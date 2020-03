Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quadrinhos na Web são a progressão natural das histórias em quadrinhos na Web em formato digital. Eles são incrivelmente populares e são carregados por uma infinidade de artistas incríveis de todo o mundo.

Alguns estão em funcionamento há duas décadas, mas novos estão surgindo o tempo todo também.

Reunimos alguns dos nossos quadrinhos favoritos na web com amostras da hilaridade em potencial para você aproveitar.

Shen Comix é uma história em quadrinhos na web com um senso de humor particularmente sombrio. Começou em 2013 como Owl Turd Comix e é relativamente jovem em comparação com alguns dos outros da lista, mas não menos divertido.

Loading Artist (Gregor Czaykowski) é um dos nossos favoritos e um criador de quadrinhos na web há muito tempo com um senso de humor sombrio. Esses quadrinhos têm um estilo instantaneamente reconhecível, graças a personagens de design simples, cores marcantes e designs de storyboard maravilhosamente bem-humorados. Seja cauteloso com algumas cenas obscenas e linguagem vulgar.

Randall Munroe criou o XKCD em 2005, o que provavelmente o torna um dos quadrinhos mais antigos da web. Também é provavelmente um dos mais nerds. O XKCD é incrivelmente nerd e conhecido por um estilo discreto e um comentário cortante sobre problemas modernos, política e assuntos atuais.

Cyanide and Happiness é outra história em quadrinhos clássica da web que está sendo executada há anos e anos. Foi criado em 2005 por Rob DenBleyker, Kris Wilson, Dave McElfatrick e Matt Melvin. Ele continua desde então e se transformou em uma produção maravilhosa que inclui vídeos hilariantes do YouTube também .

Como você já deve ter percebido, é uma história em quadrinhos na web com um senso de humor sombrio e linguagem, disposição e assunto igualmente sombrios. É completamente agradável embora.

Hey, os quadrinhos de Bob Guy se concentram principalmente na vida de "The Pudges". Essas são criaturas fofas, cômicas e às vezes rudes de sua própria criação. Esses caras fazem todo tipo de travessuras que são obrigadas a fazer você rir.

O Oatmeal, ao lado do XKCD, é talvez um dos quadrinhos mais conhecidos da web que já enfeitou a Internet. Foi criado por Matthew Boyd Inman em 2009 e continua a trazer as gargalhadas todos esses anos depois. Como o XKCD, ele apresenta painéis de quadrinhos com uma visão hilária da vida cotidiana, um comentário direto sobre a sociedade moderna e uma pitada de insight pessoal sobre a vida cotidiana do criador.

Entre os nossos favoritos do The Oatmeal estão clássicos como Meu cachorro: o paradoxo , Como saber se seu gato está planejando matá-lo e Como cuidar de um gatinho .

O nome Webcomic, de Alex Norris, tem um design simples de três quadros, que é o quadrinho digestível perfeito para a sociedade em ritmo acelerado de hoje. Toda história em quadrinhos termina da maneira certa, mas o significado é sempre diferente e, dessa maneira, é intrigante. Também é divertido, colorido e nos faz sorrir regularmente.

Safely Endangered é uma divertida história em quadrinhos na web criada pelo artista britânico Chris McCoy. Apresenta um senso de humor britânico clássico e sombrio, com um estilo de design simples, mas instantaneamente reconhecível, que amamos.

JL Westover é a mente genial por trás da série de quadrinhos da web Mr. Lovenstein. Ele diz que "faz quadrinhos bobos para pessoas legais" e não há como negar nenhuma parte dessa afirmação. Certifique-se de segui-lo e confira seu site para muitas risadas.

James Squires é um ilustrador fantasticamente talentoso e divertido da Nova Zelândia. Ele se descreve como uma "pessoa cômica ilusória, bebedora de café e dona de gatos".

Ele é a mente brilhante por trás dos quadrinhos da web Moonbeard. Uma série surreal de quadrinhos da web que geralmente apresenta reviravoltas surpreendentes, humor estúpido e designs discretos.

