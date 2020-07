Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você baixou o TikTok recentemente, não foi? É viciante, certo?

Bem, você passou da rolagem casual da página Para Você e gosta de TikToks aleatórios para, talvez, querer criar seus próprios vídeos do TikTok para compartilhar, privada ou publicamente? Ou talvez você nem saiba por onde começar, e não saiba para que servem todos esses botões, e é incrível a enorme quantidade de ferramentas de edição de vídeo disponíveis. Nesse caso, você ficará feliz por ter encontrado este guia.

Considere isso uma lista mestra de recursos do TikTok, ferramentas ocultas e dicas e truques gerais. Estamos usando o aplicativo há um tempo e pesquisamos quase todos os cantos da história. Mas, estamos sempre abertos a aprender, por isso, se perdemos alguma coisa, conte-nos abaixo.

Nota: A maioria dessas dicas e truques foram escritos da perspectiva de um usuário do iPhone, mas a maioria deve ser exatamente a mesma no Android.

Antes de mergulhar em dicas e truques, vamos ver como navegar no aplicativo. Ao abrir o TikTok, você verá uma barra de menus na parte inferior. Possui atalhos para cada uma das cinco telas (ou páginas) a seguir no aplicativo:

Página inicial mostra dois feeds, Seguindo e Para você, entre os quais você pode alternar.

A seguir exibe vídeos de contas que você está seguindo A página Para você mostra os vídeos mais populares e que o TikTok acredita que você gostaria de assistir (provavelmente com base nos dados de uso).

O Discover geralmente mostra vídeos do TikTok marcados com uma hashtag de tendências.

Mas, nesta página, você também pode inserir termos de pesquisa para encontrar usuários, vídeos, sons e hashtags. E um botão Digitalizar no campo de pesquisa abre um visor para você capturar o TikCode de alguém. O seu também é encontrado aqui; é como um código QR que ajuda você a encontrar usuários rapidamente.

Criar vídeo é aberto na tela de gravação, onde você pode filmar e fazer coisas como ajustar sua velocidade, ativar um efeito de beleza, adicionar um filtro e procurar outros efeitos para experimentar. Você pode até carregar vários vídeos e fotos para editar e compartilhar.

A Caixa de entrada mostra todas as atividades em seus vídeos compartilhados publicamente. Você pode filtrar essas notificações por coisas como comentários e menções - basta ir ao menu suspenso na parte superior. Toque no ícone Envelope no canto da Caixa de entrada para encontrar todas as suas mensagens privadas com os amigos.

Seu perfil público que você e outros usuários podem ver. Você pode tornar partes dele - vídeos que você gostou - particulares. Caso contrário, seus gostos e vídeos públicos serão visíveis aqui. Eu também mostra quem você seguiu, quem segue você, número de curtidas em todos os seus vídeos, vídeos favoritos e suas mídias sociais vinculadas, como YouTube ou Instagram. Eu é visível para todos, então você pode adicionar uma foto do perfil e uma biografia também.

Agora, que você conhece o básico do TikTok, vamos mergulhar em seus principais recursos e opções ocultas, além de outras dicas e truques que você deve conhecer.

A primeira maneira de encontrar um TikTok para assistir é na tela inicial.

Vá para Home na barra de menus. Toque em Seguindo na parte superior para ver vídeos das contas que você segue. Ou toque em Para você ver vídeos de tendências e vídeos recomendados pelo TikTok.

A segunda maneira é do Discover.

Vá para Discover na barra de menus. Selecione um vídeo em um dos carrosséis de hashtags mais populares ou, na parte superior, pesquise vídeos.

A terceira maneira é assistir a vídeos de que você gostou ou já gostou.

Vá para Mim na barra de menus. Toque no ícone Favorito para ver os vídeos que você adicionou como favorito ou salve para assistir mais tarde. Você também pode visitar novamente os vídeos de que gosta, acessando a seção liderada pelo ícone Coração.

Depois de encontrar um vídeo, você pode gostar, comentar, salvar ou fazer o download para visualização offline (se permitido pelo criador). Alguns usuários até permitem que você faça duetos e reaja aos seus TikToks. Existem até opções para compartilhar, criar uma foto ao vivo ou GIF e adicionar aos seus favoritos particulares para visualização posterior. Você também pode encontrar mais TikToks usando esse som ou hashtags do vídeo.

