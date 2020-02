10 ótimas maneiras de usar a tecnologia para economizar dinheiro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A tecnologia mudou o mundo de tantas maneiras profundas que é literalmente impossível ignorá-lo, mas, mesmo assim, o mercado de tecnologia às vezes pode parecer que foi projetado sem muito pensamento para a realidade financeira das pessoas normais.

Quando os preços dos telefones chegam a quantias de quatro dígitos e as TVs mais recentes podem custar dezenas de milhares em várias moedas, pode ser difícil lembrar que existem muitas peças de tecnologia e software por aí que podem realmente ajudar você a economizar dinheiro.

Isso pode significar a longo prazo, através de um investimento que economiza quantias menores ao longo do tempo, ou pode significar simplesmente usar a tecnologia de maneiras novas para evitar custos. Fizemos algumas somas e consideramos bastante as 10 melhores maneiras de economizar dinheiro usando a tecnologia.

O bom de tentar economizar dinheiro com alguma ajuda de sua tecnologia é que você não está sozinho - existem milhões de outras pessoas tentando fazer exatamente a mesma coisa. Isso significa que também há uma enorme variedade de bancos e aplicativos desafiantes dedicados a facilitar o controle do seu dinheiro.

No Reino Unido, convém se inscrever em um banco menor, como Monzo ou Starling, com aplicativos que são mais fáceis de usar e tornam uma questão de torneiras dividir seu dinheiro em potes de poupança e outras divisões. Eles também organizarão suas tendências de gastos com mais clareza, para que você possa acompanhar em que está gastando seu dinheiro.

Ou você pode apenas acompanhar seus gastos por meio de um aplicativo de economia como Plum ou Yolt para obter avarias detalhadas ao longo do tempo, a respeito de onde você poderá apertar seu cinto. Existem muitos softwares que podem ajudar .

Se você gosta de falar sobre hardware, não se preocupe - também há muitas opções. Nossa primeira escolha seria plugues inteligentes , se isso significa algumas coisas importantes, como sua TV ou um ar-condicionado, ou conectadas a todas as tomadas da sua casa para oferecer controle total.

Quanto mais inteligente for a configuração da sua casa, mais fácil será economizar dinheiro. Ao inserir plugues inteligentes, você poderá ativar e desativar remotamente as coisas quando e como forem necessárias, mesmo que você não esteja fisicamente lá para isso. Além disso, dependendo de quais modelos você compra, também poderá definir agendamentos automatizados e usar assistentes de voz como o Alexa da Amazon para controlar seus pontos de energia. Tornará o mundo sua ostra quando se trata de economia de energia em sua casa.

Outra grande ansiedade para muitos proprietários é a chegada de contas mensais de energia, especialmente nos meses de inverno, quando o aquecimento é uma necessidade. Felizmente, mais e mais empresas começaram a adotar termostatos inteligentes que permitem um controle muito mais direto sobre o aquecimento da sua casa e quase sempre ajudam a economizar dinheiro.

Somos fãs do termostato mais recente da Nest , mas existem várias opções excelentes no mercado. Além disso, se você deseja um controle ainda mais preciso, existem controles inteligentes do radiador que podem ser instalados, para deixá-lo quarto a quarto para garantir que sua casa seja aquecida com eficiência, para economizar o que puder cortando esse excesso.

Outra despesa mensal clássica para muitas pessoas, especialmente se elas moram em uma cidade, é a associação a academias. Para alguns, pode ser que eles realmente usem o suficiente todos os meses para fazer com que o custo por visita pareça valer a pena, mas para muitas pessoas esse não é o caso. Se você luta para sair para a academia, mas ainda quer se exercitar, pode conseguir algo mais barato a longo prazo para uso em sua própria casa.

Isso não precisa significar um kit extravagantemente caro, como uma bicicleta Peloton ou uma máquina de remo. Por exemplo, no momento estamos gostando muito de usar o Ring Fit Adventure da Nintendo para o Switch, que possui um novo e excelente tipo de controle de resistência que permite agachar, espremer e avançar no jogo. É uma ótima maneira de se manter ativo a um baixo custo.

Você pode preferir um título Just Dance, ou até mesmo encontrar vídeos de Yoga para seguir no YouTube, mas de qualquer forma, existem várias opções para exercícios em casa.

Se você é como nós, há uma boa chance de que a cafeína seja uma grande parte de sua rotina diária, goste ou não. Muitos de nós precisam de pelo menos uma xícara matinal de Joe para começar, mas se você estiver comprando isso em um café ou rede, não terá ilusões sobre o quanto isso pode custar ao longo do tempo.