Extra Fabulous Comics é dirigido por um artista conhecido apenas como Zach. As tiras costumam ser sombrias e com temas da NSFW. Extra Fabulous Comics é interessante se você gosta de variedade em seus quadrinhos, pois Zach usa diferentes estilos e publica todos os tipos de posts coloridos, desde esboços ásperos tirados e enviados por meio de um smartphone.

Dave Kellett é um cartunista que dirige dois quadrinhos - Sheldon e Drive . Sheldon é particularmente bom, pois segue um personagem fictício (chamado Sheldon) que vive uma vida divertida com seu pato de estimação Arthur. Há muita personalidade nesse humor cômico e brilhante também.

Garfield Minus Garfield é um trabalho de Dan Walsh que adiciona um toque interessante à já brilhante tira de quadrinhos de Jim Davis, simplesmente removendo Garfield dos quadros.

O site explica melhor:

"Garfield Minus Garfield é um site dedicado a remover Garfield das histórias em quadrinhos Garfield, a fim de revelar a angústia existencial de um certo jovem Sr. Jon Arbuckle. É uma jornada profunda na mente de um jovem isolado, enquanto luta contra uma derrota. batalha contra a solidão e a depressão em um tranquilo subúrbio americano ".

De maneira brilhante, Jim Davis aprova o trabalho e nós também.

Ctrl + Alt + Del é uma história em quadrinhos relacionada a jogos, criada por Tim Buckley. A história em quadrinhos Ctrl + Alt + Del, também conhecida como história em quadrinhos CAD, começou a vida na web em 2002. Esta história em quadrinhos apresenta temas regulares, personagens familiares e comentários divertidos sobre o estado atual dos jogos e dos novos jogos. Os jogadores adoram esse.

Penny Arcade é talvez um dos quadrinhos mais antigos da web, tendo começado a vida em 1998. É escrito por Jerry Holkins, ilustrado por Mike Krahulik e se concentra principalmente em videogames e na cultura de videogames.

A Perry Bible Fellowship, também conhecida como PBF, é uma história em quadrinhos na web que começou a vida no jornal The Daily Orange, da Universidade de Syracuse. É uma história em quadrinhos excêntrica, com uma vibração muitas vezes surreal e uma dose pesada de humor mórbido. Espere sexo, violência e loucura com este.

Reza Farazmand é responsável por Poorly Drawn Lines - um quadrinho na web que publica três vezes por semana e apresenta um tom satírico divertido. Este inclui aparições regulares de uma variedade de animais entrando em todos os tipos de picles ou refletindo sobre seus problemas de vida.

Honey Dill é uma história em quadrinhos na web criada pelo escritor / ilustrador canadense Ryan Harby. É uma história em quadrinhos que geralmente apresenta novas idéias em quadrinhos, além de bobagens estranhas e absurdas. Às vezes, você vê os mesmos personagens aparecendo, mas principalmente adoramos esse por ser aleatório e tolo.

Formal Sweatpants é um webcomic semanal ilustrado e criado por Josh Mecouch, que também cria The Art of Pants e trabalha para a Mad Magazine . Possui temas adultos, humor sombrio e detalhes incríveis.

O cereal matinal de café da manhã de sábado (SMBC) é semelhante ao XKCD, pois apresenta muitas piadas nerds sobre ciência, religião, filosofia e muito mais. O quadrinho de Zach Weinersmith costuma ser hilário e raramente decepcionante.

The Joy of Tech é uma história em quadrinhos na web dos artistas Candian Nitrozac e Snaggy (Liza Schmalcel e Bruce Evans). É produzido três vezes por semana e se concentra nos japoneses orientados para a tecnologia, com ênfase no "culto" dos produtos Apple. A dupla começou a fazer quadrinhos na web em 1999, então saiba uma coisa ou duas sobre as alegrias da tecnologia.

War and Peas é uma divertida e estúpida webcomic das artistas alemãs Elizabeth Pich e Jonathan Kunz. Muito humor adulto e risadas abundam.