Deseja ver (e ouvir) mais vídeos que usam um clipe de áudio específico?

Encontre e assista a um vídeo com o som. Toque no registro giratório à direita do vídeo. Ou você pode tocar no link do som de rolagem na parte inferior do vídeo. Na página do som exibida, você pode adicionar o som aos seus favoritos, compartilhá-lo, encontrar o uso original do som (se ele ainda estiver disponível / público) e encontrar todos os vídeos que usam esse som. Você pode até começar a gravar um vídeo com esse som a partir daqui.

Como alternativa, você pode encontrar sons através da pesquisa na tela Discover.

Deseja ver mais vídeos que usam um efeito específico, como a tela verde?

Encontre e assista a um vídeo com o efeito. Toque no nome do efeito. Ele aparece com uma varinha acima da alça do criador do vídeo. Na página do efeito exibida, você pode adicionar o efeito aos seus favoritos, compartilhá-lo e encontrar todos os vídeos que usam esse efeito. Você pode até começar a gravar um vídeo com esse efeito a partir daqui.

Como alternativa, você pode encontrar efeitos através da pesquisa na tela Discover.

Deseja ver mais vídeos marcados com uma hashtag específica, como #FYP?

Encontre e assista a um vídeo com a hashtag. Toque na hashtag. Ele aparece na legenda do vídeo, abaixo da alça do criador. Na página da hashtag exibida, você pode adicionar a hashtag aos seus favoritos, compartilhá-la e encontrar todos os vídeos marcados com essa hashtag. Você pode até começar a gravar um novo vídeo para marcar.

Como alternativa, você pode encontrar hashtags via pesquisa na tela Discover. As hashtags de tendências também estão em exibição no Discover.

A primeira maneira de encontrar alguém é de um vídeo do TikTok que você está assistindo no momento.

Todo vídeo mostra o criador à esquerda. É a primeira bolha, a foto do perfil deles. Toque na foto da bolha para ver o perfil. Como alternativa, ao assistir a um de seus vídeos, toque na alça do TikTok no canto.

A segunda maneira é do Discover.

Vá para Discover na barra de menus. Na parte superior, procure um usuário.

No perfil de um usuário do TikTok, você pode ver quem são seus seguidores, quem os segue, o número de curtidas em seus vídeos, seus vídeos públicos e os vídeos que eles gostaram (se públicos). Você também pode acessar as mídias sociais conectadas, como YouTube ou Instagram.

Aqui está a maneira mais rápida de encontrar seu TikCode, um código QR que as pessoas podem digitalizar para encontrar você:

Vá para Mim na barra de menus. Ao lado do seu nome na parte superior, toque no ícone com quatro quadrados. Seu TikCode aparecerá com a opção de salvá-lo no seu dispositivo.

Aqui está outra maneira:

Vá para Discover na barra de menus. Ao lado do campo de pesquisa, toque no ícone Digitalizar. Selecione Meu TikCode na parte inferior.

Aqui está uma maneira de digitalizar um TikCode:

Vá para Mim na barra de menus. Ao lado do seu nome na parte superior, toque no ícone com quatro quadrados. Seu TikCode aparecerá com a opção de digitalizar um TikCode. Alinhe o código QR no quadro para digitalizar.

Aqui está outra maneira:

Vá para Discover na barra de menus. Ao lado do campo de pesquisa, toque no ícone de digitalização. Alinhe o código QR no quadro para digitalizar.

A primeira maneira de seguir alguém é de um vídeo do TikTok que você está assistindo no momento.

Todo vídeo mostra o criador à esquerda. É a primeira bolha, a foto do perfil deles. Pressione e segure o sinal + abaixo da foto da bolha para segui-los.

A segunda maneira é quando você está vendo a página de perfil de alguém.

Vá para o perfil de um usuário do TikTok. Toque no botão Seguir no perfil deles.

Ao seguir uma conta TikTok, você não só poderá encontrar os perfis na guia Seguinte na tela Eu, mas também poderá navegar rapidamente por todo o conteúdo mais recente no feed Seguinte, na Página inicial.

Encontre e assista a um vídeo. Toque no ícone Coração à direita do vídeo. Ele ficará vermelho, mostrando que você gostou do vídeo.

Para não gostar de um vídeo, basta repetir a etapa 2 depois de gostar de um vídeo.