Comprar uma máquina de café para sua casa não servirá para cafés gratuitos - você ainda precisará comprar grãos ou vagens e leite, mas ainda é muito mais barato ao longo do tempo em comparação aos cafés comprados. Além disso, você pode se surpreender com a capacidade de ajustar sua máquina ao seu gosto exato. Pegue uma xícara portátil e você ainda poderá desfrutar de um ótimo café lá fora.

Se você pegar uma máquina de café e começar a economizar suas bebidas lá, poderá começar a olhar o resto da sua cozinha e se perguntar se poderia encontrar versões mais eficientes dos aparelhos. A resposta é quase certamente que você poderia.

Leve sua geladeira - troque-a por uma geladeira mais inteligente e você poderá olhar dentro dela no telefone para verificar o que precisa comer em breve e o que está prestes a expirar.

Ou talvez a sua máquina de lavar louça seja antiga e demore muito tempo para pedalar, consumindo grandes quantidades de água sem nem mesmo limpar com eficiência. Máquinas de lavar louça inteligentes podem executar programas de acordo com o necessário e são muito mais eficientes no uso da água.

Mesmo o seu forno pode ser substituído por um que use sua energia de maneira mais inteligente, para garantir que seus alimentos não sejam cozidos de maneira mais rápida e uniforme, mas que consuma menos eletricidade no processo.

Outra maneira clássica de obter um pouco mais de eficiência energética em sua casa e, portanto, economizar algum dinheiro a cada mês, é substituir as lâmpadas antigas por novas e com economia de energia. Podem ser lâmpadas ecológicas ou luzes LED, mas nossa opção pessoal seria substituí-las por lâmpadas inteligentes.

Geralmente, eles são LEDs, então você ainda obtém uma grande economia de energia em comparação com as lâmpadas antigas, mas a inteligência adicional significa que você também se beneficia de uma enorme variedade de recursos. Isso pode significar que você pode acendê-los da cor que desejar, configurá-los para rotinas ou fazê-los acordar gradualmente pela manhã. Ser capaz de ligá-los e desligá-los do telefone, mesmo que você não esteja em casa (com alguns modelos), é incrível e garante que você nunca desperdice dinheiro ao não conseguir desligar a luz novamente.

Quando se trata de danos causados pela água, é improvável que você gaste dinheiro com isso com frequência, mas se precisar, provavelmente será uma quantia arruinada. Se você receber um vazamento ruim que não for detectado a tempo, poderá obter uma grande fatura de reparo. É por isso que achamos que os detectores de vazamento não funcionam nos sistemas hidráulicos.

Vários sistemas domésticos inteligentes oferecem detectores de vazamento como parte de seus intervalos, e achamos que eles são sensatos. Você coloca um onde quer que um vazamento possa se originar e, se detectar água, será informado por meio de notificações. É um sistema de alerta precoce que pode economizar um enorme custo, por mais que nunca possa ser usado de verdade.

Para nossa penúltima escolha, temos um pouco de lo-fi. As baterias de íon de lítio podem ter se tornado o padrão para quase qualquer smartphone e muitos dispositivos, mas a realidade é que em algum lugar da sua casa ainda há provavelmente coisas que funcionam com baterias. Pode ser o controle remoto da TV, o controle do Xbox ou várias outras coisas, mas a substituição dessas baterias fica cara e rápida.

As baterias recarregáveis têm suas críticas - você pode achar que elas não duram tanto quanto as baterias normais, por exemplo, mas são inegavelmente uma ótima maneira de economizar dinheiro. A compra do seu próprio recarregador, como o exemplo da Duracell na foto acima, significa que você pode reutilizar as baterias de acordo com o conteúdo do seu coração, em vez de ficar sem carga e precisar ir até a loja.

Nossa escolha final contém algumas dicas que usamos o tempo todo no dia-a-dia. Existem muitas extensões de navegador por aí que podem ser extremamente úteis se você é um comprador on-line - e quem não é hoje em dia?

Primeiro, há o Honey , uma extensão que verifica sempre que você faz uma compra on-line para garantir que não haja códigos de cupons que você possa usar para reduzir o preço geral. É automático e, de tempos em tempos, você simplesmente economiza dinheiro sem nenhum esforço - esse é um ótimo pacote em nossos livros.

Em seguida, há Keepa . Esta pequena extensão é perfeita para usuários da Amazon. Ele adiciona um pequeno gráfico a todas as listagens da Amazon que você visualiza no navegador de sua escolha, o que simplesmente mostra o histórico de preços do item durante um determinado período de tempo. Dessa forma, você pode ter certeza de que a redução oferecida é realmente boa em primeiro lugar.

Finalmente, o sistema de reembolso Quidco oferece outra extensão simples que gostamos. Ele efetivamente configura um lembrete para verificar sempre que você está comprando algo que não está perdendo em troca por não contar à Quidco sobre isso. Dessa forma, você pode usar o serviço sem precisar verificar seu próprio site o tempo todo.