Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O popular aplicativo de trivia quiz, HQ Trivia, está passando uma semana de altos e baixos. O aplicativo tem sido o favorito de muitos usuários, mas vinha lutando para convencer os investidores a continuar a financiar o programa e transmitir o que parecia ser seu último episódio há alguns dias.

Foi confirmado que isso é o fim de sua série de testes de transmissão ao vivo, mas agora parece que um plano de resgate pode estar em andamento. O CEO e co-fundador da empresa, Rus Yusupov, twittou sobre o aplicativo e agora revelou que estão em andamento negociações para financiar o HQ Trivia mais uma vez.

1 / Na sexta-feira, anunciei que @hqtrivia estava sendo desligado após uma falha na aquisição. Bem, foi um fim de semana movimentado, e o QG VIVERÁ EM. Mais abaixo - Rus (@rus) 18 de fevereiro de 2020

Ele diz que um potencial comprador está dentro do quadro, e que qualquer acordo envolveria os jogadores poderem sacar qualquer dinheiro que eles mantiveram atualmente no aplicativo, além de permitir que o HQ Trivia pagasse indenização aos 25 funcionários que ele deixasse de lado. final da semana passada, após o seu encerramento.

Aparentemente, isso também levaria ao retorno do aplicativo, embora algumas mudanças e eficiências precisassem ser introduzidas no formato, aparentemente.

Como ele continua dizendo, no entanto, este não é um acordo feito - na verdade, é preciso esperar que seu possível comprador não se importe com ele falando sobre o acordo não assinado no Twitter.

5 / Ainda não foi feito, mas estou otimista. Em sua nova casa, devemos esperar que o quartel-general passe por algumas mudanças, principalmente para cobrir as despesas e ter menos problemas. - Rus (@rus) 18 de fevereiro de 2020

O HQ Trivia, seja ele de volta dos mortos ou não, foi muito divertido enquanto durou. Suas transmissões ao vivo com as quais os usuários podiam jogar em troca de prêmios em dinheiro pareciam uma maneira divertida e criativa de trazer questionários para o século XXI.