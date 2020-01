E-scooters nos EUA: tudo o que você precisa saber sobre as scooters elétricas da Bird, Lime e Spin

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Scooters elétricas estão invadindo cidades dos EUA e da Europa. De onde eles vieram, como eles trabalham e as cidades os amam ou odeiam?

As scooters eletrônicas que estamos discutindo são scooters elétricas sem doca, que podem ser alugadas a cada minuto, que podem diminuir o zoom nas calçadas a 15 mph ou 25 km / h.

As scooters movidas a bateria estão disponíveis há anos, mas agora estão equipadas com rastreadores GPS e conectividade sem fio. As empresas oferecem frotas sob demanda delas que você pode alugar por meio de um aplicativo - como a Uber e a Lyft oferecem frotas sob demanda de táxis.

Depende das leis locais. Na Califórnia, você não pode andar de scooter nas calçadas - apenas na rua ou na ciclovia.

Atualmente, são ilegais no Reino Unido (embora isso possa mudar ), mas são legais nos EUA e em muitos países europeus.

Você deve ter mais de 18 anos para viajar, possuir uma carteira de motorista válida e eles podem levar apenas uma pessoa de cada vez.

Alguns estados dos EUA, como a Califórnia, exigem que os motociclistas usem capacete. Você pode pedir um capacete da Bird por apenas US $ 1.

Várias empresas as fabricam, mas as mais populares vêm de três startups: Bird, Lime e Spin. Uma empresa líder em e-scooters, a Bird, levantou US $ 150 milhões em uma avaliação ao norte de US $ 1 bilhão.

Era dirigido por Travis VanderZanden, ex-executivo da Uber e Lyft. Mas a ideia é originária da China, onde as bicicletas estacionadas em qualquer lugar (como Jump Bike e LimeBike) são uma tendência enorme.

Recentemente, vimos a adição de Usain Bolt à seleção, lançando sua própria linha de scooters, que agora estão disponíveis em algumas cidades dos EUA e em Paris.

Baixe o aplicativo Bird para iOS . Crie um login com seu endereço de e-mail. Um mapa no aplicativo mostra todas as scooters eletrônicas próximas (chamadas Birds). Aumente o zoom para ver mais detalhes - como a carga da bateria de cada scooter. Antes de comprar a e-scooter, adicione seu cartão de crédito (Configurações> Pagamentos). Quando você encontra uma e-scooter, perto de você, toque no botão para desbloqueá-la. O aplicativo solicita que você tire uma foto do código QR da scooter. No seu primeiro aluguel, pode ser necessário digitalizar sua carteira de motorista. Para iniciar o e-scooter, você inicia três vezes e depois pressiona o botão do acelerador. Você aperta com a mão direita para acelerar e frear com a esquerda. Quando terminar, estacione em um suporte de bicicleta e não bloqueie os caminhos públicos. Para finalizar o passeio, abra o aplicativo e toque no botão para bloquear a scooter. O aplicativo irá mostrar o custo do tempo de viagem. Vá aqui para ver o tutorial do Bird .

Baixe o aplicativo Lime para iOS ou Android . Crie um login com seu número de telefone ou Facebook. Um mapa no aplicativo mostra todas as scooters eletrônicas próximas (chamadas Lime-S) Aumente o zoom para ver mais detalhes - como a carga da bateria de cada scooter. Antes de comprar a e-scooter, adicione seu cartão de crédito (Perfil> Carteira). Quando você encontra uma e-scooter, perto de você, toque no botão para desbloqueá-la. O aplicativo solicita que você tire uma foto do código QR da scooter. No seu primeiro aluguel, pode ser necessário digitalizar sua carteira de motorista. Para iniciar o e-scooter, pise para frente, chute para frente e pressione o botão do acelerador. Você pressiona à direita para acelerar e apertar o freio à esquerda. Quando terminar, estacione em um suporte de bicicleta e não bloqueie os caminhos públicos. Para finalizar o passeio, abra o aplicativo e toque no botão para bloquear a scooter. O aplicativo irá mostrar o custo do tempo de viagem. Vá aqui para ver o tutorial do Lime .

