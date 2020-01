Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um novo vídeo da XDA Developers revela o próximo recurso de compartilhamento semelhante ao AirDrop do Android . Chamado Compartilhamento nas proximidades, ele pode transferir fotos e um vídeo entre dispositivos. É mostrado trabalhando em um Pixel 2 XL e um Pixel 4. Enquanto isso, o XDA também diz que a Samsung planeja lançar um rival do AirDrop também.

O compartilhamento nas proximidades parece estar inserido no menu de configurações rápidas do Android e parece que funciona quando dois dispositivos estão a um pé um do outro. O vídeo recém-publicado do recurso mostra um produto inacabado que parece funcionar bem, embora tenha falhado uma vez na demonstração. Também não parece haver uma maneira de limitar a visibilidade de um dispositivo, o que significa que alguém por perto pode enviar arquivos para você, talvez maliciosos, usando o recurso.

O Google brinca com a idéia de um recurso no estilo AirDrop há algum tempo. Por exemplo, o compartilhamento nas proximidades foi visto pela primeira vez no verão passado com o nome de marca Fast Share. Havia também o Android Beam baseado em NFC, mas esse foi descontinuado. Além disso, o aplicativo Google Files oferece compartilhamento de arquivos, mas não é um recurso interno do Android. O Google também não é a única empresa que está desenvolvendo uma rival do AirDrop.

Os desenvolvedores do XDA relataram que a Samsung está trabalhando em um padrão de compartilhamento de arquivos chamado Compartilhamento Rápido. A versão da Samsung será lançada com o próximo telefone Samsung Galaxy S20. As capturas de tela do recurso não anunciado mostram que você pode “compartilhar instantaneamente com as pessoas próximas” - desde que eles tenham um dispositivo SmartThings com o Quick Share ativado. Ao contrário do compartilhamento nas proximidades, você poderá limitar quem envia os arquivos para os contatos.

O Quick Share, que carrega seu arquivo no Samsung Cloud, antes de baixá-lo em um dispositivo, terá um limite de dados de até 2 GB por dia.

O QuickShare da Samsung, se vier com o Galaxy S20, será lançado em 11 de fevereiro. Ainda não há informações sobre quando o compartilhamento nas proximidades do Google chegará.