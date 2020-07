Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você provavelmente já se decidiu sobre o TikTok. Você viu os anúncios de um adolescente de 17 anos com contatos de neon, cabelos descoloridos e sangue falso escorrendo pelo pescoço, sincronizando os lábios com uma música. Por que diabos você gostaria de baixá-lo apenas para ver as pessoas se vestirem, falarem palavras e girarem para ouvir sons? Entendemos. Mas de alguma forma, existem supostamente mais de um bilhão de pessoas rolagem ativamente através TikTok mensal, gastando quase uma hora sobre ele por dia.

Sim, está na hora de você conferir o aplicativo.

TikTok é um aplicativo social usado para criar e compartilhar vídeos. Muitos vídeos tendem a ser focados na música, com os criadores aproveitando o vasto catálogo de efeitos sonoros, trechos de músicas e filtros do aplicativo para gravar clipes curtos deles dançando e sincronizando os lábios. Mas há um número incontável de vídeos para descobrir, com diferentes tópicos. Existem vídeos de bricolage e artesanato, esboços de comédia, etc. Se o TikTok parece familiar, é porque existem aplicativos semelhantes que vieram antes dele, como Vine e Dubsmash .

O TikTok também teve um antecessor, chamado Musical.ly, que os empreendedores chineses Alex Zhu e Luyu Yang lançaram em 2014. A ByteDance adquiriu o Musical.ly em 2017 e, um ano depois, dobrou a funcionalidade principal e a base de usuários do serviço em seu próprio aplicativo TikTok . Os usuários existentes do Musical.ly foram migrados para as contas do TikTok. Em 2018, o TikTok havia ultrapassado o Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat em instalações mensais na Apple App Store dos EUA e no Google Play Store.

O TikTok tem mais de um bilhão de usuários ativos mensais globais - 63% dos quais têm entre 10 e 29 anos. As mulheres no TikTok também superam os homens em dois a um nos EUA. Como resultado da popularidade do TikTok, o ByteDance agora é considerado a startup mais valiosa do mundo, com uma avaliação de mais de US $ 105 bilhões.

A função básica do TikTok é que os usuários podem filmar vídeos de si mesmos, sincronizando lábios, dançando ou encenando esboços. Vídeos - ou TikToks - podem ter até 15 segundos de duração, mas também podem conectar vários clipes para até 60 segundos de gravação total. Os usuários também podem enviar vídeos mais longos que foram gravados fora do aplicativo. O TikTok também possui ferramentas de edição e personalização de vídeo. Os usuários têm acesso a uma biblioteca de músicas, efeitos, filtros e sons para adicionar aos seus vídeos.

Eles também podem "fazer um dueto" com alguém, respondendo a um vídeo, criando uma tela dividida e reações sem fim. Eles podem até adicionar seus próprios sons e sincronizar os lábios ao vídeo de outro usuário.

Vamos ver como navegar no aplicativo. Ao abrir o TikTok, você verá uma barra de menus na parte inferior. Possui atalhos para cada uma das cinco páginas a seguir no aplicativo:

Página inicial: mostra dois feeds - Seguindo e Para você - entre os quais você pode alternar.

mostra dois feeds - Seguindo e Para você - entre os quais você pode alternar. Descobrir: mostra principalmente os vídeos do TikTok marcados com uma hashtag de tendências.

mostra principalmente os vídeos do TikTok marcados com uma hashtag de tendências. Criar vídeo: abre a tela de gravação, onde é possível filmar um vídeo.

abre a tela de gravação, onde é possível filmar um vídeo. Caixa de entrada: mostra todas as atividades dos seus vídeos. (Toque no envelope para acessar os DMs).

mostra todas as atividades dos seus vídeos. (Toque no envelope para acessar os DMs). Eu: seu perfil que você e outros usuários podem ver. Você pode tornar partes dele particulares.

Em resumo, como vídeos do Vine ou Instagram, os vídeos do TikTok aparecem verticalmente na tela. Você pode se envolver com eles usando "corações", que são iguais a "gostos". Depois de baixar o aplicativo TikTok e abri-lo, você verá imediatamente os vídeos em destaque na página "para você". Você pode mudar para a página "a seguir" para ver vídeos de usuários que você segue - sejam amigos ou TikTokkers populares. Em qualquer uma das páginas, para ver mais vídeos novos, deslize o dedo para cima na tela ou toque em Página inicial.

