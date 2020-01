Como experimentar tons de batom com a nova ferramenta de maquiagem AR do Pinterest

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Pinterest lançou um novo recurso de realidade aumentada desenvolvido para ajudar os usuários a experimentar novos looks de maquiagem.

Chamado de Try On, também é alimentado pela pesquisa visual Lens do Pinterest e está disponível nos EUA através das versões iOS e Android do aplicativo Pinterest. No lançamento, você pode testá-lo com vários tons de batom de marcas como Estee Lauder, Sephora, bareMinerals, Neutrogena, Loreal, NYX Professional Makeup, YSL, Lancome e Urban Decay. Mais categorias e marcas estão em andamento.

“Com o Try On, você não encontrará efeitos de suavização da pele ou de alteração de imagem que fazem com que você se pareça menos com você”, explicou o Pinterest em um blog. “Acreditamos em celebrá-lo e, portanto, nossa AR não aumentará sua realidade, mas ajudando você a fazer compras felizes e reais para a sua vida. ”

Simplesmente abra a câmera do Pinterest na pesquisa e clique em "Experimentar" para encontrar diferentes tons. Você pode deslizar para fazer compras também. Você também pode procurar o botão "experimentar" em alguns produtos e também na pesquisa. Ao experimentar novos tons de lábios, o Pinterest o incentiva a tirar uma foto do seu novo visual e salvá-lo como um alfinete em uma de suas pranchas, para que você possa voltar e fazer compras mais tarde.

Procure também os links "Navegando mais como este" do Pinterest, pois eles exibem pinos selecionados com aparência relacionada. O Pinterest também disse que o Try On funciona com um recurso de faixa de tom de pele que foi testado beta em 2018 antes do lançamento completo no ano passado.

Confira a publicação no blog do Pinterest para obter mais detalhes.