Baixe o aplicativo Spin para iOS ou Android . Crie um login com seu endereço de e-mail ou Facebook. Um mapa no aplicativo mostrará qualquer scooter eletrônico nas proximidades. Aumente o zoom para ver mais detalhes - como a carga da bateria de cada scooter. Antes de comprar a e-scooter, adicione seu cartão de crédito (Perfil> Conta). Quando você encontra uma e-scooter, perto de você, toque no botão para digitalizá-la. O aplicativo solicita que você tire uma foto do código QR da scooter. No seu primeiro aluguel, pode ser necessário digitalizar sua carteira de motorista. Para iniciar o e-scooter, pise para frente, chute para frente e pressione o botão do acelerador. Você pressiona à direita para acelerar e apertar o freio à esquerda. Quando terminar, estacione em um suporte de bicicleta e não bloqueie os caminhos públicos. Para finalizar o passeio, abra o aplicativo e toque no botão para bloquear a scooter. O aplicativo irá mostrar o custo do tempo de viagem. Vá aqui para ver o tutorial da Spin .

Baixe o aplicativo Bolt para iOS ou Android . Crie um login com seu endereço de e-mail. Um mapa no aplicativo mostrará qualquer scooter eletrônico nas proximidades. Aumente o zoom para ver mais detalhes - como a carga da bateria de cada scooter. Antes de comprar a e-scooter, adicione seu cartão de crédito (Pagamento> Adicionar novo cartão). Quando você encontra uma e-scooter, perto de você, toque em ir para navegar até ela. Aperte o botão Ride no aplicativo e digitalize o código QR da scooter. Para iniciar a e-scooter, pise para frente, chute para frente e pressione o botão do acelerador. Você pressiona à direita para acelerar e apertar o freio à esquerda. Quando terminar, estacione em um suporte de bicicleta e não bloqueie os caminhos públicos. O aplicativo destacará áreas que você não pode estacionar. Para finalizar o passeio, abra o aplicativo e toque no botão para bloquear a scooter. O aplicativo irá mostrar o custo do tempo de viagem.

Pássaro: US $ 1 mais 15 centavos por minuto

US $ 1 mais 15 centavos por minuto Cal: US $ 1 mais 15 centavos por minuto

US $ 1 mais 15 centavos por minuto Giro: US $ 1 mais 15 centavos por minuto

US $ 1 mais 15 centavos por minuto Parafuso: US $ 1 mais 15 centavos por minuto

Pássaro: 24 km / h

24 km / h Cal: 23,8 mph (23,8 km / h)

23,8 mph (23,8 km / h) Rotação: 24 km / h

24 km / h Parafuso: 24 km / h

Pássaro: 24 km

24 km Cal: 37 milhas (59,5km)

37 milhas (59,5km) Rotação: 24 km

24 km Bolt: Desconhecido

Não, e está causando problemas sérios em algumas cidades. Isso levou à situação sendo apelidada de Scootergeddon, Scooterpocalypse e Scooter Wars.

As autoridades de São Francisco começaram a confiscar as e-scooters estacionadas ilegalmente, emitindo citações e enviando ordens de cessar e desistir a partir de abril de 2018. Também expulsou as e-scooters das ruas em 4 de junho , mas a cidade não quer bani-los. Ele quer controlá-los.

Parte do problema também decorre de empresas de scooters eletrônicas que não seguem as regras ou trabalham com cidades dos EUA para obter permissões. Em Nashville , Tennessee, a cidade recentemente entregou um ultimato a Bird: remova todas as scooters dos direitos de passagem públicos em Nashville ou o governo apreenderá e apreenderá todas as scooters que encontrar desacompanhadas em ruas, calçadas, parques, vias verdes da cidade, ou outras áreas públicas.

Após vários acidentes de alto nível, é provável que a legislação sobre scooters seja mais rígida.