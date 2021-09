Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os quadrinhos da web são a progressão natural dos quadrinhos na web em formato digital. Eles são incrivelmente populares e são enviados por uma infinidade de artistas incríveis de todo o mundo.

Alguns estão funcionando há até duas décadas, mas novos estão surgindo o tempo todo também.

Coletamos alguns de nossos quadrinhos favoritos da web com amostras da hilaridade potencial para você aproveitar.

Shen Comix

Shen Comix é uma história em quadrinhos da web com um senso de humor particularmente sombrio. Tudo começou em 2013 como Owl Turd Comix e é relativamente jovem em comparação com alguns dos outros nesta lista, mas não menos divertido.

Criado pela Shenanigansen, o Shen Comix cobre uma variedade de assuntos de uma forma divertida. Você também pode ver seu trabalho em CollegeHumor, Naver Webtoon e Daily Dot.

Adam Tots

Adam Ellis, também conhecido como Adamtots, é um artista divertido para seguir se você gosta de ver os personagens da Disney sob uma nova luz ou interpretações engraçadas da vida moderna em formato de história em quadrinhos.

A alegria da tecnologia

The Joy of Tech é um web comic dos artistas Candian Nitrozac e Snaggy (Liza Schmalcel e Bruce Evans). É produzido três vezes por semana e foca em piadas voltadas para a tecnologia, com ênfase no "culto" dos produtos Apple. A dupla começou a fazer quadrinhos para web em 1999, então saiba uma ou duas coisas sobre as alegrias da tecnologia.

Nate Fakes

Não tem tempo para ler uma história em quadrinhos inteira? Não se preocupe, Nate Fakes cuida de você.

Este cartunista cria painéis de desenho animado de quadro único que são sempre bons para rir.

Cereais de café da manhã de sábado de manhã

O cereal matinal de manhãs de sábado (SMBC) é semelhante ao XKCD no sentido de que apresenta muitas piadas geeks sobre ciência, religião, filosofia e muito mais. Os quadrinhos de Zach Weinersmith costumam ser hilários e raramente decepcionantes.

Honey Dill

Honey Dill é uma história em quadrinhos criada pelo escritor / ilustrador canadense Ryan Harby. Esta é uma história em quadrinhos que freqüentemente apresenta novas idéias de quadrinhos, bem como bobagens estranhas e absurdas. Você às vezes verá os mesmos personagens fazendo uma aparição, mas principalmente nós amamos este por como ele pode ser aleatório e idiota.

Calças de moletom formais

Formal Sweatpants é uma webcomic semanal ilustrada e criada por Josh Mecouch, que também cria The Art of Pants e trabalha para a Mad Magazine . Apresenta temas adultos, humor negro e detalhes incríveis.

Carregando Artista

Carregando Artista (Gregor Czaykowski) é um sólido favorito nosso e um criador de quadrinhos da web de longa data com um senso de humor negro.

Esses quadrinhos têm um estilo imediatamente reconhecível graças aos personagens de design simples, cores marcantes e designs de storyboard maravilhosamente bem-humorados. No entanto, tenha cuidado com algumas cenas obscenas e linguagem vulgar.

XKCD

Randall Munroe criou o XKCD em 2005, o que provavelmente o torna um dos quadrinhos mais antigos da web. Também é provável que seja um dos mais geeks. XKCD é incrivelmente nerd e conhecido por um estilo discreto e um comentário cortante sobre problemas modernos, política e assuntos atuais.

Cianeto e felicidade

Cyanide and Happiness é outra história em quadrinhos clássica da web que está em exibição há anos e anos. Foi criado em 2005 por Rob DenBleyker, Kris Wilson, Dave McElfatrick e Matt Melvin. Continuou desde então e se tornou uma produção maravilhosa que inclui vídeos hilariantes do YouTube também .

Como você deve ter percebido pelo nome, esta é uma história em quadrinhos da web com um senso de humor negro e uma linguagem, disposição e assunto igualmente sombrios. No entanto, é muito agradável.

Ei Bob Guy

Os quadrinhos de Hey Bob Guy giram em torno da vida de "The Pudges". Estas são criaturinhas fofas, cômicas e às vezes rudes de sua própria criação. Esses caras cometem todos os tipos de travessuras que certamente o fazem rir.

The Perry Bible Fellowship

A Perry Bible Fellowship, também conhecida como PBF, é uma história em quadrinhos da web que começou no jornal The Daily Orange, da Syracuse University. É uma história em quadrinhos excêntrica com uma vibração muitas vezes surreal e uma forte dose de humor mórbido. Espere sexo, violência e loucura com este.

Linhas mal desenhadas

Reza Farazmand é o responsável por Poorly Drawn Lines - uma web comic que é publicada três vezes por semana e tem um tom satírico divertido. Este inclui aparições regulares de uma variedade de animais entrando em todos os tipos de picles ou meditando sobre seus problemas de vida.

Penny Arcade

Penny Arcade é talvez um dos quadrinhos da web mais antigos, tendo começado em 1998. É escrito por Jerry Holkins, ilustrado por Mike Krahulik e se concentra principalmente em videogames e cultura de videogame.

