Hotéis da marca Atari estão chegando aos EUA para jogadores nostálgicos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Só de pensar em Atari traz sentimentos nostálgicos para muitos. Agora imagine se você pudesse mergulhar totalmente no mundo de Atari.

Claro, você pode tirar o pó do seu próprio console e iniciar um jogo ou jogar um dos títulos clássicos no seu telefone. Mas aqueles que querem viver e respirar todas as coisas que Atari podem desejar algo mais, bem, tangível. Talvez um hotel completo da marca Atari seja suficiente ?

Escavação do Atari ET encontra jogo de 30 anos

A Atari, que há muito licencia sua marca por meio de várias parcerias, assinou um novo acordo que prevê a construção de oito hotéis da marca Atari. A empresa anunciou um contrato de licenciamento com o desenvolvedor imobiliário norte-americano True North Studio e o grupo GSD para construir hotéis em Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, São Francisco, San Jose e Seattle. A construção começará neste verão.

A Atari receberá 5% da receita do hotel. Está descrevendo os novos destinos "com tema de videogame" dos hotéis, completos com playgrounds de RV e AR para famílias e viajantes a negócios. Parece que alguns dos hotéis serão equipados com salões especificamente para eventos de esportes eletrônicos, embora também tenham as comodidades usuais, como salas de reuniões, restaurantes e bares. Alguns até abrigam teatros.

Se todo esse projeto está fazendo você pensar sobre o Atari VCS, confira nosso guia no próximo console retro . Ele foi lançado pela primeira vez através de uma campanha de crowdfunding extremamente bem-sucedida do IndieGoGo. No entanto, agora está fechado, portanto, as pré-encomendas estão sendo aceitas através do GameStop e Walmart nos EUA, além da própria página da Atari VCS. O preço de varejo do Atari VCS 800 é de US $ 390.

O site oficial do Atari VCS diz "início de 2020" para uma data de envio, embora a listagem do Walmart diga 20 de março de 2020. Lembre-se de que ele deveria ser lançado em 2019, então não podemos deixar de pensar se os novos hotéis da Atari também sofrer repetidos contratempos e atrasos.