Você provavelmente saberá o nome, mas pode não ter exatamente certeza do que é e faz o Audible e pode obter uma avaliação gratuita de 30 dias do serviço para poder experimentar antes de se inscrever para uma assinatura.

Ou talvez você saiba o que é, mas não como obtê-lo ou quanto custa. Aqui está um guia completo de tudo o que você precisa saber sobre o Audible.

O Audible oferece uma ótima maneira de ouvir livros , seja em casa ou em movimento, com narradores fascinantes, tornando os livros o melhor possível. Simplificando, é um dos melhores lugares para livros de áudio.

Audible possui audiolivros de todos os gêneros, todos lidos por profissionais, incluindo atores de primeira linha - os livros de Harry Potter são narrados na perfeição por Stephen Fry, por exemplo. Por que ouvir as vozes robóticas que alguns tablets produzem automaticamente, quando você pode fazer com que artistas talentosos façam as palavras de maneira tão bela? Além disso, muitos dos títulos são versões completas do texto original, para que você possa se deliciar com cada palavra escrita.

Os primeiros 30 dias são gratuitos, incluindo o seu primeiro audiolivro, e são US $ 7,99 / £ 7,99 por mês, o que inclui um audiolivro por mês.

O custo mensal é um valor excepcional. A maneira mais fácil de ouvir seus audiolivros é através do aplicativo Audible, disponível no iOS e Android, mas você também pode ouvir através do seu dispositivo habilitado para Alexa (como um Amazon Echo), computador, tablets e o e-book Kindle mais recente leitores. Depois de se inscrever on-line e escolher o seu livro, ele estará disponível na sua "Biblioteca" para você fazer o download no seu dispositivo.

Seu progresso no livro é sincronizado automaticamente, independentemente do dispositivo que você está usando - portanto, você pode ouvir o seu audiolivro na casa do trajeto através do aplicativo e dizer: Alexa, toque meu livro Audible ao começar a preparar o jantar e continue exatamente de onde parou.

Você pode comprar mais pelo preço total, mas existem preços de venda disponíveis para membros, como três a dois ou até mesmo comprar um e obter ofertas gratuitas. Observe que existem outras assinaturas disponíveis, como uma que inclui dois títulos por mês, por £ 14,99.

Não, você mantém todos os livros que comprou durante sua assinatura. Você também pode comprar audiolivros sem ser um membro, embora estes estejam com o preço total.

Você pode trocá-lo gratuitamente. O Audible quer que você ame todos os títulos que ouvir, para que você possa devolvê-los e escolher outro.

Assim que você o escolhe, ele é baixado no seu dispositivo praticamente imediatamente.