Se você está aborrecido com uma certa tendência no TikTok e deseja ver menos vídeos como esse, ou talvez apenas ver menos vídeos na mesma linha, pode rotular um como não interessado, acionando o TikTok para mostrar menos desses vídeos daqui para frente.

Encontre e assista a um vídeo. Pressione e segure o vídeo para abrir um menu. Toque em Não está interessado.

Deseja se envolver com outros usuários? Deixe comentários nos vídeos.

Encontre e assista a um vídeo. Toque no botão Comentar à direita do vídeo. Ou toque no botão Adicionar comentário na parte inferior. A tela de comentários do vídeo será exibida, onde você verá os comentários existentes e um campo para inserir seu comentário. Toque no ícone Hashtag para marcar um usuário ou no ícone Emoji para adicionar um emoji ao seu comentário. Clique em enviar quando terminar de escrever seu comentário. Na tela de comentários do vídeo, basta rolar para ver seu novo comentário com os outros comentários. Você pode gostar do comentário de um usuário tocando no ícone Coração ao lado do comentário.

Nota: se você estiver assistindo a um vídeo da guia "Curtir" de um usuário, por exemplo, poderá ver a opção de adicionar comentários na parte inferior do vídeo. Toque no campo e um teclado será exibido para que você possa adicionar seu comentário. Em seguida, siga as etapas 4 e 5 acima.

Quando você faz o dueto, grava seu estilo de tela dividida com outro vídeo do TikTok (tanto o seu como o de outra pessoa, se eles permitirem o dueto).

Encontre e assista a um vídeo. Toque no botão Compartilhar à direita do vídeo. É visível apenas se o criador permitir o compartilhamento. Toque em Dueto. Grave um clipe tocando no botão vermelho Gravar. Edite-o adicionando efeitos, etc. Repita as etapas 4 a 5 mais algumas vezes. Toque no botão Avançar. Ajuste suas preferências, seja privada ou pública. Toque em Publicar para publicar seu Duet.

Com o React, você pode se registrar literalmente reagindo a um TikTok, se o criador permitir. O vídeo deles mostra o estilo picture-in-picture.

Encontre e assista a um vídeo. Toque no botão Compartilhar à direita do vídeo. É visível apenas se o criador permitir o compartilhamento. Toque em React. Grave um clipe tocando no botão vermelho Gravar. Edite-o adicionando efeitos, etc. Repita as etapas 4 a 5 mais algumas vezes. Toque no botão Avançar. Ajuste suas preferências, seja privada ou pública. Toque em Publicar para publicar sua reação.

Com o TikTok, você pode enviar mensagens privadas a outros usuários em uma área de mensagens diretas.

Vá para a Caixa de entrada na barra de menus. Toque no ícone Envelope no canto.

Para realmente começar a enviar mensagens a outro usuário, você pode:

Vá para a Caixa de entrada na barra de menus. Toque no ícone Envelope no canto. Toque no sinal + e procure um usuário para enviar uma mensagem. Toque no perfil deles. Você verá a opção de escrever e iniciar um tópico de bate-papo com eles.

Como alternativa, ao assistir a um vídeo do TikTok, pressione o botão Compartilhar à direita e selecione Mensagem.

Quer que mais de seus amigos reais conversem no TikTok? Convide-os!

Vá para Mim na barra de menus. Toque no símbolo de adicionar pessoa no canto. Toque em Convidar amigos. Selecione a plataforma que você deseja enviar uma mensagem de convite e escolha seus amigos.

Você também pode ver se as pessoas nos contatos do seu dispositivo já estão no TikTok.

Vá para Mim na barra de menus. Toque no símbolo de adicionar pessoa no canto. Toque em Localizar contatos. Percorra os contatos disponíveis e clique em Seguir para segui-los.

Por fim, você pode encontrar seus amigos do Facebook no TikTok.

Vá para Mim na barra de menus. Toque no símbolo de adicionar pessoa no canto. Toque em Localizar amigos do Facebook. Percorra os amigos disponíveis e pressione Seguir para segui-los.

Alguns criadores de conteúdo permitem que você compartilhe seus vídeos.

Encontre e assista a um vídeo. Toque no botão Compartilhar à direita. É visível apenas se o criador permitir o compartilhamento. Escolha onde compartilhar: Facebook Messenger, mensagem direta, Snapchat, Instagram, histórias do Instagram, Facebook, Twitter, E-mail, etc.

