Royal College of Psychiatrists diz que empresas de mídia social devem entregar dados para pesquisas em saúde mental

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um relatório do Royal College of Psychiatrists concluiu que empresas de mídia social como Facebook e Twitter devem ser obrigadas a entregar dados a pesquisadores que estudam os riscos do uso de mídia social.

A faculdade representa os 18.000 psiquiatras do Reino Unido, por isso é uma das principais vozes no debate sobre o bem-estar mental on-line.

De acordo com a Dra. Bernadka Dubicka, presidente do corpo docente de crianças e adolescentes do Royal College e coautora do relatório , “Nunca entenderemos os riscos e benefícios do uso das mídias sociais, a menos que gostos do Twitter, Facebook e Instagram compartilhem seus dados com os pesquisadores ".

O relatório insta as grandes empresas a ajudar voluntariamente nos esforços para entender o impacto das mídias sociais, em particular na saúde mental de crianças e adolescentes. Também não está pedindo acesso a todos os dados coletados por essas empresas, limitando-os a informações anônimas que incluem a natureza do conteúdo visualizado, bem como a quantidade de tempo que os usuários gastam nas plataformas de mídia social.

A solicitação vem em parte porque o relatório atual conclui que há cada vez mais evidências de vínculos entre o uso de mídias sociais e problemas de saúde mental, mas que não pode estabelecer certa causalidade entre os dois devido à falta de dados viáveis para análise.

Preocupações com os efeitos das mídias sociais se tornaram um tema recorrente nos últimos anos. No início de 2019, o Gabinete do Comissário de Informação do Reino Unido lançou o que dizia ser um código de prática eficaz para os serviços on-line reduzir os padrões de dependência de usuários jovens, mas não resultou exatamente em mudanças no atacado.

Enquanto isso, o Facebook, talvez a principal empresa do relatório, respondeu de maneira não convincente ao enfatizar que "já está tomando várias etapas recomendadas" pelo relatório, incluindo a remoção de conteúdo nocivo de suas plataformas e o suporte quando as pessoas o encontrarem. No entanto, ele não atendeu à solicitação de dados.

O governo do Reino Unido, por sua vez, também ponderou ao dizer que está “desenvolvendo planos líderes mundiais para tornar o Reino Unido um lugar mais seguro para se estar online. Isso inclui o dever de cuidar das empresas on-line, supervisionadas por um regulador independente, com fortes poderes de execução, para responsabilizá-las ".

Ainda não se sabe se isso prova ser simplesmente o ar quente de ambas as partes até que a história desapareça.