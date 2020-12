As VPNs são seguras?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma rede privada virtual (VPN) pode fazer uma grande diferença na sua privacidade e segurança online. Isso pode ajudar a evitar que os sites saibam onde você está e rastreiem sua atividade online. Pode protegê-lo de criminosos e evitar a censura do estado.

E pode escapar dos blocos geográficos que não permitem que você veja algo engraçado no YouTube. Mas uma VPN ainda pode ser insegura? Você pode realmente confiar em uma VPN para proteger sua privacidade? Vamos descobrir.

Uma VPN protege e criptografa sua atividade online para que não possa ser interceptada, lida ou adulterada por terceiros, incluindo seu próprio ISP. Isso significa que seu ISP não pode analisar sua atividade de rede e usar essas informações para restringir serviços específicos, e não pode vender seus dados de navegação a organizações terceirizadas.

Uma VPN também passa seu tráfego de Internet por meio de sua própria rede de servidores, disfarçando seu endereço IP real. Esse é o endereço que os sites podem usar para descobrir onde você está no mundo e qual ISP você usa. Você pode estar navegando em um quarto do Bolton, mas o site que está visitando pode pensar que você está se conectando da Bulgária ou do Burundi.

Algumas VPNs também permitem filtrar o tráfego. Por exemplo, configuramos uma VPN que também inclui um servidor proxy que podemos usar para impedir que anúncios realmente irritantes e inadequados para a idade sejam enviados para o tablet das crianças.

Digamos que você queira navegar usando uma rede Wi-Fi pública. Como saber se é legítimo ou se o tráfego não está sendo interceptado? Com uma VPN habilitada, seus dados estão protegidos contra espionagem.

VPNs também podem ajudá-lo a escapar do rastreamento por redes de anúncios e redes sociais (mais delas em um momento). E podem garantir que, quando você enviar um documento importante para outra pessoa, ele não caia nas mãos erradas. Isso é particularmente importante em partes do mundo onde há uma censura política realmente rígida: em alguns países, a privacidade online pode ser literalmente uma questão de vida ou morte.

Não faz sentido usar uma VPN para impedir que terceiros registrem sua atividade online se sua VPN estiver registrando o que você faz, especialmente se essa VPN estiver localizada em um país onde os tribunais ou serviços de segurança podem exigir a entrega de dados do usuário. Procure por uma política de não registro e certifique-se de que isso significa nenhum tipo de registro: uma VPN que não registra seus dados de atividade, mas que registra seu endereço IP, não está operando uma política de não registro.

Uma questão relacionada é a jurisdição: onde um provedor está localizado ditará a quais leis ele está sujeito e quais solicitações de aplicação da lei ele deve cumprir. Preste atenção especial aos países dos “cinco olhos” - os EUA, o Reino Unido, a Austrália, o Canadá e a Nova Zelândia - que formaram uma aliança de segurança para compartilhar dados de vigilância e que parecem extremamente interessados na ideia de encontrar e compartilhar backdoors em redes segurança.

Um provedor de VPN com uma política de não registro não terá nenhum dado para entregar, mas em cinco países, em particular, você pode assumir que os provedores localizados lá podem ser alvos dos serviços de segurança. Em um mundo ideal, os serviços de segurança não visam as pessoas erradas ou abusam de seus poderes, mas é claro que este não é um mundo ideal.

Uma VPN não pode fazer muito. Se você estiver baixando software do Dodgy Daves Download Dungeon em vez de fontes confiáveis, pode acabar com um malware que invadirá a privacidade que sua VPN está tentando proteger; se você entrar em um monte de sites usando sua conta do Facebook ou Google, ainda estará criando uma trilha de dados. Cookies de site e pixels de rastreamento de e-mail também podem identificar onde você está e o que está fazendo.

Se a privacidade de dados é sua principal preocupação, sua VPN precisa fazer parte de um pacote de privacidade mais amplo que inclui realmente bloquear seu navegador da web e quaisquer outros aplicativos online que você usa.

Se você usa vários dispositivos, vale a pena olhar para uma VPN que você pode instalar em seu roteador, bem como em dispositivos individuais. Isso é útil por dois motivos: permite que você proteja tudo em sua rede doméstica ou de trabalho sem ter que instalar um cliente VPN em todos eles (embora lembre-se de que eles precisarão de um aplicativo VPN se estiverem sendo usados em outras redes ou em a rede de telefone), e permite proteger os dispositivos para os quais você não pode obter um aplicativo VPN.

Escrito por Carrie Marshall. Edição por Dan Grabham.