Por que você deve usar uma VPN

(Pocket-lint) - As redes privadas virtuais (VPNs) estão se tornando cada vez mais importantes: elas protegem sua privacidade online ao impossibilitar a interceptação de seus dados por malfeitores, evitando que os sites saibam onde você está e garantindo que ninguém possa espioná-lo quando você usar uma rede pública Rede Wi-Fi.

Quer você seja um ativista político ou apenas queira assistir à Netflix nas férias, uma VPN pode ser uma ferramenta realmente útil - e hoje em dia usá-la é tão simples quanto instalar um aplicativo.

Aqui estão 6 situações em que é realmente útil ter uma VPN.

O Wi-Fi público não é seguro. Você não tem ideia de quem mais está usando a rede, ou se a própria rede é legítima: não é difícil configurar uma rede Wi-Fi com uma ID de rede de aparência convincente para coletar os dados das pessoas. Com uma VPN, não importa o quão duvidosa seja a rede ou quantos criminosos possam estar por perto: sua VPN cria um túnel criptografado seguro, então o que quer que você esteja fazendo - banco online, upload de seus planos de dominação mundial, luta contra a injustiça - não pode ser interceptado por maus atores.

Muitas empresas usam VPNs para garantir que trabalhadores remotos e domésticos possam acessar com segurança os mesmos sistemas corporativos de TI que usariam no escritório. E também funciona de outra maneira: você pode acessar com segurança sua rede doméstica quando não estiver lá.

A maioria de nós tem cortinas em casa. Não os temos porque estamos tramando algo duvidoso; nós os temos porque não queremos estranhos olhando pela nossa janela enquanto assistimos ao The Great British Bake-Off. As VPNs têm um propósito semelhante quando estamos online: elas nos permitem realizar nossos negócios online sem ser rastreados e registrados por empresas como redes de publicidade. Você não precisa ser um senhor do crime ou um supervilão para querer proteger sua privacidade.

Não se trata apenas de escapar de redes de publicidade e outros invasores de privacidade. Em algumas partes do mundo, postar online pode ser perigoso: por exemplo, no Vietnã, postar críticas ao governo pode levar você à prisão; na Arábia Saudita, você pode ser preso e deportado por postar que apóia os direitos LGBT +; no Egito, as autoridades usam aplicativos de internet e redes sociais para identificar, prender e prender pessoas LGBT +, com ativistas no país alertando LGBT + para não usar aplicativos que usem geolocalização. Uma VPN pode ser uma parte crucial da proteção da privacidade e da liberdade de expressão das pessoas em países que também não querem que as pessoas tenham.

Alguns ISPs analisam a atividade de rede dos clientes a fim de priorizar determinados tipos de tráfego, e isso pode significar que os serviços que consomem muitos dados podem ser limitados algumas vezes ou o tempo todo. Uma VPN pode ajudar com isso: todo o seu tráfego parece idêntico. Vale a pena mencionar que uma VPN não pode resolver todos os tipos de limitação de ISP: se seu ISP simplesmente limitar a largura de banda por cliente em horários específicos, sua VPN não poderá contornar isso.

Vamos admitir, não é um grande problema agora com tantas restrições de viagens. Mas, em tempos mais normais, os serviços de streaming e entretenimento para download animaram muitas viagens de trabalho enfadonhas ou divertiram as crianças quando a chuva para de brincar. Muitos desses serviços são bloqueados por geobloco e não funcionarão se seu endereço IP disser que você não está em seu país de origem. Uma VPN resolve isso e também permite que você use sites que podem ser bloqueados geograficamente quando você viaja para países mais repressivos (por exemplo, o Facebook é proibido na China).

Escrito por Carrie Marshall. Edição por Dan Grabham.