O que é o Slack e como ele funciona? Além de muitas dicas e truques do Slack

O Slack é um aplicativo de mensagens que quase todos os grupos no local de trabalho parecem estar usando, mas é provável que você esteja lendo isso agora porque - por qualquer motivo - se sente deixado de lado e quer saber do que se trata.

Para ajudá-lo a navegar por águas complexas, compilamos este pequeno guia prático. Quando terminar de ler, você definitivamente será um profissional do Slack e estará batendo na porta do escritório do seu chefe amanhã de manhã, tentando desesperadamente convencê-lo a embarcar.

Nota: Neste guia, o Pocket-lint está usando a versão gratuita do Slack nos aplicativos da área de trabalho e da web.

Slack é basicamente um aplicativo de mensagens com esteróides.

Destina-se a equipes e locais de trabalho, que podem ser usados em vários dispositivos e plataformas, e é equipado com recursos robustos que permitem não apenas conversar individualmente com associados, mas também em grupos.

Você também pode fazer upload e compartilhar arquivos com eles, além de integrar-se a outros aplicativos e serviços e pode controlar granularmente quase todas as configurações, incluindo a capacidade de criar emojis personalizados.

O Slack é gratuito - principalmente. Você só poderá navegar e pesquisar as 10.000 mensagens mais recentes da sua equipe e ficará limitado a 5 GB de armazenamento de arquivos e 10 aplicativos ou integrações personalizadas (mais sobre isso mais tarde).

Atualmente, existem três níveis de preços disponíveis: Gratuito, Padrão (US $ 8 ou £ 5,25 por mês cobrado mensalmente) e Plus (US $ 15 ou £ 9,75 por mês cobrado mensalmente). Uma quarta camada, chamada Enterprise Grid, definiu preços para empresas.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre níveis de preços

Se você deseja ser o administrador de sua própria equipe do Slack, siga estas etapas:

1. Acesse o site do Slack e digite seu endereço de e-mail para se inscrever

2. Escolha um nome para sua equipe do Slack (ex Workshop Talk)

3. Edite o URL para sua equipe do Slack (ex: https://workshoptalk.slack.com)

4. Escolha um nome de usuário para si mesmo

5. Digite os e-mails dos associados que você gostaria de convidar para se juntar à sua equipe do Slack

6. Seu bate-papo da equipe do Slack será carregado na janela do navegador

7. Siga o breve tutorial que aparece ao lado para aprender o básico

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre administração de equipes.

Para tirar o máximo proveito do Slack, recomendamos que você instale o aplicativo móvel ( iOS / Android ) e o aplicativo de desktop ( Mac / Windows ). Caso contrário, você estará limitado ao acesso ao Slack através de uma janela do navegador.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre aplicativos do Slack

Aqueles que foram convidados para participar de uma equipe do Slack receberão um e-mail com seu convite. Aceite o convite por e-mail, digite um nome de usuário e senha e pronto. Simples, certo?

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre como ingressar no Slack.

Configurações

Clique no seu nome de usuário ou na seta suspensa ao lado do nome da equipe do Slack para acessar um menu de configurações. A partir daqui, você pode ajustar suas preferências (temas para a barra lateral, mensagens, estilo emoji e muito mais), visualizar seu perfil e conta, acessar uma página de Ajuda / Feedback, obter aplicativos Slack (mais sobre isso mais tarde) e se afastar . Se você for um administrador, também poderá acessar as configurações da equipe, cobrança, etc. Os membros da equipe verão apenas opções para acessar integrações de aplicativos, personalizar folgas e pular para o diretório da equipe.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre configurações.

Notificações

Clique no símbolo da campainha no canto superior direito da barra lateral para ajustar suas preferências de notificação. Você pode adiá-los, configurar uma agenda para Não Incomodar e muito mais. Quando você entra no Slack pela primeira vez, quase todos os tipos de notificação são ativados. Mas o serviço oferece várias maneiras diferentes de gerenciá-los. Cada canal tem até preferências de notificação individuais, por exemplo. Para acessar essas configurações, abra o canal que deseja ajustar, clique no nome dele na parte superior da tela e selecione Preferências de notificação do canal.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre notificações.

