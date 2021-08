Como enviar uma mensagem de voz do LinkedIn

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O LinkedIn, de propriedade da Microsoft, está tentando encontrar novas maneiras de fazer você realmente usar o serviço.

Um exemplo disso são as mensagens de voz. É um recurso popular em uma série de aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram, então o LinkedIn obviamente achou que fazia sentido em sua rede mais focada em negócios / empregos também.

Em uma postagem de blog anunciando o recurso , o LinkedIn perguntou a seus usuários: "Você já digitou uma mensagem longa e pensou em como seria mais rápido e fácil dizê-la em voz alta?" Em seguida, acrescentou: "Para oferecer a você mais maneiras de conversar, agora adicionamos a capacidade de gravar e enviar mensagens de voz de até um minuto no LinkedIn Messaging."

Neste guia, mostraremos como usá-lo, caso você venha a usar o aplicativo LinkedIn e de repente tenha vontade de enviar uma mensagem de voz às suas conexões.

Primeiro, abra o aplicativo LinkedIn em seu smartphone. Em seguida, siga estas quatro etapas simples:

Abra suas mensagens tocando no ícone de mensagens no canto superior direito Toque no ícone do microfone no teclado de mensagens móveis. Toque e segure no microfone no círculo para gravar sua mensagem de voz. Solte o dedo para enviar a mensagem de voz.

Para cancelar uma mensagem de voz antes de enviá-la, deslize o dedo para longe do ícone do microfone enquanto o mantém pressionado.

Vá para a caixa de entrada do LinkedIn, abra todas as novas mensagens e, se vir uma mensagem de voz, clique no botão reproduzir. Voila!

Ele está disponível desde o verão de 2018, quando foi lançado para as duas principais plataformas móveis.

O LinkedIn disse que a mensagem de voz é ótima para "explicar ideias mais longas ou mais complexas sem o tempo e o envolvimento de digitar e editar uma mensagem". Além disso, acrescentou, "falar em sua própria voz permite que você construa uma conexão mais pessoal e se comunique com eficácia".

Legal.

A mensagem de voz está disponível no aplicativo LinkedIn para iOS e Android. Você pode receber mensagens de voz no celular e na web.

Ah, e suas mensagens podem ter até um minuto de duração.