Você também pode tentar tocar em Discover (o ícone da lupa ao lado do botão home) para procurar vídeos por palavras-chave e hashtags. Nos vídeos, você pode tocar na tela para pausar. Além disso, procure o ícone do usuário à direita para visitar seu perfil. Além disso, à direita, você verá o número de “corações” e os comentários do vídeo, além de opções para compartilhá-lo.

Na parte inferior do vídeo, você encontrará o nome do usuário, a legenda, as hashtags e o nome da música que está sendo reproduzida. Cubra qualquer um desses links para ver vídeos relacionados.

Nota: É possível assistir a vídeos do TikTok sem criar uma conta. Mas você precisa de uma conta para interagir com outros usuários e postar vídeos, obviamente.

Quando estiver pronto para começar a criar seu próprio vídeo, clique no botão Criar vídeo (sinal de mais) na parte inferior da tela inicial e pressione o botão de gravação. Embora isso pareça fácil, é preciso uma tonelada de trabalho. Se você pesquisar tutoriais no YouTube, verá o quão intensivo o processo de criação de vídeo TikTok pode ser para a maioria dos usuários. Isso ocorre porque, antes que você atinja o recorde, é possível encontrar sons, efeitos e filtros para aplicar. Você pode flopar a câmera, alterar a velocidade e muito mais.

Você pode até salvar um vídeo como rascunho para publicá-lo mais tarde. Basta tocar no ícone Criar vídeo para gravar um vídeo e, depois de terminar de gravar e editar seu vídeo, toque em Avançar. Na página de postagem do vídeo, toque em Rascunhos. Se você estiver procurando por mais tutoriais passo a passo sobre como gravar e editar vídeos com o TikTok, recomendamos que você navegue no hub de suporte do TikTok.

O Pocket-lint também possui este prático guia de dicas e truques do TikTok.

Esta página da Wikipedia acompanha as 50 principais contas do TikTok com o maior número de seguidores. Atualmente, Charli DAmelia está no topo com 70 milhões de seguidores. Ela tem 16 anos e publica principalmente vídeos de si mesma dançando. O segundo mais popular é Addison Rae , com 50 milhões de seguidores. Ela também publica vídeos de dança.

Muitos dos usuários mais populares do TikTok são adolescentes e se tornaram amigos no ano passado e formaram grupos de colaboração ou coletivos, como Hype House, Sway House e Club House. Eles moram juntos em mega mansões em Los Angeles com o objetivo de criar um fluxo interminável de conteúdo TikTok para você digerir todos os dias.

Se você não quiser se envolver com casas de conteúdo e preferir assistir a mais conteúdo orgânico que atenda aos seus interesses, explore a página Descobrir.

O TikTok é o mais recente a ser visto nos EUA, com o secretário de Estado Mike Pompeo considerando a possibilidade de banir o aplicativo após uma proibição na Índia.

O aplicativo está "sendo analisado" por temores de que possa ser uma ferramenta de vigilância para a China. "Estamos levando isso muito a sério e certamente estamos analisando. Nós trabalhamos nessa questão há muito tempo", disse Pompeo à Fox News . "Com relação aos aplicativos chineses nos telefones celulares das pessoas, posso garantir que os EUA também acertarão este." Ele acrescentou que os cidadãos americanos devem ser cautelosos ao usar o TikTok, caso seus dados privados acabem "nas mãos do Partido Comunista Chinês".

A ByteDance já havia tentado se desassociar de suas raízes, tendo sido originalmente fundada pelo empresário chinês Zhang Yiming. Ele também retirou o aplicativo de Hong Kong, após a implementação da altamente controversa lei de segurança nacional de Pequim.

"À luz dos eventos recentes, decidimos interromper as operações do aplicativo TikTok em Hong Kong", afirmou em comunicado. Isso levou muitos a acreditar que o ByteDance se opõe à censura chinesa e a qualquer sugestão de que o TikTok poderia ser usado como uma ferramenta de vigilância governamental. Os EUA serão mais convincentes, ao que parece.