Estrelou

Tudo o que você marcou com uma estrela aparecerá acima da seção Canais e abaixo do nome e nome de usuário da sua equipe na barra lateral. As estrelas são uma maneira de marcar um item no Slack como importante. Você pode marcar com estrela os canais ou direcionar mensagens para movê-los para o topo da barra lateral esquerda. Você também pode marcar com estrela as mensagens no Slack para voltar facilmente a elas mais tarde.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre estrelas.

Canais

Abaixo do nome da sua equipe do Slack e do seu próprio nome de usuário, você verá uma seção chamada Canais na barra lateral. Canais são salas de chat. Você pode nomear salas de bate-papo com base em qualquer coisa, incluindo um projeto (roteiro), um tópico (música) ou uma equipe (vendas). E você pode torná-los públicos ou privados. Se um canal for público, todos da sua equipe poderão participar, mas se for privado, somente pessoas selecionadas poderão participar. E, finalmente, se você clicar no nome da seção Canais, verá uma nova janela que permite navegar e classificar todos os canais.

Criar canais

Para criar um novo canal, clique no botão + ao lado de Canais na barra lateral. Você verá opções para criar um canal público ou privado. Você também poderá nomear o canal, convidar outras pessoas a participar e descrever brevemente o objetivo do canal.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre canais.

Mensagens diretas

Abaixo de Canais, você verá uma seção Mensagens diretas na barra lateral, seguida pelos nomes de todas as pessoas convidadas para sua equipe do Slack. Clique em qualquer nome para enviar a essa pessoa uma mensagem privada e individual. Se você clicar no botão + ao lado da seção Mensagens diretas, uma janela será aberta para permitir que você encontre ou inicie uma conversa direta.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre mensagens diretas.

Convidar pessoas

Se você for um administrador, verá um botão para convidar mais pessoas para ingressar em sua equipe. Este botão fica abaixo da seção Mensagens diretas. Se você clicar nele, terá três opções: membros completos, contas restritas e convidados de canal único. A primeira opção fornece a um membro da equipe convidado acesso total a mensagens e arquivos em qualquer canal público e no diretório da equipe. A segunda opção permite que o membro da equipe convidado veja apenas um diretório parcial da equipe e dê a ele acesso para selecionar canais e arquivos. E a terceira opção limita o membro da equipe convidado a mensagens e arquivos em um único canal.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre convites.

Quick Switcher: Na parte inferior do Slack, há um botão Quick Switcher que permite que você, rapidamente, pule rapidamente para uma conversa ou mensagem direta.

Esta página de perguntas frequentes sobre o Slack oferece mais informações sobre o básico.

Nome da sala de bate-papo

A esquerda da barra de menu sempre começa com o nome da sala em que você está, seja um canal ou uma janela de mensagem direta. Ao lado do nome, você verá um menu suspenso para acessar itens como visualizar arquivos de mensagens, propósitos de notificação de canais e opções avançadas. Você pode até estrelar o canal.

Detalhes do canal

Clique no símbolo "i" ao lado da barra de pesquisa na barra de menus para acessar os detalhes do canal, como a finalidade e o tópico atual do canal, qualquer item marcado (mais sobre isso mais adiante), uma lista de todos os membros que têm acesso a o canal, qualquer arquivo compartilhado dentro do canal (mais sobre isso mais adiante) e preferências de notificação.

Procurar

A pesquisa é um dos principais recursos do Slack - mensagens e arquivos são pesquisáveis. Quando você clica na caixa de pesquisa, o Slack sugere modificadores de pesquisa para ajudá-lo a restringir seus resultados e, quando você começa a digitar um termo de pesquisa, o Slack mostra canais relacionados, membros da equipe e histórico de pesquisas. Clique no link Ir para visualizar a conversa em torno de uma mensagem ou alternar entre as guias de mensagens e arquivos para procurar os resultados por tipo. Você pode até classificar pelos arquivos mais recentes ou mais relevantes e excluir canais da pesquisa.

Esta página de perguntas frequentes sobre o Slack oferece mais informações sobre pesquisa.

