Pocket-lint lança edições internacionais, começando com o português

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando o Pocket-lint começou em 2003, o objetivo era cobrir o setor de tecnologia de uma maneira amigável ao consumidor para aqueles interessados em lê-lo. Embora seja uma publicação sediada no Reino Unido, a abordagem sempre foi abordar histórias de uma perspectiva global.

Ao longo dos anos, nossos leitores passaram de um punhado de pessoas em Londres para uma enorme audiência global com leitores em todos os destinos distantes do mundo que você pode imaginar.

Mas sempre houve uma barreira para alcançarmos mais lugares e mais pessoas - a linguagem.

A partir de hoje essa barreira começa a cair. Através de melhorias na inteligência artificial e no aprendizado de máquina, os computadores agora podem fazer uma vasta gama de coisas que antes não eram possíveis em escala ou velocidade.

Uma dessas coisas é a tradução.

Usando uma combinação da API do Google Translate, aprendizado de máquina e alguma intervenção humana, pela primeira vez o Pocket-lint é capaz de oferecer notícias, críticas, recursos e guias de compra em outros idiomas.

O processo, embora complexo e complicado nos bastidores, é muito fácil para você aproveitar como leitor. No futuro, quando um de nossos editores escrever um artigo no site, ele será automaticamente traduzido para os idiomas que suportamos.

Com milhares de artigos publicados no Pocket-lint desde 2003, parecia inútil traduzir cada um deles. Nossas edições que não estão em inglês oferecerão todos os artigos desde 2017 e uma seleção de comentários e recursos escolhidos a dedo antes disso. A partir de agora, todos os artigos que escrevermos estarão disponíveis nos idiomas suportados, assim que o escritor clicar no botão Publicar.

Podemos fazer isso porque não estamos esperando que um humano traduza manualmente cada artigo depois de publicá-los.

Usamos o termo "linguagem" em vez de "localização", porque no Pocket-lint acreditamos que é uma distinção importante a ser feita.

Nossa abordagem com nossas edições internacionais não oferecerá notícias localizadas específicas para um país, mas nosso conteúdo global disponível em idiomas específicos para um público global em todo o mundo.

Nossa primeira edição internacional é em português. A língua portuguesa é uma das línguas mais faladas do mundo, com cerca de 229 milhões de pessoas usando o dialeto diariamente.

É falado em todo o mundo bem além de Portugal e é o idioma oficial de lugares como Brasil, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Cabo Verde e São Tomé, Príncipe e até o território autônomo chinês de Macau .

Existem várias maneiras de acessar nossa edição internacional em português.

As chances são de que você provavelmente já esteja lendo isso em português. Se o idioma do seu navegador estiver definido como "pt" ou "pt-br", traduziremos automaticamente o conteúdo que disponibilizamos em português para você ler.

Você também pode conferir a edição em português acessando Pocket-lint.com/pt-br/ ou, ainda mais fácil, clique no ícone do globo em nosso cabeçalho para revelar a edição internacional que você procura.

Você sempre poderá voltar para uma versão em inglês (se desejar) e o sistema lembrará sua escolha para a próxima vez.

Existem vários atalhos que poderíamos ter adotado para tornar isso uma realidade muito mais rápida, mas isso parecia inútil.

Nossas edições internacionais permanecerão como sua própria oferta na plataforma de publicação Pocket-lint, em vez de simplesmente oferecer um plug-in para traduzir em tempo real.

Nós trabalhamos duro para não apenas traduzir os artigos individuais, mas todas as funcionalidades do site. Seja nos menus, na navegação e até na pesquisa, tudo funciona como você esperaria também, e tudo de forma nativa para proporcionar uma experiência perfeita.

Queríamos que as edições internacionais tivessem os mesmos recursos e funcionalidades da edição em inglês.

O português é apenas o primeiro idioma da nossa lista e planejamos oferecer mais idiomas nos próximos meses. Criamos uma plataforma de idiomas dentro do Pocket-lint Content Management System que nos permitirá adicionar de maneira rápida e fácil mais e mais idiomas ao longo do tempo, todos com tecnologia, IA e aprendizado de máquina.

Gostaríamos muito de ouvir quais idiomas você gostaria que apoiassemos a seguir. Por favor, informe-nos nos comentários abaixo.

Acreditamos que a tecnologia deve ser desfrutada globalmente, independentemente do idioma que você fala. Embora não possamos prometer oferecer todos os idiomas desde o primeiro dia, hoje começamos a quebrar essas barreiras linguísticas, e é muito emocionante.