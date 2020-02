Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O regulador de mídia do Reino Unido, Ofcom, receberá amplos poderes para forçar as empresas de mídia social a assumirem a responsabilidade pela segurança dos usuários on-line. A medida ocorre após uma consulta do governo do Reino Unido em 2019, analisando os perigos do conteúdo on-line extremo.

De acordo com as novas regras, a Ofcom poderá reforçar a ideia de que as empresas de tecnologia são responsáveis por proteger os usuários de conteúdo nocivo, isso significa violência, extremismo, intimidação ou abuso, além de remover esse conteúdo rapidamente e tomar medidas para torná-lo menos provável que apareça em primeiro lugar.

A medida vem antes de uma imposição mais legalmente vinculativa de uma obrigação de "dever de cuidar" que o governo está planejando. No entanto, ainda não há detalhes de como a Ofcom aplicará exatamente as regras - se isso significa multas e qual gravidade, por exemplo.

As regras terão como alvo empresas que hospedam conteúdo gerado por usuários, o que significa que gostos de Facebook, Twitter, YouTube e mais devem estar sob seu guarda-chuva.

Enquanto o governo estabelecerá a política, a Ofcom como reguladora terá o poder de adaptar os detalhes de seus padrões e demandas à medida que as situações se desenvolvem. Isso significa que, caso o cenário da mídia social mude repentinamente, como costuma acontecer, não serão necessários novos procedimentos demorados para que a adaptação se atualize.

O regulamento chega em um momento interessante para as mídias sociais - um número crescente de países está começando a impor regulamentos ao setor, com multas aplicadas caso as responsabilidades não sejam cumpridas. No entanto, empresas como Facebook e Twitter ainda defendem amplamente a autorregulação, com a crença de que podem adaptar mais rapidamente seus sistemas para atender às necessidades dos usuários.

O Reino Unido discorda claramente e será interessante ver se esse tipo de regulamentação se espalha ao longo do tempo. Obviamente, o tempo também dirá se a Ofcom é capaz de lidar com o problema em primeiro lugar e se essas novas regras serão aplicadas de maneira eficaz.

Outra questão pode ser se as novas regras são amplas o suficiente. Caroline Normand, diretora de advocacia da Who? comentou que "existem várias áreas não cobertas por essas propostas em que os consumidores estão sofrendo danos sérios cada vez mais".

Na visão de Which?, Esquemas fraudulentos on-line e produtos falsos vendidos como farms de revisão genuínos e falsos também devem ser enfrentados por regulamentação. Ainda não se sabe se há planos nessas áreas.