Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você é um usuário do Spotify Premium no Reino Unido, está prestes a receber algo de graça - um Google Nest Mini no valor de £ 49.

Os assinantes novos e existentes do Spotify Premium podem atualmente se inscrever para obter um dos alto-falantes domésticos inteligentes do Google como parte de seu pacote. Você só precisa acessar o site do Spotify para saber mais.

Você precisará vincular suas contas do Spotify e do Google para participar, de forma que o Spotify saiba que você o ouvirá em seu novo dispositivo, ao contrário de outros serviços de música (que, é claro, você também pode acessar). Infelizmente, a oferta está disponível apenas no Reino Unido. O Spotify diz que "projetou uma experiência de configuração mais perfeita como parte da oferta agrupada", então espere que já esteja configurado com o Spotify, em outras palavras.

Depois de se registrar para a oferta e vincular suas contas, você será redirecionado para a Google Store para atender ao seu pedido, mas receberá um desconto de 100% no preço.

A oferta está disponível para negócios Spotify Premium individual, Family, Duo e Student no Reino Unido. Para as contas conjuntas, o titular da conta principal pode resgatar o voucher.

O Nest Mini apresenta graves duas vezes mais fortes do que o Google Home Mini original e um som mais natural - uma maneira ideal de ouvir as mais de 50 milhões de faixas do Spotify.

squirrel_widget_168546

Escrito por Rik Henderson. Edição por Dan Grabham.