Alguns criadores de conteúdo permitem salvar os vídeos no dispositivo para visualização offline.

Encontre e assista a um vídeo. Toque no botão Compartilhar à direita do vídeo. É visível apenas se o criador permitir salvar. Clique no botão Salvar.

Como alternativa, pressione e segure um vídeo e selecione salvar um vídeo. De qualquer forma, você pode encontrá-lo no rolo ou na galeria da câmera do seu dispositivo.

Isso basicamente marca vídeos para você revisitar mais tarde.

Encontre e assista a um vídeo. Toque no botão Compartilhar à direita do vídeo. É visível apenas se o criador permitir salvar. Clique no botão Salvar.

Agora, na tela Eu, toque no ícone Favorito para encontrar todos os vídeos que você marcou como favoritos.

Deseja salvar um vídeo TikTok como uma Foto ao vivo que possa ser definida como papel de parede?

Encontre e assista a um vídeo. Toque no botão Compartilhar à direita. É visível apenas se o criador permitir o compartilhamento. Toque em Foto ao vivo.

Você também pode converter um TikTok em um GIF que possa compartilhar. Será marcado com marca dágua.

Encontre e assista a um vídeo. Toque no botão Compartilhar à direita. É visível apenas se o criador permitir o compartilhamento. Toque em Compartilhar como presente. Escolha onde compartilhar ou salve-o no seu dispositivo.

Finalmente, você está pronto para criar um TikTok!

Vá para Criar vídeo na barra de menus. Ajuste suas preferências na tela da câmera, como a direção da câmera. Você também pode ativar um modo de beleza, adicionar filtros ou efeitos e alterar a velocidade. Selecione a duração dos clipes que deseja gravar na parte inferior da tela da câmera: 60 segundos ou 15 segundos. Você pode até escolher um modelo de foto para gravar - eles adicionam uma variedade de efeitos e filtros para alterar a aparência do seu TikTok. Quando estiver pronto, toque e segure o botão Gravar para gravar seu vídeo continuamente. Se você liberar, ainda vai filmar. Toque rapidamente novamente para parar. Você também pode tocar rapidamente nele para iniciar e parar a gravação sem disparos contínuos. De qualquer forma, grave uma série de clipes para editar. Como alternativa às etapas 2 a 5, toque em Criar vídeo na tela da câmera para fazer upload de fotos e vídeos para editar. Aperte o botão Checkmark quando terminar. Você será levado a uma tela de visualização onde poderá adicionar sons, mais efeitos, texto e adesivos. Toque em Avançar quando terminar de editar o seu TikTok. Na tela Postagem, adicione sua descrição, hashtags e marque amigos. Você também pode escolher quem pode ver sua postagem e desativar os comentários. Outras opções na tela Post incluem a capacidade de desativar o dueto / reagir e salvar. Clique em Rascunhos para salvar seu TikTok em uma área privada da sua conta para você voltar ou simplesmente clique em Postar para compartilhá-lo.

Ao criar um TikTok, use o controle deslizante na parte inferior da tela da câmera para gravar nas velocidades de 0,3x, 0,5x, 1x, 2x ou 3x. Além disso, na tela Visualizar, você pode ir para Efeitos> Tempo> Câmera lenta, se quiser diminuir a velocidade.

Vá para Criar vídeo na barra de menus. Toque em uma velocidade na parte inferior da tela da câmera. Toque e segure o botão de gravação para começar a filmar. Aperte o botão Checkmark quando terminar de gravar. Você será levado para uma tela de visualização onde poderá ir para Efeitos para adicionar um efeito de câmera lenta. Toque em Avançar quando terminar de editar o seu TikTok para prosseguir para a tela Post.

Ao criar um TikTok, toque no botão Beleza à direita da tela da câmera para embelezar suas selfies em tempo real.

Vá para Criar vídeo na barra de menus. Toque em Beleza à direita da tela da câmera. Toque e segure o botão de gravação para começar a filmar. Aperte o botão Checkmark quando terminar de gravar. Você será levado a uma tela de visualização onde poderá personalizar ainda mais o seu vídeo. Toque em Avançar quando terminar de editar o seu TikTok para prosseguir para a tela Post.

