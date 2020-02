Mozilla lançou um aplicativo VPN para Windows e Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A empresa por trás do Firefox criou um serviço VPN que está trazendo para dispositivos Windows e Android na forma de um aplicativo.

Este é um serviço pago que custa US $ 4,99 por mês, mas vem com uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias, além da promessa de que não haverá registros do tráfego ou dos dados de navegação.

Pelo dinheiro, você obterá um aplicativo VPN que funcione com qualquer navegador e com todos os aplicativos em sua máquina Windows 10. Você também pode usar o serviço para conectar até cinco dispositivos ao mesmo tempo, incluindo smartphones e dispositivos Android (usando o aplicativo Firefox Private Network ).

Está em fase de testes beta no momento e apenas nos EUA, mas está chegando a mais regiões em breve. A Mozilla diz que este serviço VPN inclui acesso a servidores em mais de 30 países e você também poderá escolher o local do servidor.

Não há restrições de largura de banda e a VPN da Mozilla também é parceira do Mullvad usando o padrão de protocolo WireGuard , o que significa criptografia aprimorada e a promessa de não registrar dados pessoais.

No geral, esse serviço VPN certamente parece uma pechincha no momento e vale a pena notar que os US $ 4,99 são um "preço beta por tempo limitado", portanto podem subir quando o serviço for totalmente público.

Por enquanto, se você estiver interessado, precisará se inscrever em um convite para ingressar na lista de espera.