Menções e Reações

Enquanto mantém uma conversa em um canal, você pode digitar o @username de uma pessoa para notificá-la. Você pode ver suas últimas menções de @, mensagens de canal e todas as palavras de destaque clicando no símbolo "@" Menções e reações "@" no canto superior direito do Slack.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre menções.

Itens com estrela

Você pode adicionar uma estrela a mensagens, arquivos, trechos, postagens e comentários para facilitar a localização dessas coisas. Quando você estrela um canal, ele aparece na barra lateral, mas você deve clicar no símbolo Com estrela no canto superior direito do Slack para acessar outros itens com estrela.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre estrelas.

Menu Flexpane

O símbolo "..." no canto superior direito do Slack leva você ao seu Flexpane. Ele contém todos os seus arquivos, permite acessar o diretório da equipe e mostra "o que há de novo" no Slack. Você pode até acessar o guia de Ajuda.

Diretório de equipes: o Diretório de equipes do Slack fornece uma visão geral rápida de todos em sua equipe e como contatá-los. Ele pode ser acessado através do menu Flexpane (“…”) no canto superior direito ou indo para o site da sua equipe . Ele lista cada membro da equipe, juntamente com seu cargo e detalhes de contato.

Mensagens

Para enviar uma mensagem em um canal ou em uma mensagem direta, clique no campo de texto na parte inferior, adicione sua entrada e pressione Enter. Enquanto mantém uma conversa em um canal, você pode digitar o @username de uma pessoa para notificá-la.

Emoji

Você pode clicar no botão emoji ao lado do campo de mensagem para enviar um emoji. Você também pode responder a qualquer mensagem no Slack com uma reação emoji. Para fazer isso, basta passar o mouse sobre uma mensagem e selecione o ícone Adicionar uma reação. O Slack oferece quatro conjuntos diferentes de emojis: Apple, Google, Twitter ou Emoji One. Para escolher um, vá para o nome da equipe para abrir o Menu da equipe, escolha Preferências e selecione a guia Mensagens e mídia. Em Estilo Emoji, você pode selecionar sua preferência e clicar no "X" quando terminar. Além disso, se o administrador permitir, qualquer pessoa poderá adicionar novos emoticons ao Slack acessando este URL . Você poderá criar um emoji personalizado. Amazeballs.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre emoticons.

Upload e compartilhamento de arquivos

Existem várias maneiras fáceis de fazer upload de qualquer tipo de arquivo do seu computador (documento, imagem, vídeo, link etc.). Você pode arrastar e soltar o arquivo na janela do Slack, copiar e colar imagens diretamente na caixa de mensagem ou clicar no botão + ao lado da caixa de mensagem e selecionar Carregar um arquivo. O Slack solicitará que você decida onde compartilhará o arquivo e adicione um título e um comentário. Quando um arquivo é compartilhado em um canal ou mensagem direta, o Slack postará uma visualização do arquivo. Os arquivos de imagem com mais de 6000 pixels em qualquer lado serão exibidos em linha. Não esqueça que você também pode compartilhar arquivos do Google Drive, Dropbox ou Box no Slack colando um link para o arquivo na caixa de mensagem.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre o compartilhamento de arquivos.

Links Públicos

Você também pode criar um link público para compartilhar um arquivo publicamente. Basta clicar no nome do arquivo para visualizá-lo no Flexpane e, no menu Mais ações, clique em Criar link público.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre links públicos.

Fixando mensagens e arquivos

Se houver algo que você precise que todos no seu canal vejam ou um arquivo importante que você queira encontrar com facilidade, ele poderá ser fixado a um canal para que seja mostrado no menu de informações detalhadas do canal. Para fixar, passe o mouse sobre ele, clique na engrenagem à direita e escolha Fixar mensagem. Uma mensagem fixada permanecerá lá até você removê-la.

Esta página de perguntas frequentes sobre o Slack oferece mais informações sobre pinos.

Definir lembretes

Você pode usar o Slack para lembretes. Por exemplo, se você precisar se lembrar de publicar uma história em 30 minutos, digite "/ me lembre em 30 minutos para publicar" e o Slack o lembrará em particular.

