Como instalar Fortnite no Android

(Pocket-lint) - A posição de Fortnite no Android gerou mais flip-flops do que um resort de praia. Seguindo os movimentos da Epic Games em 13 de agosto, o aplicativo Fortnite foi inicializado fora do Google Play , o que significa que se você quiser o jogo - ou atualizações para o jogo - você terá que instalá-lo fora do Google Play.

Qual era a situação até abril de 2020, quando a Epic só tinha oferecido o Fortnite por meio de seu próprio aplicativo de inicialização da Epic Games. Felizmente, é fácil instalar o título Battle Royale e é seguro fazê-lo.

Aqui está, então, como instalá-lo em seu dispositivo Android.

Embora Fortnite não seja o único jogo de telefone com graficamente mais intensivo que existe, ele ainda é bastante pesado, portanto, existem algumas especificações mínimas que seu telefone precisará para jogá-lo. Se o seu telefone corresponder ou exceder esses valores, ele ainda deve ser capaz de executar o Fortnite:

SO: recomendado Android 8.0 ou superior, 64 bits

RAM: 4 GB ou superior

GPU: Adreno 530 ou superior, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 ou superior

Como o Fortnite não está mais disponível no Google Play, se você quiser o aplicativo, terá que obtê-lo diretamente da Epic. Esse é um processo fácil - e você não precisa usar nenhum serviço de aplicativo de terceiros, você está obtendo desde a fonte. Primeiro você precisa instalar o aplicativo Epic Games, que por sua vez permitirá que você baixe Fortnite.

Aqui está o processo:

Abra o navegador do seu telefone e vá para fortnite.com . No lado direito, você verá um menu, abra o menu. Na parte inferior do menu há uma opção de download, toque para baixar - para baixar o aplicativo Epic Games. Seu navegador perguntará se você deseja fazer o download do aplicativo APK para Epic Games, confirme que o faz. Em seguida, você provavelmente receberá um alerta assustador dizendo que seu navegador (ou seja, o Chrome) não permitirá a instalação de aplicativos desconhecidos e solicitará que você conceda permissão. Dê permissão ao navegador / Chrome - você pode simplesmente tocar na notificação para fazer a alteração. Você pode então instalar o APK baixado para instalar o app Epic Games.

Depois de ter o aplicativo Epic Games, você pode abri-lo para localizar Fortnite. Provavelmente será a primeira coisa que você mostrará.

Abra o aplicativo Epic Games, toque em Fortnite. Você fará o download do aplicativo novamente, desta vez, você terá que conceder à Epic Games permissão para baixar este tipo de aplicativo, como fez com o Chrome. Depois de baixado, você pode instalar o aplicativo. Depois de abrir o aplicativo - e conceder mais permissões - você pode entrar em sua conta da Epic Games.

É isso - é um processo um pouco longo em comparação com a instalação do Google Play, mas isso é 2020 para você. O que você pode fazer, depois de instalar o aplicativo Epic Games, é voltar às premissas do Chrome (ou seu navegador) e desligar a opção de baixar aplicativos de fontes desconhecidas novamente, apenas para manter tudo seguro no futuro.