Ao criar um TikTok, toque no botão Filtro à direita da tela Câmera para adicionar um filtro que altera a aparência do seu vídeo. Além disso, na tela Visualizar, você pode ir para Efeitos e, em seguida, Visual, Efeitos ou Transições para adicionar ainda mais filtros à sua gravação.

Vá para Criar vídeo na barra de menus. Toque em Filtro à direita da tela da câmera. Toque e segure o botão Gravar para começar a filmar. Aperte o botão Checkmark quando terminar de gravar. Você será levado para uma tela de visualização onde poderá adicionar mais efeitos e filtros. Toque em Avançar quando terminar de editar o seu TikTok para prosseguir para a tela Post.

Ao criar um TikTok, toque no botão Timer no lado direito da tela da câmera para obter um atraso de alguns segundos antes que o TikTok realmente comece a gravar. O aplicativo também gravará continuamente para você.

Vá para Criar vídeo na barra de menus. Toque em Timer à direita da tela da câmera. Marque o ponto de parada, selecione seu atraso e pressione Iniciar contagem regressiva. Grave seu vídeo. Aperte o botão Checkmark quando terminar. Você será levado para uma tela de visualização onde poderá adicionar mais efeitos e filtros. Toque em Avançar quando terminar de editar o seu TikTok para prosseguir para a tela Post.

Ao criar um TikTok, toque no botão Efeito à direita da tela da câmera. Você poderá adicionar mais efeitos posteriormente também.

Vá para Criar vídeo na barra de menus. Toque em Efeito no canto. Encontre e selecione um efeito para aplicar. Toque no botão de gravação e grave seu vídeo. Aperte o botão Checkmark quando terminar. Você será levado para uma tela de visualização onde poderá adicionar mais efeitos e filtros. Toque em Avançar quando terminar de editar o seu TikTok para prosseguir para a tela Post.

Não quer gravar como você está agora? Em seguida, crie um TikTok usando imagens antigas que você salvou no seu dispositivo.

Vá para Criar vídeo na barra de menus. Toque no botão Criar vídeo na tela da câmera para navegar na galeria do seu dispositivo. Selecione sua mídia. Você terá a opção de apará-lo, ajustar seu comprimento, girá-lo etc. Clique em Avançar quando terminar. Você será levado a uma tela de visualização onde poderá adicionar sons, mais efeitos, texto e adesivos. Toque em Avançar quando terminar de editar o seu TikTok para prosseguir para a tela Post.

Se você deseja enviar vários vídeos e fotos, veja como:

Vá para Criar vídeo na barra de menus. Toque no botão Criar vídeo na tela da câmera para navegar na galeria do seu dispositivo. Clique na opção Múltipla na parte inferior. Selecione toda a sua mídia e toque em Avançar. Você terá a opção de sincronizar sons na mídia e ajustá-los. Clique em Avançar quando terminar. Você será levado a uma tela de visualização onde poderá adicionar sons, mais efeitos, texto e adesivos. Toque em Avançar quando terminar de editar o seu TikTok para prosseguir para a tela Post.

Ao filmar um TikTok, toque no link Sons na parte superior da tela da câmera. Você poderá pesquisar e adicionar sons na página pop-up.

Vá para Criar vídeo na barra de menus. Toque em Sons na parte superior. Encontre e selecione um som para aplicar.

A tela Visualizar também permitirá que você encontre sons para adicionar. Portanto, se você enviar fotos e vídeos, adicione sons a eles na tela Visualizar.

Você pode adicionar hashtags à descrição do seu vídeo TikTok na tela Post. Toque no botão Hashtag para inserir rapidamente as marcas de tendência.

Você pode marcar usuários na descrição do seu vídeo TikTok na tela Post. Toque no botão @friends para encontrar rapidamente amigos para marcar.

Você pode alterar a privacidade do seu vídeo TikTok na tela Post. Toque em Quem pode ver este vídeo e selecione uma das seguintes opções:

Público: visível para todos

Amigos: visível apenas para amigos

Privado: visível apenas para você

Você pode desativar os comentários em um vídeo do TikTok na tela Post. Basta tocar em Comentários desativados. Fácil!

Você pode desativar o Duet / React em um vídeo TikTok na tela Post. Isso impede que outros duatem e reajam a ele. Basta tocar em Duet / React Off.

