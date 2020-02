WhatsApp está testando o modo escuro para usuários do Apple iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Parece que o WhatsApp está testando o modo escuro para iOS. Não é uma surpresa, considerando as recentes experiências com o tema sombrio na versão Android do aplicativo.

O WhatsApp é um dos últimos aplicativos do Facebook a obter suporte para o modo escuro no iPhone da Apple e a versão beta mais recente agora inclui esse recurso.

Infelizmente, para acessar essa opção de modo escuro, você precisa estar na plataforma TestFlight da Apple , que é muito difícil de acessar .

No entanto, os usuários do Reddit estão relatando ter visto a opção de mudar para o tema do modo escuro, por isso é claro que está na fase de testes e, esperançosamente, será lançado em breve.

Um tema de modo escuro para o WhatsApp está chegando há muito tempo. As imagens da atualização para o Android vazaram no início de 2019 e até o Facebook Messenger também adicionou a opção de modo escuro. Nós nos perguntamos por que demorou tanto tempo para o tema escuro chegar ao iOS.

Dito isso, o aplicativo principal do Facebook ainda não possui o modo escuro, mas isso também está sendo testado .