estar digital. Toque em Modo de segurança familiar Escolha se o telefone pertence ao adulto ou ao adolescente. Você precisará digitalizar um código QR em um telefone e outro para vincular as contas. Agora, o adulto pode acessar os recursos de segurança protegidos por senha dos pais.

Veja como os recursos de segurança no Modo de segurança familiar do TikTok funcionam:

Você pode controlar quanto tempo o adolescente passa no TikTok por dia.

Abra a versão mais recente do aplicativo TikTok no dispositivo do seu filho. Vá para o perfil e vá para configurações (é o botão "..." no canto). Role para baixo até Bem-estar digital. Selecione Gerenciamento de tempo da tela. Especifique um limite de tempo para cada dia (varia de 40 minutos a 120 minutos). Toque em "Ativar o gerenciamento de tempo da tela". Defina e confirme uma senha.

Para desativar o Gerenciamento de tempo de tela, repita as etapas de um a quatro e toque em "Desativar gerenciamento de tempo de tela".

Você pode limitar quem envia mensagens para a conta de seu filho ou desativar completamente as mensagens diretas.

Abra a versão mais recente do aplicativo TikTok no dispositivo do seu filho. Vá para o perfil e vá para configurações (é o botão "..." no canto). Role para baixo até Privacidade e segurança. Selecione Quem pode enviar mensagens para você. Escolha Todos, Amigos ou Desativado.

Você também pode limitar comentários e outras ferramentas de engajamento no TikTok.

Você pode restringir a aparência do conteúdo que pode não ser apropriado para crianças. Não está claro como isso funciona, pois o TikTok não revelou como exibe os vídeos. Para um aplicativo dessa escala, é provável que seja uma mistura de IA e usuários sinalizando vídeos. Suspeitamos que nem sempre é 100% preciso.

Abra a versão mais recente do aplicativo TikTok no dispositivo do seu filho. Vá para o perfil e vá para configurações (é o botão "..." no canto). Role para baixo até Bem-estar digital. Selecione Modo restrito. Toque em "Ativar modo restrito. Defina e confirme uma senha.

Para desativar o Modo restrito, repita as etapas de um a quatro e toque em "Desativar o modo restrito".

O Modo de Segurança Familiar do TikTok foi lançado no Reino Unido em fevereiro. Chegará a outros mercados nas "próximas semanas". Tecnicamente, esses recursos de segurança já estavam disponíveis no aplicativo para os usuários definirem por si mesmos. O Modo de segurança familiar agora permite que os pais ou responsáveis ativem os recursos para adolescentes, impedindo-os de alterar as configurações sem o envolvimento de um adulto.