Você pode desativar os downloads para todos os seus vídeos do TikTok. Isso impede que outras pessoas as salvem para visualização offline.

Vá para Mim na barra de menus. Toque no botão Mais [...] no canto. Vá para Privacidade e segurança. Role até Permitir download e desative-o.

Na tela Postagem, clique em Rascunhos na parte inferior para salvar seu TikTok em uma área privada da sua conta para você revisitar mais tarde.

Na tela Post, pressione Post na parte inferior para compartilhar seu vídeo TikTok.

Deseja revisitar todos os seus TikToks salvos e inacabados?

Vá para Mim na barra de menus. No seu perfil, selecione a pasta Rascunhos.

Você pode ver quem gostou dos seus vídeos do TikTok, comentou sobre os vídeos do TikTok e quem mencionou todos vocês em uma área do TikTok.

Vá para a Caixa de entrada na barra de menus. Aqui, você verá todas as suas notificações de atividades. Faça uma busca detalhada, acessando Todas as atividades na parte superior e selecionando gostos, comentários, menções etc.

Se você deseja ver as contas que segue, vá até Mim na barra de menus e toque em Seguindo no seu perfil.

Se você deseja ver as contas que seguem você, basta ir para Mim na barra de menus e tocar em Seguidores no seu perfil.

Como a maioria das coisas no TikTok, existem algumas maneiras de fazer isso:

Vá para Mim na barra de menus. Toque na sua foto do perfil e selecione alterar foto. Adicione uma nova foto de perfil ou tire uma. Simples.

Outra maneira é tocar em Editar perfil no seu perfil e, a partir daí, você pode alterar sua foto do perfil e até adicionar um vídeo do perfil.

Se você quiser ver o número de curtidas em todos os seus vídeos, vá para Mim na barra de menus e veja o número de curtidas no seu perfil.

Se você quiser ver os vídeos que salvou para assistir mais tarde, basta ir a Mim na barra de menus e clicar no ícone Favorito.

Se você gostaria de ver todos os vídeos que você gostou no passado, basta ir a mim na barra de menus e ir para a seção rotulada com um ícone de coração.

Para alterar sua foto de perfil, nome, nome de usuário, biografia, etc, basta ir a mim na barra de menus e clicar no botão Editar perfil.

Deseja vincular suas outras contas de mídia social ao seu perfil?

Vá para Mim na barra de menus. Toque em Editar perfil no seu perfil. Role para baixo até Instagram ou YouTube e selecione-os para iniciar o processo de vinculação da conta.

Se você deseja alterar seu nome ou nome de usuário no TikTok, é fácil - veja como.

Vá para Mim na barra de menus. Toque em Editar perfil no seu perfil. Role para baixo até Nome ou Nome de usuário e selecione um para iniciar o processo de alteração.

O TikTok tem uma infinidade de opções para você gerenciar o e-mail e a senha da sua conta, ajustar suas preferências de bem-estar digital, limpar o cache, tornar sua conta privada, bloquear outras pessoas e assim por diante. Basta ir para a tela Configurações.

Vá para Mim na barra de menus. Toque no botão Mais [...]. Voila! Sua tela de configurações está aqui. Toque em gerenciar minha conta para fazer coisas como alterar sua senha. Sinta-se livre para passear. Existem muitas opções ocultas, como a possibilidade de optar por não receber anúncios personalizados. Você pode até se tornar um testador beta do TikTok no painel Configurações.

O TikTok permite visualizar análises em suas postagens! Você só precisa atualizar para uma conta Pro gratuita primeiro.

Vá para Mim na barra de menus. Toque no botão Mais [...]. Toque em Gerenciar minha conta. Toque em Alternar para a conta Pro.

Agora, quando você acessar o painel Configurações, verá uma nova opção do Google Analytics. Toque para visualizar suas métricas e gráficos.

As Moedas TikTok são uma moeda no aplicativo que você compra com dinheiro real. Você pode comprar Emojis e Diamantes com Moedas para agradecer a alguém por seu esforço. Depois de comprar suas moedas do TikTok, elas serão armazenadas na sua Carteira virtual. Eles não são reembolsáveis.

Vá para Mim na barra de menus. Toque no botão Mais [...]. Selecione Saldo. Bater recarga. Selecione uma opção para o número de moedas que você deseja comprar. Confirme sua compra na próxima página.