Esta página de perguntas frequentes sobre o Slack oferece mais informações sobre lembretes.

Timestamps

Toda mensagem tem um carimbo de data / hora. Se você quiser referenciar uma mensagem específica posteriormente, clique com o botão direito do mouse no carimbo de data e hora no Slack para obter um URL permanente (ou apenas clique nele).

Comandos: Aqui estão alguns comandos da sala de bate-papo que você precisa saber:

Para enviar uma notificação para todos no canal, digite "@channel"

Para enviar uma notificação para uma pessoa em um canal, digite "@username"

Digite "@aqui" para notificar apenas pessoas on-line e ativas

Para abrir um novo canal, digite "/ open"

Para sair de um canal, digite "/ sair"

Para ocultar todas as imagens e GIFs em um canal, digite "/ recolher"

Criando seus próprios comandos de barra personalizados acessando este URL

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre comandos.

Sim. Existem dezenas de aplicativos que você pode adicionar ao Slack. Isso permite que você obtenha informações de outras fontes, pesquise documentos armazenados em outros serviços, envie eventos do calendário e lembretes para o Slack ou adicione recursos úteis à sua equipe, incluindo chamadas de voz e vídeo.

Agora você pode acessar o Skype, por exemplo, diretamente do Slack. A configuração da integração é simples - basta acessar a página de integração do Skype para Slack e clicar no botão Adicionar ao Slack para concluir a configuração. Depois de configurada a integração do Skype, qualquer pessoa da equipe do Slack pode iniciar uma chamada do Skype a partir de um computador digitando “/ skype” no chat. Quando a chamada é configurada, um link de associação será exibido.

Para participar de uma chamada do Skype, você precisa estar na área de trabalho em um navegador da Web ou pode usar os aplicativos móveis do Skype para participar do seu telefone. Qualquer pessoa pode ingressar como convidado em um computador ou entrar com uma conta da Microsoft ou nome do Skype.

Vá para o Diretório de aplicativos do Slack para encontrar mais aplicativos que você pode conectar ao Slack. Para visitar o Diretório de aplicativos, clique no nome da sua equipe para abrir o Menu da equipe e selecione Aplicativos e integrações personalizadas. Há também este site dedicado ao Slack App Directory. Lembre-se de que o Slack se integra provavelmente a todos os serviços que você usa. Ele funciona com o Google Calendar, GitHub, IFTTT, Mailchimp, New Relic e muito mais.

Existe até uma integração chamada Giphy, por exemplo, que permite que você solte GIFs em chats digitando "/ giphy [termo de pesquisa]". Se você é um usuário gratuito do Slack, no entanto, você poderá adicionar até 10 aplicativos e integrações.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre aplicativos.

Sim. Vá para a barra lateral e clique no menu suspenso ao lado do nome da sua equipe para acessar o menu de preferências. A partir daí, selecione o tema da barra lateral e escolha entre as poucas opções fornecidas. Você também pode usar a opção "personalizar" na parte inferior para criar sua própria aparência.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre temas.

Slackbot é o robô interno do Slack.

Pode ajudar a manter anotações para você, além de gerenciar arquivos particulares. Basta clicar no Slackbot na sua lista de Mensagens Diretas para começar. Você também pode configurar o Slackbot para responder aos membros da sua equipe através deste site . É fácil: digite uma palavra ou frase de gatilho e, em seguida, com o que você gostaria que o Slackbot respondesse.

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre o Slackbot

Claro que são ... confira alguns destes:

1. O Quick Switcher: pule de canal em canal com ⌘ / Ctrl + K.

2. Precisa pesquisar rapidamente o canal em que está? Pressione ⌘ / Ctrl + F para pesquisar.

3. Envie algo muito cedo? Pressione a tecla para cima para editar sua última mensagem.

4. Entre em várias equipes. Clique no nome da equipe e entre em outra equipe.

5. Digite "/ keys" para abrir a caixa de diálogo de atalhos do teclado

Esta página de perguntas frequentes do Slack oferece mais informações sobre os atalhos do teclado