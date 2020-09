Pocket-lint expande edições internacionais para incluir holandês

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando o Pocket-lint começou em 2003, o objetivo era cobrir a indústria de tecnologia de uma forma amigável para o consumidor para aqueles que desejam lê-lo. Embora seja uma publicação com sede no Reino Unido, a abordagem sempre foi abordar as histórias de uma perspectiva global.

Ao longo dos anos, nosso número de leitores cresceu de um punhado de pessoas em Londres para um grande público global, com leitores em todos os destinos distantes do mundo que você possa imaginar.

Mas sempre houve uma barreira para alcançarmos mais lugares e mais pessoas - o idioma.

Em janeiro de 2020, essa barreira começou a cair para nós. Por meio de melhorias na inteligência artificial e no aprendizado de máquina, os computadores agora são capazes de fazer uma vasta gama de coisas que antes não eram possíveis em escala ou velocidade.

Uma dessas coisas é a tradução.

Usando uma combinação da API de tradução do Google, aprendizado de máquina e alguma intervenção humana, o Pocket-lint é capaz de oferecer nossas notícias, análises, recursos e guias de compra em outros idiomas.

O processo - embora complexo e complicado nos bastidores - é muito fácil de ser apreciado como leitor. No futuro, quando um de nossos editores escrever um artigo no site, ele será traduzido automaticamente para os idiomas que oferecemos.

Com milhares de artigos publicados no Pocket-lint desde 2003, parecia inútil traduzir cada um deles. Nossas edições em outros idiomas oferecerão todos os artigos que remontam a 2017 e uma seleção de análises e recursos que escolhemos a dedo antes disso. No futuro, todos os artigos que escrevermos estarão disponíveis nos idiomas que oferecemos assim que o redator clicar no botão Publicar.

Somos capazes de fazer isso porque não estamos esperando que um humano traduza manualmente cada um dos artigos depois de publicá-los.

Usamos o termo "idioma" em vez de "local" porque, na Pocket-lint, acreditamos que essa seja uma distinção importante a ser feita.

Nossa abordagem com nossas edições internacionais não será oferecer notícias localizadas específicas de um país, mas nosso conteúdo global disponível em idiomas específicos para um público global em todo o mundo.

A nossa primeira edição internacional foi portuguesa. A língua portuguesa é uma das línguas mais faladas do mundo, com cerca de 229 milhões de pessoas usando o dialeto diariamente.

É falado em todo o mundo, muito além de Portugal, e é a língua oficial de lugares como Brasil, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Cabo Verde e São Tomé, Príncipe e até mesmo o território autônomo chinês de Macau .

Nossa segunda edição internacional é espanhola. A língua espanhola tem cerca de 483 milhões de pessoas usando-o diariamente em todo o mundo. É falado na Espanha, mas também na Guiné Equatorial, 19 países nas Américas, como Argentina, Chile, Peru, México e Venezuela, e amplamente em outros territórios globalmente.

O terceiro idioma que lançamos é o francês. O francês é a língua nacional de 29 países; fora da França, é falado em partes do Canadá, Bélgica, Suíça como primeira língua e é amplamente falado como segunda língua na Europa e no Norte da África. Bonjour, mes amis.

O quarto idioma que lançamos é o alemão. O alemão é falado não apenas na Alemanha, mas é a língua mais falada na União Europeia - à frente do espanhol, francês e até mesmo do inglês.

E agora temos o prazer de confirmar que agora você também pode ler Pocket-lint em holandês.

Existem várias maneiras de você acessar nossas edições internacionais.

Provavelmente, você já está lendo isso em português, espanhol, francês, alemão ou holandês. Se o idioma do seu navegador estiver configurado como "pt" ou "pt-br", iremos recomendar automaticamente a página traduzida que disponibilizamos em português para você ler. Se o seu navegador estiver configurado para es-es, fr-fr, de-de ou nl-nl, o mesmo se aplica - mostraremos a página traduzida em espanhol, francês, alemão ou holandês automaticamente para você.

Você também pode conferir a edição em português acessando Pocket-lint.com/pt-br/ (ou Pocket-lint.com/es-es/ para espanhol, Pocket-lint.com/fr-fr/ para francês, Pocket -lint.com/de-de para alemão, Pocket-lint.com/nl-nl para holandês) ou ainda mais fácil, clique no ícone do globo em nosso cabeçalho para revelar a edição internacional que você procura.

Você sempre poderá reverter para a versão em inglês (se desejar) e o sistema se lembrará de sua escolha na próxima vez.

Existem vários atalhos que poderíamos ter seguido para tornar isso uma realidade muito mais rápido, mas parecia fútil.

Nossas edições internacionais serão uma oferta própria dentro da plataforma de publicação Pocket-lint, em vez de simplesmente oferecer um plug-in para tradução imediata.

Trabalhamos muito não apenas para traduzir os artigos individuais, mas também para todas as funcionalidades do site. Quer se trate de menus, navegação e até mesmo pesquisa, tudo funciona como você esperaria também, e tudo nativamente para oferecer uma experiência perfeita.

Queríamos que as edições internacionais tivessem os mesmos recursos e funcionalidades da edição em inglês.

O português foi apenas o primeiro idioma da nossa lista, agora adicionamos espanhol, francês, alemão e holandês e não vamos parar por aí. Construímos uma plataforma de linguagem dentro do Pocket-lint Rhythm (nosso sistema de gerenciamento de conteúdo) que nos permitirá adicionar de forma rápida e fácil mais idiomas ao longo do tempo, tudo baseado em nossa tecnologia, IA e aprendizado de máquina. Estamos trabalhando para apoiar italiano, sueco, russo, chinês e japonês nos próximos meses.

Gostaríamos muito de saber quais idiomas você gostaria que apoiássemos em seguida, então, por favor, nos informe.

Acreditamos que a tecnologia deve ser apreciada em todo o mundo, independentemente do idioma que você fala. E embora não possamos prometer oferecer todos os idiomas desde o primeiro dia, hoje começamos a quebrar essas barreiras linguísticas e é muito emocionante.

Escrito por Stuart Miles.