Ctrl + Alt + Del

Ctrl + Alt + Del é uma história em quadrinhos da web relacionada a jogos cuidadosamente criada por Tim Buckley. A história em quadrinhos Ctrl + Alt + Del, também conhecida como quadrinhos CAD, começou a vida na web em 2002. Esta história em quadrinhos apresenta temas regulares, personagens familiares e comentários divertidos sobre o estado atual dos jogos e novos lançamentos de jogos. Os jogadores adoram este.

O Oatmeal

O Oatmeal, ao lado do XKCD, é talvez um dos quadrinhos da web mais conhecidos que já apareceu na internet. Foi criado por Matthew Boyd Inman em 2009 e continua a trazer o riso todos esses anos depois.

Como XKCD, apresenta painéis cômicos com uma visão hilária da vida cotidiana, um comentário irônico sobre a sociedade moderna e uma pitada de visão pessoal sobre a vida diária do criador.

Entre os nossos favoritos do The Oatmeal estão clássicos como Meu cachorro: o paradoxo , Como saber se seu gato está planejando matá-lo e Como acariciar um gatinho .

Nome da webcomic

O nome Webcomic, de Alex Norris tem um design de três quadros bastante simples que é a história em quadrinhos digerível perfeita para a sociedade em ritmo acelerado de hoje. Todo quadrinho termina da maneira certa, mas o significado é sempre diferente e só dessa forma é intrigante. Também é divertido, colorido e nos faz sorrir com frequência.

Ameaçado com segurança

Safely Endangered é uma história em quadrinhos divertida da web criada pelo artista britânico Chris McCoy. Ele apresenta um senso de humor britânico clássico e sombrio com um estilo de design simples, mas instantaneamente reconhecível, que amamos.

Sr. Lovenstein

JL Westover é a mente genial por trás da série de quadrinhos da web do Sr. Lovenstein. Ele diz que "faz quadrinhos bobos para pessoas legais" e não há como negar qualquer parte dessa afirmação. Certifique-se de segui-lo e verificar seu site para muitas risadas.

Barba lunar

James Squires é um ilustrador incrivelmente talentoso e divertido da Nova Zelândia. Ele se descreve como um "cômico delirante, bebedor de café e dono de um gato".

Ele é a mente brilhante por trás do quadrinho da web Moonbeard. Uma série surreal de quadrinhos na web que costuma apresentar reviravoltas surpreendentes, humor idiota e designs discretos.

Quadrinhos Extra Fabulous

Extra Fabulous Comics é dirigido por um artista conhecido apenas como Zach. As tiras costumam ser de humor negro e com temas NSFW. Extra Fabulous Comics é interessante se você gosta de variedade em seus quadrinhos, já que Zach usa estilos diferentes e posta todos os tipos, desde postagens coloridas até rascunhos tirados e carregados por meio de um smartphone.

Quadrinhos de Sheldon

Dave Kellett é um cartunista que dirige dois quadrinhos - Sheldon e Drive . Sheldon é particularmente bom porque segue um personagem fictício (chamado Sheldon) que vive uma vida divertida com seu pato de estimação Arthur. Há muito caráter neste humor cômico e brilhante também.

Garfield Minus Garfield

Garfield Minus Garfield é uma obra de Dan Walsh que adiciona uma reviravolta interessante à já brilhante história em quadrinhos de Jim Davis, simplesmente removendo Garfield dos quadros.

O site explica isso melhor:

"Garfield Minus Garfield é um site dedicado a remover Garfield das histórias em quadrinhos de Garfield, a fim de revelar a angústia existencial de um certo jovem Sr. Jon Arbuckle. É uma viagem nas profundezas da mente de um jovem isolado enquanto ele luta contra uma derrota batalha contra a solidão e a depressão em um subúrbio americano tranquilo. "

Brilhantemente, Jim Davis até aprova o trabalho e nós também.

Guerra e ervilhas

War and Peas é uma webcomic divertida e estúpida dos artistas alemães Elizabeth Pich e Jonathan Kunz. Muito humor adulto e gargalhadas abundam.

Eles podem falar

A história em quadrinhos de Jimmy Craig, They Can Talk, simplesmente dá voz a todos os tipos de animais com consequências hilárias. Piadas simples e muita diversão divertida.

Quadrinhos deliberadamente enterrados

Deliberately Buried fornece às gargalhadas com quadrinhos curtos enérgicos e divertidos sobre uma variedade de tópicos. Nós demos uma boa risada neste.

Comic Dux

Se você gosta de seus quadrinhos com um pouco mais de humor negro e rudeza ocasional, não procure além do Comic Dux. Siga este artista e a hilaridade acontecerá.

Dave Contra

Comics com uma torção. Se você tem um senso de humor negro e não consegue evitar rir de coisas que não deveria, Dave Contra é o seu cara. Siga seu Instagram e se delicie com as risadas.

Nathan Olsen

Nathan Olsen é cartunista e criador da Sundae Comics. Quadrinhos nerdy com muita hilaridade em todos os fortes com monstros, super-heróis, alienígenas e até gatos inúteis. Perfeito.